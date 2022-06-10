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Польша пыталась инициировать непродление полномочий России в совете МАГАТЭ - РИА Новости, 10.06.2022
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Польша пыталась инициировать непродление полномочий России в совете МАГАТЭ
Польша пыталась инициировать непродление полномочий России в совете МАГАТЭ - РИА Новости, 10.06.2022
Польша пыталась инициировать непродление полномочий России в совете МАГАТЭ
Польша попыталась заблокировать переизбрание России в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии, заявил постоянный представитель страны при... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:27
2022-06-10T18:23
магатэ
в мире
михаил ульянов (дипломат)
россия
польша
рафаэль гросси
алексей лихачев
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Польша попыталась заблокировать переизбрание России в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии, заявил постоянный представитель страны при МАГАТЭ Михаил Ульянов.Но на будущее западные страны, уточнил он, "послали сигнал, что это возможно". Инициатива исходила от Варшавы, представительница которой перечислила "все так называемые российские грехи", после чего покинула зал заседания. Следом вышла и делегат от Украины.По его словам, после переизбрания выступили представители ЕС, Великобритании и Чехии. Ульянов также отметил, что нерешительность Запада можно объяснить авторитетом России в атомной сфере и вопросах ядерного оружия, а понижение статуса Москвы в организации сделает ситуацию только хуже.Россия и МАГАТЭ сотрудничают по вопросу Запорожской АЭС, находящейся под контролем ВС России, генеральный директор организации Рафаэль Гросси и глава "Росатома" Алексей Лихачев подробно обсуждали работу электростанции. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, МАГАТЭ контактирует и с Москвой, и с Киевом по организации поездки руководителя агентства на объект.
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магатэ, в мире, михаил ульянов (дипломат), россия, польша, рафаэль гросси, алексей лихачев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), варшава, москва, евросоюз, запорожская аэс
17:27 10.06.2022 (обновлено: 18:23 10.06.2022)
 
Польша пыталась инициировать непродление полномочий России в совете МАГАТЭ

Ульянов: Россию по инициативе Польши пытались не переизбрать в Совет управляющих МАГАТЭ

© Фото : страница IAEA в TwitterМеждународное агентство по атомной энергии
Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Фото : страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Польша попыталась заблокировать переизбрание России в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии, заявил постоянный представитель страны при МАГАТЭ Михаил Ульянов.

"Слишком агрессивно себя ведут западные страны. Вчера на Совете управляющих (МАГАТЭ. — Прим. ред.) они чуть было не поставили вопрос о том, чтобы не переизбирать Россию в Совет управляющих на новый срок, а мы туда избираемся автоматически уже 60 лет, потому что Россия является одной из наиболее развитых стран ядерной сферы, в сфере мирной ядерной энергетики", — сказал он в эфире "России 24".

Но на будущее западные страны, уточнил он, "послали сигнал, что это возможно". Инициатива исходила от Варшавы, представительница которой перечислила "все так называемые российские грехи", после чего покинула зал заседания. Следом вышла и делегат от Украины.
По его словам, после переизбрания выступили представители ЕС, Великобритании и Чехии. Ульянов также отметил, что нерешительность Запада можно объяснить авторитетом России в атомной сфере и вопросах ядерного оружия, а понижение статуса Москвы в организации сделает ситуацию только хуже.
Россия и МАГАТЭ сотрудничают по вопросу Запорожской АЭС, находящейся под контролем ВС России, генеральный директор организации Рафаэль Гросси и глава "Росатома" Алексей Лихачев подробно обсуждали работу электростанции. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, МАГАТЭ контактирует и с Москвой, и с Киевом по организации поездки руководителя агентства на объект.
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МАГАТЭВ миреМихаил Ульянов (дипломат)РоссияПольшаРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ВаршаваМоскваЕвросоюзЗапорожская АЭС
 
 
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