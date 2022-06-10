https://ria.ru/20220610/makarov-1794488628.html
Макаров объяснил свой уход из шоу "Однажды в России"
Макаров объяснил свой уход из шоу "Однажды в России" - РИА Новости, 10.06.2022
Макаров объяснил свой уход из шоу "Однажды в России"
Шоумен Вячеслав Макаров объяснил, почему в 2018 году решил уйти из шоу "Однажды в России", который выходил на ТНТ. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:23
2022-06-10T11:23
2022-06-10T11:23
шоубиз
вячеслав макаров
телевидение
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Шоумен Вячеслав Макаров объяснил, почему в 2018 году решил уйти из шоу "Однажды в России", который выходил на ТНТ. Ранее в интервью РИА Новости Макаров рассказал о своих творческих планах и личной жизни. В частности, шоумен объяснил, почему не любит говорить о своих любовных отношениях.
https://ria.ru/20220425/makarov-1785394416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав макаров, телевидение
Макаров объяснил свой уход из шоу "Однажды в России"
Макаров объяснил свой уход из юмористического шоу "Однажды в России"