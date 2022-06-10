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Басманный суд арестовал дачу Невзорова* - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/arest-1794472916.html
Басманный суд арестовал дачу Невзорова*
Басманный суд арестовал дачу Невзорова* - РИА Новости, 10.06.2022
Басманный суд арестовал дачу Невзорова*
Басманный суд Москвы арестовал дачу журналиста Александра Невзорова*, признанного СМИ-иноагентом и заочно арестованного за фейки о Вооруженных силах, сообщила... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:24
2022-06-10T11:42
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
москва
санкт-петербург
басманный суд г. москвы
александр невзоров
украина
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал дачу журналиста Александра Невзорова*, признанного СМИ-иноагентом и заочно арестованного за фейки о Вооруженных силах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Екатерина Буравцова в пятницу. Это произошло еще в середине мая, однако известно об аресте стало только сейчас."Постановлением от 18 мая 2022 года наложен арест на имущество, принадлежащее Невзорову Алекандру Глебовичу*, а именно на земельный участок в Санкт-Петербурге", - сказала собеседница агентства. Это обеспечительная мера на случай, если по итогам судебного процесса о распространении фейков о ВС РФ Невзорову* назначат штраф.Соответствующее уголовное дело в марте возбудил Следственный комитет. По данным следствия, в начале того месяца Невзоров* опубликовал в социальных сетях заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами роддома в Мариуполе. Источником информации для него послужили украинские СМИ.В апреле Минюст внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов, к тому моменту уже уехавшего, по данным источника РИА Новости, за границу. Впоследствии его жена заявила, что он в Израиле и не планирует эмигрировать.Позднее советник главы украинского МВД Антон Геращенко объявил, что президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Невзорову* и его жене "за выдающиеся заслуги" перед Украиной. На фоне общественного резонанса на Украине, однако, в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) вынуждены были разъяснить, что гражданство Невзоров* еще не получил, "он только обратился".Россия неоднократно отвергала обвинения в бомбежке роддома в Мариуполе. Так, Минобороны РФ отмечало, что полк "Азов", ряд боевиков которого проходят по уголовным делам в России, организовал съемки фейкового сюжета с привлечением нескольких рожениц. Далее эти кадры были растиражированы западными СМИ.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь поставил кадры из роддома в один ряд с историей из Бучи и "призраком Киева": по мнению Медведева, эти сюжеты "стряпают" за деньги различные PR-агентства и НКО.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220608/grazhdanstvo-1793961808.html
https://ria.ru/20220523/protokoly-1790274103.html
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происшествия, россия, москва, санкт-петербург, басманный суд г. москвы, александр невзоров, украина, ситуация в днр и лнр
10:24 10.06.2022 (обновлено: 11:42 10.06.2022)
 
Басманный суд арестовал дачу Невзорова*

Басманный суд Москвы 18 мая арестовал дачу журналиста Невзорова в Петербурге

© АГН "Москва"Вход в здание Басманного суда
Вход в здание Басманного суда - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© АГН "Москва"
Вход в здание Басманного суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал дачу журналиста Александра Невзорова*, признанного СМИ-иноагентом и заочно арестованного за фейки о Вооруженных силах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Екатерина Буравцова в пятницу.
Это произошло еще в середине мая, однако известно об аресте стало только сейчас.
"Постановлением от 18 мая 2022 года наложен арест на имущество, принадлежащее Невзорову Алекандру Глебовичу*, а именно на земельный участок в Санкт-Петербурге", - сказала собеседница агентства. Это обеспечительная мера на случай, если по итогам судебного процесса о распространении фейков о ВС РФ Невзорову* назначат штраф.
Журналист Александр Невзоров - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 13:10
На Украине внесли семь петиций о непредоставлении гражданства Невзорову*
Соответствующее уголовное дело в марте возбудил Следственный комитет. По данным следствия, в начале того месяца Невзоров* опубликовал в социальных сетях заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами роддома в Мариуполе. Источником информации для него послужили украинские СМИ.
В апреле Минюст внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов, к тому моменту уже уехавшего, по данным источника РИА Новости, за границу. Впоследствии его жена заявила, что он в Израиле и не планирует эмигрировать.
Позднее советник главы украинского МВД Антон Геращенко объявил, что президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Невзорову* и его жене "за выдающиеся заслуги" перед Украиной. На фоне общественного резонанса на Украине, однако, в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) вынуждены были разъяснить, что гражданство Невзоров* еще не получил, "он только обратился".
Здание Роскомнадзора - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 21:35
На главреда The New Times составили протоколы за фейки о спецоперации
Россия неоднократно отвергала обвинения в бомбежке роддома в Мариуполе. Так, Минобороны РФ отмечало, что полк "Азов", ряд боевиков которого проходят по уголовным делам в России, организовал съемки фейкового сюжета с привлечением нескольких рожениц. Далее эти кадры были растиражированы западными СМИ.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь поставил кадры из роддома в один ряд с историей из Бучи и "призраком Киева": по мнению Медведева, эти сюжеты "стряпают" за деньги различные PR-агентства и НКО.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Дома на улице Менделеева - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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"На той стороне нам не верили": судьбы пострадавших от боев в Донбассе
 
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