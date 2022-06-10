https://ria.ru/20220610/most-1794449302.html

Генконсул оценил важность открытия моста между Россией и Китаем

Генконсул оценил важность открытия моста между Россией и Китаем - РИА Новости, 10.06.2022

Генконсул оценил важность открытия моста между Россией и Китаем

Открытие грузового сообщения по автомобильному мосту на границе России и Китая через пункт пропуска "Кани-Курган – Хэйхэ" придаст новый импульс развитию ряда... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T06:29

2022-06-10T06:29

2022-06-10T06:29

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владимир ощепков

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ПЕКИН, 10 июн - РИА Новости. Открытие грузового сообщения по автомобильному мосту на границе России и Китая через пункт пропуска "Кани-Курган – Хэйхэ" придаст новый импульс развитию ряда направлений сотрудничества двух стран, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.В пятницу открылось грузовое движение по международному автомобильному мосту Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай) через реку Амур.По словам генконсула, начало работы нового погранперехода очень своевременно в нынешней ситуации, когда стремительно расширяются грузовые потоки между Россией и Китаем и растет объем двусторонних торговых операций.По его словам, мост даст "толчок развитию других направлений практического сотрудничества" между Россией и Китаем."В частности, по нему можно будет существенно нарастить отправку в Китай сжиженных углеводородов и других опасных для транспортировки грузов", - добавил он.Ощепков подчеркнул, что с целью снизить риск трансграничного распространения коронавируса при организации движения по мосту будут применять лучшие практики противоэпидемического контроля и сохранения при этом непрерывной работы пункта пропуска."Кроме того, в настоящее время российские и китайские профильные организации изучают возможность применения на мосту беспилотных технологий, что практически нивелирует риски распространения коронавирусной инфекции", - сказал дипломат.Говоря о дальнейшем развитии российско-китайской трансграничной инфраструктуры, генконсул отметил, что через несколько месяцев ожидается запуск движения по новому железнодорожному мосту через Амур в районе населенных пунктов Нижнеленинское - Тунцзян. Также успешно ведется строительство канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ.Строительство трансграничного перехода Благовещенск-Хэйхэ (Китай) через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.Строительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов - объем инвестиций на российской территории. Длина моста - 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам мост от пролета до пролета – 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую.Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых пяти месяцев 2022 года вырос на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и составил 65,81 миллиарда долларов. По итогам 2021 года товарооборот РФ и КНР вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.

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китай, россия, в мире, владимир ощепков