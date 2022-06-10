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Президентом РАПУ переизбран Андрей Гурьев
Президентом РАПУ переизбран Андрей Гурьев - РИА Новости, 10.06.2022
Президентом РАПУ переизбран Андрей Гурьев
На годовом общем собрании членов Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) в четверг Андрей Гурьев был переизбран президентом ассоциации, сообщает... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:44
2022-06-10T12:44
2022-06-10T12:44
фосагро
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
экономика
андрей гурьев
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. На годовом общем собрании членов Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) в четверг Андрей Гурьев был переизбран президентом ассоциации, сообщает пресс-служба РАПУ.Также на собрании были продлены полномочия исполнительного директора Ассоциации Максима Кузнецова, утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность РАПУ за 2021 год, избраны ревизор и правление ассоциации.Гурьев поблагодарил руководителей всех компаний-участниц РАПУ за совместную работу по развитию отечественной индустрии минеральных удобрений и российского АПК. За последние 6 лет, которые он возглавляет РАПУ, российская индустрия минеральных удобрений увеличила производство конечной продукции более чем на треть - до 26,3 миллиона тонн (д.в. - в действующем веществе), а российский АПК практически удвоил приобретение минеральных удобрений. Россия последние годы удерживает второе место в мире по объёму производства минудобрений и по-прежнему является единственным государством, на 100% обеспечивающим себя минеральными удобрениями собственного производства.К настоящему моменту российские производители минеральных удобрений на 100% выполнили план Минсельхоза России по обеспечению отечественных сельхозтоваропроизводителей удобрениями. К концу мая аграрии приобрели 3,4 миллиона тонн д.в. минудобрений. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Таким образом, за 5 месяцев российские производители обеспечили более 70% прогнозной потребности АПК в минеральных удобрениях на весь 2022 год.В прошлом году предприятия-участники РАПУ инвестировали в развитие отрасли почти 150 миллиардов рублей. А в ближайшие 7 лет суммарные инвестиции в отрасль превысят 2 триллиона рублей, планируется, что в результате инвестиционной активности участников РАПУ с 2013 года, к 2026 году производственные мощности отрасли вырастут почти в два раза.
https://ria.ru/20220504/nagrada-1786887179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фосагро, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, экономика, андрей гурьев
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. На годовом общем собрании членов Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) в четверг Андрей Гурьев был переизбран президентом ассоциации, сообщает пресс-служба РАПУ.
Также на собрании были продлены полномочия исполнительного директора Ассоциации Максима Кузнецова, утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность РАПУ за 2021 год, избраны ревизор и правление ассоциации.
Гурьев поблагодарил руководителей всех компаний-участниц РАПУ за совместную работу по развитию отечественной индустрии минеральных удобрений и российского АПК. За последние 6 лет, которые он возглавляет РАПУ, российская индустрия минеральных удобрений увеличила производство конечной продукции более чем на треть - до 26,3 миллиона тонн (д.в. - в действующем веществе), а российский АПК практически удвоил приобретение минеральных удобрений. Россия
последние годы удерживает второе место в мире по объёму производства минудобрений и по-прежнему является единственным государством, на 100% обеспечивающим себя минеральными удобрениями собственного производства.
К настоящему моменту российские производители минеральных удобрений на 100% выполнили план Минсельхоза
России по обеспечению отечественных сельхозтоваропроизводителей удобрениями. К концу мая аграрии приобрели 3,4 миллиона тонн д.в. минудобрений. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Таким образом, за 5 месяцев российские производители обеспечили более 70% прогнозной потребности АПК в минеральных удобрениях на весь 2022 год.
"Летом прошлого года компании-участницы РАПУ добровольно зафиксировали цены на свою продукцию для российских аграриев. Это было сделано в преддверии ожидаемого роста мировых цен и задолго до роста волатильности финансовых рынков. Сегодня российские аграрии пользуются, пожалуй, наиболее комфортными условиями закупок среди всех мировых экономик. При этом, поставки отраслевой продукции в горнодобывающую промышленность также идут бесперебойно, в соответствии с заявками потребителей", – сказал Гурьев.
В прошлом году предприятия-участники РАПУ инвестировали в развитие отрасли почти 150 миллиардов рублей. А в ближайшие 7 лет суммарные инвестиции в отрасль превысят 2 триллиона рублей, планируется, что в результате инвестиционной активности участников РАПУ с 2013 года, к 2026 году производственные мощности отрасли вырастут почти в два раза.