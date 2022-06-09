https://ria.ru/20220609/zoloto-1794044378.html

"Воду пить нельзя". Над жителями Сибири нависла новая угроза

"Воду пить нельзя". Над жителями Сибири нависла новая угроза - РИА Новости, 09.06.2022

"Воду пить нельзя". Над жителями Сибири нависла новая угроза

Кристально чистая река Магыза в Аскизском районе Хакасии окрасилась в бурый цвет. Кедровые леса по берегам вырубили. Там добывают золото — с множественными... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T08:00

2022-06-09T08:00

2022-06-09T08:07

общество

аскизский район

россия

генеральная прокуратура рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

республика хакасия

коренные народы

полезные ископаемые

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Мария Марикян. Кристально чистая река Магыза в Аскизском районе Хакасии окрасилась в бурый цвет. Кедровые леса по берегам вырубили. Там добывают золото — с множественными нарушениями. В прошлом году, после публикации РИА Новости, ситуацию взяла на контроль Генпрокуратура. Что изменилось с тех пор — разбирался наш корреспондент.Золотая земля"Посмотрите на цвет Магызы. А ведь раньше мы эту воду пили", — Александр Кадымаев, житель поселка Неожиданный, набирает желтоватую жидкость в трехлитровую банку. Для наглядности ставит рядом другую — в ней вода прозрачная, из мест, где еще не ведут разработки.Здесь обосновалась красноярская золотодобывающая компания "Артель старателей Хакасия". В Аскизском районе у них два участка: Балыксинский и Магызинский. Лицензию получили в 2015-м и 2018-м соответственно.Пять лет назад коммерсанты встречались с жителями Балыксы, Николаевки, Шоры. Сообщили, что скоро стартуют работы на Балыксинском. Но про Магызинский, уверяют местные, промолчали. О добыче там узнали в 2019-м, после того, как предприниматели перегородили единственную дорогу к родовому кладбищу. Начали рубить кедровые леса, очень ценные как для людей, так и для животных.Население восприняло все очень болезненно. Горно-таежные поселки веками населяют шорцы — коренной малочисленный народ. Живут охотой, сбором грибов, ягод, орехов. Благородный металл в этих местах добывают с советских времен, но так близко к населенным пунктам пока не подбирались.Еще в 2016-м люди надеялись на улучшение ситуации — тогда власти Хакасии официально утвердили границы территории традиционного природопользования (ТТП). Любые работы, способные навредить экологии и укладу жизни, запретили. В том числе и добычу россыпного золота. Однако чиновники идут на большие уступки коммерсантам. При условии, что те договорятся с местными."Пышную плодородную тайгу превращают в степи. Как нам быть? — спрашивает Кадымаев. — Дикие животные из-за постоянного грохота меняют пути миграции — мы даже охотиться не можем. Артель за собой не убирает, развели помойки — медведи теперь под боком бродят. На днях столкнулся с двумя медвежатами и их мамой. Та бросилась на меня — чудом спасся. И еще появились такие ветра, которых раньше здесь и в помине не было. Скоту пастись негде, покосы уничтожены, коровы ходят у нас прямо во дворах".Выпиленные деревья, непригодные для промышленности, закапывают под землю, утрамбовывая бульдозерами. Лес — в федеральной собственности. Компания арендует территорию, но лицензия у нее только на недра. По закону деревья надо передать в подведомственное учреждение Росимущества."Есть вопросы и к промывке драгметалла. Недавно прорвало дамбу с отходами, которые попали в реку. Я тут же стал снимать на камеру. Золотари вместо того, чтобы исправить ситуацию, начали туда же сливать грязь с грузовых машин", — вспоминает Кадымаев.Мораторий на добычу золотаПрошлой осенью, после публикации на сайте РИА Новости материала о конфликте артели с местными жителями, Генпрокуратура России поручила хакасским коллегам разобраться в ситуации.Возбудили несколько административных дел: о нарушении правил пожарной безопасности, а также — использования и охраны водных объектов (7.6; 8.13; 8.32 КоАП). Общая сумма штрафа по статьям — около одного миллиона. С компании же потребовали 110 тысяч.Кроме того, еще в 2021-м местные власти предложили ввести мораторий на новые лицензии в ТТП. Ведь проблема актуальна не только для Аскизского района: в соседних — то же самое. В Минприроды Хакасии подчеркивают: граждане постоянно жалуются на загрязненные реки. Их слова подтверждают лабораторные исследования.Всего на ТТП в Аскизском районе действует 22 лицензии — это очень много. Именно на федеральном уровне и выдают разрешения на добычу. Оснований отказать по закону нет, ведь территории традиционного природопользования не относятся к особо охраняемым (ООПТ).Юристы уже давно предлагают устранить этот пробел. А также дать право коренным народам — в данном случае шорцам — контролировать любые работы на своих землях. Так уже сделали, например, в Югре, на Ямале и Сахалине, на Чукотке и Таймыре.Общественные обсужденияТем временем шорцы уже много лет судятся с администрацией и Минприроды, пытаясь доказать, что золото на Магызинском участке добывают незаконно."Нам говорят, что вопрос урегулирован. Мол, согласовали с местными, — рассказывает адвокат Виктор Азараков, представляющий интересы коренного народа. — Раз все законно, как утверждают, мы хотели бы ознакомиться с копиями договора аренды лесного участка по Магызинской, а также с разрешением на пользование водными объектами. Однако профильное министерство отказывает нам без объяснения причин".Кроме того, юрист настаивает на оценке ущерба от золотодобычи. "Помочь нужно каждому местному жителю. Пока же компании устанавливают свои правила — сами решают, сколько заплатить, на что потратить выделенные средства. Мнение простых людей, по сути, не учитывают, все решают через администрацию района, сельсовет — а там свои интересы. Гость командует хозяевами", — говорит Азараков.Шорцы ищут различные пути. Недавно, например, рядом с поселком Неожиданный обнаружили фрагмент старинных весов дореволюционных лет. Что дает полное право требовать историко-культурной экспертизы."Землю, на которой люди занимались хозяйственной деятельностью, с приходом золотарей перевели в статус промышленного назначения. Тот факт, что здесь жили и работали испокон веков, может стать одним из оснований для ограничения добычи", — указывает общественник Вячеслав Кречетов.Тем временем в Аскизский район пытаются зайти еще две старательные артели. Начались общественные слушания — местные стараются их не пропускать. Правда, многие уже не надеются, что требования коренного народа примут во внимание.

https://ria.ru/20210928/zoloto-1752016372.html

аскизский район

россия

республика хакасия

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Кадымаев у реки Магыза Александр Кадымаев рассказывает про загрязнение реки Магыза 2022-06-09T08:00 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, аскизский район, россия, генеральная прокуратура рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), республика хакасия, коренные народы, полезные ископаемые