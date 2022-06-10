https://ria.ru/20220610/maski-1794529392.html
В Республике Алтай отменили масочный режим
В Республике Алтай отменили масочный режим - РИА Новости, 10.06.2022
В Республике Алтай отменили масочный режим
Масочный режим отменили в Республике Алтай спустя более чем два года после его введения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:02
2022-06-10T13:02
2022-06-10T13:43
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БАРНАУЛ, 10 июн - РИА Новости. Масочный режим отменили в Республике Алтай спустя более чем два года после его введения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов."В Республике Алтай с 10 июня приостановлено действие обязательного масочного режима. Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава региона Олег Хорохордин", - заявил Максимов.При этом для лиц старше 65 лет сохраняется рекомендательный режим ношения гигиенических масок в общественных местах.Масочный режим действовал в Республике Алтай более двух лет, его ввели 4 мая 2020 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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13:02 10.06.2022 (обновлено: 13:43 10.06.2022)
В Республике Алтай отменили масочный режим
Глава Республики Алтай Хорохордин отменил с 10 июня масочный режим в регионе