https://ria.ru/20220610/davlenie-1794455259.html

Матвиенко назвала давление на Россию самым жестким со времен ВОВ

Матвиенко назвала давление на Россию самым жестким со времен ВОВ - РИА Новости, 10.06.2022

Матвиенко назвала давление на Россию самым жестким со времен ВОВ

Нынешнее давление на Россию со стороны Запада является самым масштабным, жестким и агрессивным со времен Великой Отечественной войны, заявила спикер Совет... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T08:19

2022-06-10T08:19

2022-06-10T08:19

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Нынешнее давление на Россию со стороны Запада является самым масштабным, жестким и агрессивным со времен Великой Отечественной войны, заявила спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко."Сегодня мы вновь имеем дело с попыткой устранения России как главной преграды восстановлению однополюсного мирового устройства, утверждению глобальной гегемонии США, их союзников. Не думаю, что ошибусь, если скажу, что налицо самое масштабное, самое жесткое, самое агрессивное давление на нас со времен Великой Отечественной войны", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации, посвященном Дню России 12 июня.По ее словам, Россия сражается с коллективным Западом, отстаивая само свое бытие как страны, народа, цивилизации, а Украина и ее вооруженные силы для Запада являются лишь подходящей территорией и расходным материалом для достижения заветной цели – ликвидации России в качестве державы. Делается это потому, считает Матвиенко, что мир не раз убеждался: пока существует Россия, ни одно государство, коалиция государств не имеют ни малейших шансов на мировое господство."Нет сомнения, нынешняя попытка Запада решить русский вопрос закончится так же, как все предыдущие. Специальная военная операция (по демилитаризации Украины - ред.) завершится победой: ее цели будут достигнуты", - заключила спикер.

https://ria.ru/20220609/evropeytsy-1794069411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет федерации рф, валентина матвиенко, россия