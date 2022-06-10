https://ria.ru/20220610/magate-1794627943.html

Польша пыталась инициировать непродление полномочий России в совете МАГАТЭ

Польша пыталась инициировать непродление полномочий России в совете МАГАТЭ - РИА Новости, 10.06.2022

Польша пыталась инициировать непродление полномочий России в совете МАГАТЭ

Польша попыталась заблокировать переизбрание России в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии, заявил постоянный представитель страны при... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:27

2022-06-10T17:27

2022-06-10T18:23

магатэ

в мире

михаил ульянов (дипломат)

россия

польша

рафаэль гросси

алексей лихачев

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Польша попыталась заблокировать переизбрание России в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии, заявил постоянный представитель страны при МАГАТЭ Михаил Ульянов.Но на будущее западные страны, уточнил он, "послали сигнал, что это возможно". Инициатива исходила от Варшавы, представительница которой перечислила "все так называемые российские грехи", после чего покинула зал заседания. Следом вышла и делегат от Украины.По его словам, после переизбрания выступили представители ЕС, Великобритании и Чехии. Ульянов также отметил, что нерешительность Запада можно объяснить авторитетом России в атомной сфере и вопросах ядерного оружия, а понижение статуса Москвы в организации сделает ситуацию только хуже.Россия и МАГАТЭ сотрудничают по вопросу Запорожской АЭС, находящейся под контролем ВС России, генеральный директор организации Рафаэль Гросси и глава "Росатома" Алексей Лихачев подробно обсуждали работу электростанции. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, МАГАТЭ контактирует и с Москвой, и с Киевом по организации поездки руководителя агентства на объект.

https://ria.ru/20220609/magate-1794407076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

магатэ, в мире, михаил ульянов (дипломат), россия, польша, рафаэль гросси, алексей лихачев, дмитрий песков (спецпредставитель президента), варшава, москва, евросоюз, запорожская аэс