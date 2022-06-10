https://ria.ru/20220610/mitvol-1794468330.html

Красноярский суд арестовал экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя

Красноярский суд арестовал экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя - РИА Новости, 10.06.2022

Красноярский суд арестовал экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя

Центральный районный суд Красноярска арестовал на один месяц и 17 дней бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:07

2022-06-10T10:07

2022-06-10T12:41

происшествия

олег митволь

красноярск

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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КРАСНОЯРСК, 10 июн — РИА Новости. Центральный районный суд Красноярска арестовал на один месяц и 17 дней бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Сегодня избрали меру пресечения — заключение под стражу на один месяц 17 дней", — отметил собеседник агентства.По его словам, экс-чиновника подозревают в хищении более 900 миллионов рублей.Источник РИА Новости в правоохранительных органах Красноярского края уточнил, что Митволя задержали еще 8 июня в московском аэропорту Внуково, откуда он собирался улететь в Анталью.Как сообщила РИА Новости помощница политика Инга со ссылкой на адвоката, Митволь ехал с семьей на запланированный отдых, сейчас он "находится во взаимодействии с властями", защита будет обжаловать меру пресечения.По данным пресс-службы судов Красноярского края, в уголовном деле Митволь проходит как председатель совета директоров компании "Красноярский ТИСИЗ". РИА Новости удалось дозвониться до этой организации, но там от комментариев отказались.По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до десяти лет лишения свободы. В СИЗО он помещен как минимум до 24 июля. Другой источник агентства в органах заявил, что расследованием занимается местное управление ФСБ.Официально фабула пока не раскрывается, но, по данным СМИ, арест Митволя связан с хищением денег, выделенных на строительство метро в Красноярске. Идея создания городской сети метрополитена развивалась с 60-х годов прошлого века. Реальная стройка началась в 1995 году и с разной степенью интенсивности велась до 2009-го.В 2018 году Владимир Путин поддержал инициативу главы региона продолжить стройку, на это из федерального бюджета выделили миллиард рублей. Контракт на подготовку проектно-сметной документации подземки получила как раз компания "Красноярск ТИСИЗ" во главе с Митволем. Сообщалось, что схему метро в процессе существенно поменяли, но иные детали не приводились.В конце минувшего года губернатор Александр Усс заявлял, что строительство метро обойдется, по предварительной оценке, в 89 миллиардов рублей, на что потребуется инфраструктурный федеральный кредит. Глава региона отмечал, что сами работы могут начаться в 2022 году.

https://ria.ru/20220602/lukashevich-1792624739.html

https://ria.ru/20220609/zuev-1794177074.html

красноярск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, олег митволь, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)