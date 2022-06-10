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Чекунков: рассматриваем возможность открытия новых пунктов пропуска с КНР - РИА Новости, 10.06.2022
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Чекунков: рассматриваем возможность открытия новых пунктов пропуска с КНР
Чекунков: рассматриваем возможность открытия новых пунктов пропуска с КНР - РИА Новости, 10.06.2022
Чекунков: рассматриваем возможность открытия новых пунктов пропуска с КНР
Власти РФ рассматривают возможность открытия дополнительных пунктов пропуска с КНР на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T05:51
2022-06-10T05:51
россия
китай
в мире
дальневосточный фо
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Власти РФ рассматривают возможность открытия дополнительных пунктов пропуска с КНР на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.В пятницу открыли грузовое движение по международному автомобильному мосту Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай) через реку Амур."Мы уже сегодня видим дефицит провозных мощностей в части железных дорог, погранпереходов, портов, превышающий 70 миллионов тонн в год. И при текущей динамике роста товарооборота, грузопотока в Восточном направлении, он может удвоиться. Каждый такой проект жизненно важен для РФ. Важнейший проект - строительство новой тихоокеанской железной дороги из Якутии в Тихий океан, Хабаровский край. Мы рассматриваем возможность открытия дополнительных пунктов пропуска. Недавно работали с Юрием Петровичем (Трутневым, вице-премьером) в Забайкалье и обсуждали возможность строительства перехода", - сказал Чекунков журналистам.Ранее Трутнев во время визита в Читу поддержал идею строительства нового железнодорожного погранперехода в Китай в Забайкалье.Строительство трансграничного перехода Благовещенск - Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
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россия, китай, в мире, дальневосточный фо
05:51 10.06.2022
 
Чекунков: рассматриваем возможность открытия новых пунктов пропуска с КНР

Минвостокразвития рассматривает возможность открытия новых пунктов пропуска с Китаем в ДФО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе
Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Власти РФ рассматривают возможность открытия дополнительных пунктов пропуска с КНР на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В пятницу открыли грузовое движение по международному автомобильному мосту Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай) через реку Амур.
"Мы уже сегодня видим дефицит провозных мощностей в части железных дорог, погранпереходов, портов, превышающий 70 миллионов тонн в год. И при текущей динамике роста товарооборота, грузопотока в Восточном направлении, он может удвоиться. Каждый такой проект жизненно важен для РФ. Важнейший проект - строительство новой тихоокеанской железной дороги из Якутии в Тихий океан, Хабаровский край. Мы рассматриваем возможность открытия дополнительных пунктов пропуска. Недавно работали с Юрием Петровичем (Трутневым, вице-премьером) в Забайкалье и обсуждали возможность строительства перехода", - сказал Чекунков журналистам.
Ранее Трутнев во время визита в Читу поддержал идею строительства нового железнодорожного погранперехода в Китай в Забайкалье.
Завершено строительство моста через Амур между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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Чекунков: будем развивать площадки для производств у переходов с КНР
Строительство трансграничного перехода Благовещенск - Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
 
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