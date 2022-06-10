10:24 10.06.2022 (обновлено: 11:42 10.06.2022)
Басманный суд арестовал дачу Невзорова*
Басманный суд Москвы 18 мая арестовал дачу журналиста Невзорова в Петербурге
Вход в здание Басманного суда. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал дачу журналиста Александра Невзорова*, признанного СМИ-иноагентом и заочно арестованного за фейки о Вооруженных силах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Екатерина Буравцова в пятницу.
Это произошло еще в середине мая, однако известно об аресте стало только сейчас.
"Постановлением от 18 мая 2022 года наложен арест на имущество, принадлежащее Невзорову Алекандру Глебовичу*, а именно на земельный участок в Санкт-Петербурге", - сказала собеседница агентства. Это обеспечительная мера на случай, если по итогам судебного процесса о распространении фейков о ВС РФ Невзорову* назначат штраф.
Соответствующее уголовное дело в марте возбудил Следственный комитет. По данным следствия, в начале того месяца Невзоров* опубликовал в социальных сетях заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами роддома в Мариуполе. Источником информации для него послужили украинские СМИ.
В апреле Минюст внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов, к тому моменту уже уехавшего, по данным источника РИА Новости, за границу. Впоследствии его жена заявила, что он в Израиле и не планирует эмигрировать.
Позднее советник главы украинского МВД Антон Геращенко объявил, что президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Невзорову* и его жене "за выдающиеся заслуги" перед Украиной. На фоне общественного резонанса на Украине, однако, в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) вынуждены были разъяснить, что гражданство Невзоров* еще не получил, "он только обратился".
Россия неоднократно отвергала обвинения в бомбежке роддома в Мариуполе. Так, Минобороны РФ отмечало, что полк "Азов", ряд боевиков которого проходят по уголовным делам в России, организовал съемки фейкового сюжета с привлечением нескольких рожениц. Далее эти кадры были растиражированы западными СМИ.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь поставил кадры из роддома в один ряд с историей из Бучи и "призраком Киева": по мнению Медведева, эти сюжеты "стряпают" за деньги различные PR-агентства и НКО.
* СМИ, выполняющее функции иноагента