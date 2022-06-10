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Матвиенко назвала давление на Россию самым жестким со времен ВОВ - РИА Новости, 10.06.2022
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Матвиенко назвала давление на Россию самым жестким со времен ВОВ
Матвиенко назвала давление на Россию самым жестким со времен ВОВ - РИА Новости, 10.06.2022
Матвиенко назвала давление на Россию самым жестким со времен ВОВ
Нынешнее давление на Россию со стороны Запада является самым масштабным, жестким и агрессивным со времен Великой Отечественной войны, заявила спикер Совет... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T08:19
2022-06-10T08:19
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Нынешнее давление на Россию со стороны Запада является самым масштабным, жестким и агрессивным со времен Великой Отечественной войны, заявила спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко."Сегодня мы вновь имеем дело с попыткой устранения России как главной преграды восстановлению однополюсного мирового устройства, утверждению глобальной гегемонии США, их союзников. Не думаю, что ошибусь, если скажу, что налицо самое масштабное, самое жесткое, самое агрессивное давление на нас со времен Великой Отечественной войны", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации, посвященном Дню России 12 июня.По ее словам, Россия сражается с коллективным Западом, отстаивая само свое бытие как страны, народа, цивилизации, а Украина и ее вооруженные силы для Запада являются лишь подходящей территорией и расходным материалом для достижения заветной цели – ликвидации России в качестве державы. Делается это потому, считает Матвиенко, что мир не раз убеждался: пока существует Россия, ни одно государство, коалиция государств не имеют ни малейших шансов на мировое господство."Нет сомнения, нынешняя попытка Запада решить русский вопрос закончится так же, как все предыдущие. Специальная военная операция (по демилитаризации Украины - ред.) завершится победой: ее цели будут достигнуты", - заключила спикер.
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совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
08:19 10.06.2022
 
Матвиенко назвала давление на Россию самым жестким со времен ВОВ

Матвиенко назвала давление на Россию самым жестким со времен Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Нынешнее давление на Россию со стороны Запада является самым масштабным, жестким и агрессивным со времен Великой Отечественной войны, заявила спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня мы вновь имеем дело с попыткой устранения России как главной преграды восстановлению однополюсного мирового устройства, утверждению глобальной гегемонии США, их союзников. Не думаю, что ошибусь, если скажу, что налицо самое масштабное, самое жесткое, самое агрессивное давление на нас со времен Великой Отечественной войны", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации, посвященном Дню России 12 июня.
По ее словам, Россия сражается с коллективным Западом, отстаивая само свое бытие как страны, народа, цивилизации, а Украина и ее вооруженные силы для Запада являются лишь подходящей территорией и расходным материалом для достижения заветной цели – ликвидации России в качестве державы. Делается это потому, считает Матвиенко, что мир не раз убеждался: пока существует Россия, ни одно государство, коалиция государств не имеют ни малейших шансов на мировое господство.
"Нет сомнения, нынешняя попытка Запада решить русский вопрос закончится так же, как все предыдущие. Специальная военная операция (по демилитаризации Украины - ред.) завершится победой: ее цели будут достигнуты", - заключила спикер.
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