Рейтинг@Mail.ru
В Республике Алтай отменили масочный режим - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220610/maski-1794529392.html
В Республике Алтай отменили масочный режим
В Республике Алтай отменили масочный режим - РИА Новости, 10.06.2022
В Республике Алтай отменили масочный режим
Масочный режим отменили в Республике Алтай спустя более чем два года после его введения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:02
2022-06-10T13:43
распространение коронавируса
олег хорохордин
республика алтай
коронавирус в россии
медицинские маски
россия
коронавирус covid-19
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763419251_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_e139a661a68411de00fbc1048e2a5831.jpg
БАРНАУЛ, 10 июн - РИА Новости. Масочный режим отменили в Республике Алтай спустя более чем два года после его введения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов."В Республике Алтай с 10 июня приостановлено действие обязательного масочного режима. Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава региона Олег Хорохордин", - заявил Максимов.При этом для лиц старше 65 лет сохраняется рекомендательный режим ношения гигиенических масок в общественных местах.Масочный режим действовал в Республике Алтай более двух лет, его ввели 4 мая 2020 года.
https://ria.ru/20220610/koronavirus-1794447431.html
республика алтай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763419251_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b8444c71325ab9aa9698421e9022af78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег хорохордин, республика алтай, коронавирус в россии, медицинские маски, россия, коронавирус covid-19, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм
13:02 10.06.2022 (обновлено: 13:43 10.06.2022)
 
В Республике Алтай отменили масочный режим

Глава Республики Алтай Хорохордин отменил с 10 июня масочный режим в регионе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 10 июн - РИА Новости. Масочный режим отменили в Республике Алтай спустя более чем два года после его введения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
Республике Алтай с 10 июня приостановлено действие обязательного масочного режима. Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава региона Олег Хорохордин", - заявил Максимов.
При этом для лиц старше 65 лет сохраняется рекомендательный режим ношения гигиенических масок в общественных местах.
Масочный режим действовал в Республике Алтай более двух лет, его ввели 4 мая 2020 года.
Изображение коронавируса, полученное с помощью электронного микроскопа - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 05:41Распространение коронавируса
ВОЗ рекомендовала дальнейшее расследование теории об утечке SARS-CoV-2
 
Распространение коронавирусаОлег ХорохординРеспублика АлтайКоронавирус в РоссииМедицинские маскиРоссияКоронавирус COVID-19КоронавирусыОмикрон-штамм коронавирусаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала