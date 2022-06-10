https://ria.ru/20220610/gaz-1794579116.html

Британцы сорвали планы Джонсона отказаться от газа

Британцы сорвали планы Джонсона отказаться от газа - РИА Новости, 10.06.2022

Британцы сорвали планы Джонсона отказаться от газа

Жители Великобритании не хотят отказываться от газовых отопительных систем, тем самым отвергая план премьер-министра Бориса Джонсона по переводу страны на более РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:15

2022-06-10T15:15

2022-06-10T15:57

великобритания

энергетика

борис джонсон

индия

китай

в мире

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Жители Великобритании не хотят отказываться от газовых отопительных систем, тем самым отвергая план премьер-министра Бориса Джонсона по переводу страны на более зеленые варианты, пишет Daily Express.Ранее правительство Соединенного Королевства в рамках плана по борьбе с глобальным потеплением и в ответ на мировой рост цен на энергию ввело "Схему модернизации бойлеров". Населению, желающему отказаться от устаревших обогревателей в пользу систем с низким уровнем выбросов углерода, будут предоставлять денежные гранты на установку.Тем не менее многие британцы продолжают покупать газовые обогреватели, даже несмотря на выросшие из-за антироссийских санкций тарифы. Согласно результатам исследования, которое приводит Daily Express, примерно двое из пяти жителей страны планируют менять сломавшиеся старые бойлеры на новые газовые модели. И только 12 процентов опрошенных готовы выбрать геотермальный или воздушный тепловой обогреватель. Основная причина таких решений — астрономическая цена на установку зеленых систем.В комментариях к статье многие читатели также заявили о желании продолжать пользоваться газом."Установлю отличный вустерский газовый бойлер в эти выходные. Для меня нет тепловых насосов", — заявил Getagrip."Тепловые насосы — для богатых левых бандитов. Мужчина/женщина из рабочего класса не могут себе его позволить и не хотят волнений и разрушений, которые повлечет за собой установка, включая плохой конечный результат. Нужно искать что-то другое", — отметил MaybeWhats."Возможно, Борис, некоторые самые умные из нас не подверглись зеленой истерии. Особенно когда Индия и Китай делают что хотят", — написал AndyMc09.В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество вырос на 54 процента. Это решение приняли еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен. Расходы на энергию для британских потребителей увеличились в среднем на 700 фунтов в год. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20220524/tseny-1790427647.html

https://ria.ru/20220610/toplivo-1794499608.html

https://ria.ru/20220603/velikobritaniya-1792746124.html

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великобритания, энергетика, борис джонсон, индия, китай, в мире