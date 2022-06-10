https://ria.ru/20220610/flagi-1794514354.html

Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами

Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами - РИА Новости, 10.06.2022

Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами

Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:30

2022-06-10T12:30

2022-06-10T12:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

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общество

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петр бирюков

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Москву ко Дню России украсили флагами и праздничными плакатами, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу флагами и праздничными плакатами в преддверии Дня России", - заявил Бирюков.В комплексе городского хозяйства отметили, что флагштоки с триколором разместили у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и около Государственной думы на улице Охотный ряд. Фасады здания нижней палаты парламента украсило декоративное панно.Бирюков добавил, что на афишных стендах и билбордах размещены более 600 праздничных тематических плакатов.Сообщается, что подготовлены поздравительные открытки, которые будут транслироваться с 10 по 13 июня на цифровых билбордах, медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате. Фасады зданий Дома правительства и Большого театра 12 и 13 июня украсят 3D-проекции государственного флага России. В понедельник вечером на домах-книжках на Новом Арбате покажут поздравительный видеоролик.Бирюков подчеркнул, что архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме.

https://ria.ru/20220606/tsvety-1794000081.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, общество, день россии, петр бирюков