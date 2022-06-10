17:27 10.06.2022 (обновлено: 18:23 10.06.2022)
Польша пыталась инициировать непродление полномочий России в совете МАГАТЭ
Ульянов: Россию по инициативе Польши пытались не переизбрать в Совет управляющих МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Польша попыталась заблокировать переизбрание России в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии, заявил постоянный представитель страны при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
"Слишком агрессивно себя ведут западные страны. Вчера на Совете управляющих (МАГАТЭ. — Прим. ред.) они чуть было не поставили вопрос о том, чтобы не переизбирать Россию в Совет управляющих на новый срок, а мы туда избираемся автоматически уже 60 лет, потому что Россия является одной из наиболее развитых стран ядерной сферы, в сфере мирной ядерной энергетики", — сказал он в эфире "России 24".
По его словам, после переизбрания выступили представители ЕС, Великобритании и Чехии. Ульянов также отметил, что нерешительность Запада можно объяснить авторитетом России в атомной сфере и вопросах ядерного оружия, а понижение статуса Москвы в организации сделает ситуацию только хуже.
Россия и МАГАТЭ сотрудничают по вопросу Запорожской АЭС, находящейся под контролем ВС России, генеральный директор организации Рафаэль Гросси и глава "Росатома" Алексей Лихачев подробно обсуждали работу электростанции. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, МАГАТЭ контактирует и с Москвой, и с Киевом по организации поездки руководителя агентства на объект.