https://ria.ru/20220610/burya-1794443519.html

ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе пыльных бурь

ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе пыльных бурь - РИА Новости, 10.06.2022

ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе пыльных бурь

Сильные песчаные бури могут нарушить на этой неделе транспортное сообщение и жизнеобеспечение населения на территории четырех регионов Южного федеральных округа РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T02:50

2022-06-10T02:50

2022-06-10T02:50

происшествия

внии гочс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737969771_393:590:2985:2048_1920x0_80_0_0_e779f8ef93fd1eb047872f60308404ad.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сильные песчаные бури могут нарушить на этой неделе транспортное сообщение и жизнеобеспечение населения на территории четырех регионов Южного федеральных округа РФ, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."На текущей неделе из-за сильных осадков до 25 миллиметров и ветра с порывами до 20 метров в секунду возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов на территории Сахалинской, Амурской областей и Еврейской автономной области. Кроме того, из-за ухудшения видимости в результате туманов и пыльных бурь вероятны аналогичные сбои в Астраханской области, Краснодарском крае, республиках Калмыкия и Адыгея", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Ранее сообщалось о высоком риске образования на этой неделе смерчей рядом с крупными ущельями возле населенных пунктов Лоо, Якорная щель, Магри, а также ряда других районов Большого Сочи и Туапсе с последующим выходом на побережье Черного моря.

https://ria.ru/20220506/pozhar-1787221197.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, внии гочс, россия