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Губернатор Приамурья: планируется строительство еще двух мостов в КНР - РИА Новости, 10.06.2022
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Губернатор Приамурья: планируется строительство еще двух мостов в КНР
Губернатор Приамурья: планируется строительство еще двух мостов в КНР - РИА Новости, 10.06.2022
Губернатор Приамурья: планируется строительство еще двух мостов в КНР
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что кроме российско-китайского моста Благовещенск - Хэйхэ, грузовое сообщение по которому запустили в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T06:20
2022-06-10T06:20
амурская область
благовещенск
хэйхэ
китай
россия
василий орлов (губернатор)
в мире
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что кроме российско-китайского моста Благовещенск - Хэйхэ, грузовое сообщение по которому запустили в пятницу, планируется строительство ещё двух мостов в КНР."В перспективе мы рассматриваем строительство ещё двух потенциальных мостов – Джалинда-Мохэ и Благовещенск-Хэйхэ. Межправительственное соглашение между Россией и Китаем, в котором было прописано строительство автомобильного моста (по которому в пятницу началось грузовое сообщение) предусматривает строительство и железнодорожного моста. Поэтому юридические все подробности соблюдены", - рассказал Орлов журналистам в пятницу.Строительство трансграничного перехода Благовещенск - Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
https://ria.ru/20220610/most-1794448260.html
амурская область
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китай
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амурская область, благовещенск, хэйхэ, китай, россия, василий орлов (губернатор), в мире
06:20 10.06.2022
 
Губернатор Приамурья: планируется строительство еще двух мостов в КНР

Губернатор Амурской области Василий Орлов: планируется строительство еще двух мостов в КНР

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что кроме российско-китайского моста Благовещенск - Хэйхэ, грузовое сообщение по которому запустили в пятницу, планируется строительство ещё двух мостов в КНР.
"В перспективе мы рассматриваем строительство ещё двух потенциальных мостов – Джалинда-Мохэ и Благовещенск-Хэйхэ. Межправительственное соглашение между Россией и Китаем, в котором было прописано строительство автомобильного моста (по которому в пятницу началось грузовое сообщение) предусматривает строительство и железнодорожного моста. Поэтому юридические все подробности соблюдены", - рассказал Орлов журналистам в пятницу.
Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
05:57
Трутнев оценил важность открытия моста из России в Китай
Строительство трансграничного перехода Благовещенск - Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
 
Амурская областьБлаговещенскХэйхэКитайРоссияВасилий Орлов (губернатор)В мире
 
 
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