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Макаров объяснил свой уход из шоу "Однажды в России" - РИА Новости, 10.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220610/makarov-1794488628.html
Макаров объяснил свой уход из шоу "Однажды в России"
Макаров объяснил свой уход из шоу "Однажды в России" - РИА Новости, 10.06.2022
Макаров объяснил свой уход из шоу "Однажды в России"
Шоумен Вячеслав Макаров объяснил, почему в 2018 году решил уйти из шоу "Однажды в России", который выходил на ТНТ. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:23
2022-06-10T11:23
шоубиз
вячеслав макаров
телевидение
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Шоумен Вячеслав Макаров объяснил, почему в 2018 году решил уйти из шоу "Однажды в России", который выходил на ТНТ. Ранее в интервью РИА Новости Макаров рассказал о своих творческих планах и личной жизни. В частности, шоумен объяснил, почему не любит говорить о своих любовных отношениях.
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вячеслав макаров, телевидение
11:23 10.06.2022
 
Макаров объяснил свой уход из шоу "Однажды в России"

Макаров объяснил свой уход из юмористического шоу "Однажды в России"

© Михаил Зильбер/НТВВячеслав Макаров
Вячеслав Макаров
© Михаил Зильбер/НТВ
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Шоумен Вячеслав Макаров объяснил, почему в 2018 году решил уйти из шоу "Однажды в России", который выходил на ТНТ.

"Я осознавал, что если я зайду сейчас в эту историю, то я из нее потом не вылезу, а заниматься пародией мне было не совсем интересно. Поэтому мы пообщались с ребятами и разошлись с ними на доброй ноте, потому что я дал этому проекту все, что мог", – передает слова артиста Teleprogramma.pro.

Ранее в интервью РИА Новости Макаров рассказал о своих творческих планах и личной жизни. В частности, шоумен объяснил, почему не любит говорить о своих любовных отношениях.
Певец и музыкант Вячеслав Макаров - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 19:41Шоубиз
Вячеслав Макаров опроверг сообщения в СМИ о лечении от депрессии
 
ШоубизВячеслав МакаровТелевидение
 
 
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