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Открытие автомобильного моста между Россией и Китаем отметили салютом

Открытие автомобильного моста между Россией и Китаем отметили салютом - РИА Новости, 10.06.2022

Открытие автомобильного моста между Россией и Китаем отметили салютом

Открытие первого автомобильного моста между Россией и Китаем – Благовещенск-Хэйхэ отметили салютом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:28

2022-06-10T17:28

2022-06-10T17:31

общество

василий орлов (губернатор)

амур (река)

россия

китай

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июня – РИА Новости. Открытие первого автомобильного моста между Россией и Китаем – Благовещенск-Хэйхэ отметили салютом, передает корреспондент РИА Новости.Грузовое сообщение было запущено в пятницу по мосту Благовещенск-Хэйхэ, салют начался в 22.00 (16.00 мск), его запустили с баржи на реке Амур, которая разделяет российский и китайский берега. Красочное зрелище длилось около пяти минут, такой подарок жителям Благовещенска сделали строители международного моста. Сотни зрителей собрались на набережной реки Амур, в финале салюта люди аплодировали."Красивое завершение важного дня! Спасибо строителям международного моста за прекрасный салют!" - написал губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале, выложив фото и видео салюта.Строительство трансграничного перехода Благовещенск-Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.Строительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Длина моста – 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам мост от пролета до пролета – 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую.Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.

https://ria.ru/20220610/most-1794458864.html

амур (река)

россия

китай

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общество, василий орлов (губернатор), амур (река), россия, китай