Макаров объяснил свой уход из шоу "Однажды в России"

"Я осознавал, что если я зайду сейчас в эту историю, то я из нее потом не вылезу, а заниматься пародией мне было не совсем интересно. Поэтому мы пообщались с ребятами и разошлись с ними на доброй ноте, потому что я дал этому проекту все, что мог", – передает слова артиста Teleprogramma.pro.