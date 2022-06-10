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Биография Олега Митволя - РИА Новости, 10.06.2022
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Биография Олега Митволя
Биография Олега Митволя - РИА Новости, 10.06.2022
Биография Олега Митволя
Олег Львович Митволь родился 3 октября 1966 года в Москве. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:59
2022-06-10T12:59
справки
олег митволь
политика
альянс зеленых - народная партия
госдума рф
химки
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Олег Львович Митволь родился 3 октября 1966 года в Москве.В 1988 окончил Московский электротехнический институт связи, в 1989 году – центр при Государственной академии народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова) по специальности "экономическое управление исследовательскими и конструкторскими разработками". Доктор исторических наук (2003). В 1988-1989 годах Олег Митволь работал инженером-конструктором в Институте космических исследований АН СССР.В конце 1980-х годов начал заниматься бизнесом. С ноября 1989 года по октябрь 1993 года был президентом фирмы "Вестфалия клуб".С октября 1993 года – учредитель, член совета директоров АОЗТ "Народный Концерн "Нефтяной Альянс".С января 1994 года Митволь являлся заместителем председателя совета банка "Нефтяной Альянс".С апреля 1994 года – руководитель АОЗТ "Эксперт".С августа 1997 года был председателем совета директоров ОАО "Информационно-издательская группа "Новые Известия". С апреля 2004 года по июль 2009 года – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. С июля 2009 года по октябрь 2010 года Митволь был префектом Северного административного округа города Москвы. В октябре 2012 года Олег Митволь участвовал в выборах мэра подмосковного города Химки, по их итогам он оказался на третьем месте с 14,4% голосов избирателей.В декабре 2012 года Митволь создал партию "Альянс Зеленых – Народная партия". В январе 2014 года было принято решение о ее реорганизации, партия объединилась с "Социал-демократами России", "Свободой и справедливостью", "Партией свободных граждан" и "Колоколом" и получила название "Альянс Зеленых и Социал-демократов". С апреля 2014 года Митволь занимал пост председателя центрального совета партии. В ноябре 2015 года он был отстранен с поста председателя центрального совета партии "Альянс Зеленых и Социал-демократов". В 2016 году Олег Митволь возглавил список российской экологической партии "Зеленые" на выборах в Госдуму седьмого созыва, однако партия не смогла пройти в Думу. С 2018 года является председателем совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасТИСИЗ). По информации СМИ, в сентябре 2019 года красноярское "Краевое транспортное управление" заключило контракт с АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий", которое должно было провести инженерные изыскания в рамках строительства новых станций красноярского метро. По данным следствия, "Красноярский ТИСИЗ" выполнил лишь часть работ. За свою работу организация получила оплату в полном размере – 954 миллиона рублей. В мае 2022 года было возбуждено уголовное дело. 8 июня 2022 года Олег Митволь был задержан в московском аэропорту Внуково, откуда он собирался улететь в Анталью.10 июня Центральный районный суд Красноярска арестовал Олега Митволя.По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, олег митволь, политика, альянс зеленых - народная партия, госдума рф, химки
12:59 10.06.2022
 

Биография Олега Митволя

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Митволь
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Олег Львович Митволь родился 3 октября 1966 года в Москве.
В 1988 окончил Московский электротехнический институт связи, в 1989 году – центр при Государственной академии народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова) по специальности "экономическое управление исследовательскими и конструкторскими разработками". Доктор исторических наук (2003).
В 1988-1989 годах Олег Митволь работал инженером-конструктором в Институте космических исследований АН СССР.
В конце 1980-х годов начал заниматься бизнесом.
С ноября 1989 года по октябрь 1993 года был президентом фирмы "Вестфалия клуб".
С октября 1993 года – учредитель, член совета директоров АОЗТ "Народный Концерн "Нефтяной Альянс".
С января 1994 года Митволь являлся заместителем председателя совета банка "Нефтяной Альянс".
С апреля 1994 года – руководитель АОЗТ "Эксперт".
С августа 1997 года был председателем совета директоров ОАО "Информационно-издательская группа "Новые Известия".
С апреля 2004 года по июль 2009 года – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
С июля 2009 года по октябрь 2010 года Митволь был префектом Северного административного округа города Москвы.
В октябре 2012 года Олег Митволь участвовал в выборах мэра подмосковного города Химки, по их итогам он оказался на третьем месте с 14,4% голосов избирателей.
В декабре 2012 года Митволь создал партию "Альянс Зеленых – Народная партия". В январе 2014 года было принято решение о ее реорганизации, партия объединилась с "Социал-демократами России", "Свободой и справедливостью", "Партией свободных граждан" и "Колоколом" и получила название "Альянс Зеленых и Социал-демократов". С апреля 2014 года Митволь занимал пост председателя центрального совета партии. В ноябре 2015 года он был отстранен с поста председателя центрального совета партии "Альянс Зеленых и Социал-демократов".
В 2016 году Олег Митволь возглавил список российской экологической партии "Зеленые" на выборах в Госдуму седьмого созыва, однако партия не смогла пройти в Думу.
С 2018 года является председателем совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасТИСИЗ).
По информации СМИ, в сентябре 2019 года красноярское "Краевое транспортное управление" заключило контракт с АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий", которое должно было провести инженерные изыскания в рамках строительства новых станций красноярского метро. По данным следствия, "Красноярский ТИСИЗ" выполнил лишь часть работ. За свою работу организация получила оплату в полном размере – 954 миллиона рублей. В мае 2022 года было возбуждено уголовное дело.
8 июня 2022 года Олег Митволь был задержан в московском аэропорту Внуково, откуда он собирался улететь в Анталью.
10 июня Центральный районный суд Красноярска арестовал Олега Митволя.
По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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