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Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами - РИА Новости, 10.06.2022
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Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами
Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами - РИА Новости, 10.06.2022
Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами
Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:30
2022-06-10T12:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
день россии
петр бирюков
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу флагами и праздничными плакатами в преддверии Дня России", - заявил Бирюков.В комплексе городского хозяйства отметили, что флагштоки с триколором разместили у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и около Государственной думы на улице Охотный ряд. Фасады здания нижней палаты парламента украсило декоративное панно.Бирюков добавил, что на афишных стендах и билбордах размещены более 600 праздничных тематических плакатов.Сообщается, что подготовлены поздравительные открытки, которые будут транслироваться с 10 по 13 июня на цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате. Фасады зданий Дома правительства и Большого театра 12 и 13 июня украсят 3D-проекции государственного флага России. В понедельник вечером на домах-книжках на Новом Арбате покажут поздравительный видеоролик.Бирюков подчеркнул, что архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме.
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городское хозяйство москвы, москва, общество, день россии, петр бирюков
12:30 10.06.2022
 

Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПраздничное оформление ко Дню России у Триумфальных ворот на Кутузовском проспекте в Москве
Праздничное оформление ко Дню России у Триумфальных ворот на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу флагами и праздничными плакатами в преддверии Дня России", - заявил Бирюков.
В комплексе городского хозяйства отметили, что флагштоки с триколором разместили у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и около Государственной думы на улице Охотный ряд. Фасады здания нижней палаты парламента украсило декоративное панно.
"В честь праздника в городе установлено в общей сложности более 2,7 тысячи флагов и флаговых конструкций в цветах российского триколора, флагами оформлены семь мостов - Крымский, Большой Краснохолмский, Большой Москворецкий, Большой Устьинский, Бородинский, Большой Каменный, мост Победы. Декоративные конструкции с флагами появились в пешеходных зонах в центральной части города, на окружных площадках и в городских парках", - рассказал заммэра.
Бирюков добавил, что на афишных стендах и билбордах размещены более 600 праздничных тематических плакатов.
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Сообщается, что подготовлены поздравительные открытки, которые будут транслироваться с 10 по 13 июня на цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате. Фасады зданий Дома правительства и Большого театра 12 и 13 июня украсят 3D-проекции государственного флага России. В понедельник вечером на домах-книжках на Новом Арбате покажут поздравительный видеоролик.
Бирюков подчеркнул, что архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваОбществоДень РоссииПетр Бирюков
 
 
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