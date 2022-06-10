https://ria.ru/20220610/arest-1794472916.html

Басманный суд арестовал дачу Невзорова*

Басманный суд арестовал дачу Невзорова* - РИА Новости, 10.06.2022

Басманный суд арестовал дачу Невзорова*

Басманный суд Москвы арестовал дачу журналиста Александра Невзорова*, признанного СМИ-иноагентом и заочно арестованного за фейки о Вооруженных силах, сообщила... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:24

2022-06-10T10:24

2022-06-10T11:42

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

москва

санкт-петербург

басманный суд г. москвы

александр невзоров

украина

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал дачу журналиста Александра Невзорова*, признанного СМИ-иноагентом и заочно арестованного за фейки о Вооруженных силах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Екатерина Буравцова в пятницу. Это произошло еще в середине мая, однако известно об аресте стало только сейчас."Постановлением от 18 мая 2022 года наложен арест на имущество, принадлежащее Невзорову Алекандру Глебовичу*, а именно на земельный участок в Санкт-Петербурге", - сказала собеседница агентства. Это обеспечительная мера на случай, если по итогам судебного процесса о распространении фейков о ВС РФ Невзорову* назначат штраф.Соответствующее уголовное дело в марте возбудил Следственный комитет. По данным следствия, в начале того месяца Невзоров* опубликовал в социальных сетях заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами роддома в Мариуполе. Источником информации для него послужили украинские СМИ.В апреле Минюст внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов, к тому моменту уже уехавшего, по данным источника РИА Новости, за границу. Впоследствии его жена заявила, что он в Израиле и не планирует эмигрировать.Позднее советник главы украинского МВД Антон Геращенко объявил, что президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Невзорову* и его жене "за выдающиеся заслуги" перед Украиной. На фоне общественного резонанса на Украине, однако, в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) вынуждены были разъяснить, что гражданство Невзоров* еще не получил, "он только обратился".Россия неоднократно отвергала обвинения в бомбежке роддома в Мариуполе. Так, Минобороны РФ отмечало, что полк "Азов", ряд боевиков которого проходят по уголовным делам в России, организовал съемки фейкового сюжета с привлечением нескольких рожениц. Далее эти кадры были растиражированы западными СМИ.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь поставил кадры из роддома в один ряд с историей из Бучи и "призраком Киева": по мнению Медведева, эти сюжеты "стряпают" за деньги различные PR-агентства и НКО.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220608/grazhdanstvo-1793961808.html

https://ria.ru/20220523/protokoly-1790274103.html

https://ria.ru/20220523/volnovakha-1789747046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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