https://ria.ru/20220610/burya-1794443519.html
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе пыльных бурь
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе пыльных бурь - РИА Новости, 10.06.2022
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе пыльных бурь
Сильные песчаные бури могут нарушить на этой неделе транспортное сообщение и жизнеобеспечение населения на территории четырех регионов Южного федеральных округа РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T02:50
2022-06-10T02:50
2022-06-10T02:50
происшествия
внии гочс
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сильные песчаные бури могут нарушить на этой неделе транспортное сообщение и жизнеобеспечение населения на территории четырех регионов Южного федеральных округа РФ, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."На текущей неделе из-за сильных осадков до 25 миллиметров и ветра с порывами до 20 метров в секунду возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов на территории Сахалинской, Амурской областей и Еврейской автономной области. Кроме того, из-за ухудшения видимости в результате туманов и пыльных бурь вероятны аналогичные сбои в Астраханской области, Краснодарском крае, республиках Калмыкия и Адыгея", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Ранее сообщалось о высоком риске образования на этой неделе смерчей рядом с крупными ущельями возле населенных пунктов Лоо, Якорная щель, Магри, а также ряда других районов Большого Сочи и Туапсе с последующим выходом на побережье Черного моря.
https://ria.ru/20220506/pozhar-1787221197.html
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происшествия, внии гочс, россия
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе пыльных бурь
ВНИИ ГОЧС предупредил об угрозе пыльных бурь в четырех регионах на юге России