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В Республике Алтай отменили масочный режим

В Республике Алтай отменили масочный режим - РИА Новости, 10.06.2022

В Республике Алтай отменили масочный режим

Масочный режим отменили в Республике Алтай спустя более чем два года после его введения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:02

2022-06-10T13:02

2022-06-10T13:43

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БАРНАУЛ, 10 июн - РИА Новости. Масочный режим отменили в Республике Алтай спустя более чем два года после его введения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов."В Республике Алтай с 10 июня приостановлено действие обязательного масочного режима. Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава региона Олег Хорохордин", - заявил Максимов.При этом для лиц старше 65 лет сохраняется рекомендательный режим ношения гигиенических масок в общественных местах.Масочный режим действовал в Республике Алтай более двух лет, его ввели 4 мая 2020 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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