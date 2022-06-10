https://ria.ru/20220610/gorlovka-1794653381.html

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Горловке

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Горловке - РИА Новости, 10.06.2022

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Горловке

Украинские войска в 17.20 (время совпадает с мск) выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по городу Горловка в Донецкой Народной Республике, заявило... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T18:35

2022-06-10T18:35

2022-06-10T18:35

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 (время совпадает с мск) выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по городу Горловка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.20 - н.п. Кодема - н.п. Горловка: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град"", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220607/oruzhie-1793783658.html

горловка

украина

донецкая народная республика

донбасс

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горловка, украина, донецкая народная республика, донбасс