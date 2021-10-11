https://ria.ru/20211011/zoloto-1754001042.html
Генпрокуратура проверит законность добычи золота после статьи РИА Новости
Генпрокуратура проверит законность добычи золота после статьи РИА Новости - РИА Новости, 11.10.2021
Генпрокуратура проверит законность добычи золота после статьи РИА Новости
Генпрокуратура России поручила прокуратуре Республики Хакасии организовать проверку по поводу нарушений природоохранного законодательства при добыче золота... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T13:15
2021-10-11T13:15
2021-10-11T14:18
общество
лицензия
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республика хакасия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Генпрокуратура России поручила прокуратуре Республики Хакасии организовать проверку по поводу нарушений природоохранного законодательства при добыче золота после публикации материала на сайте ria.ru.В июне в республиканском Минприроды сообщили о сбросе в реку Балыксу цинка и "других взвешенных веществ". Уровень был превышен в три раза. В Енисейском межрегиональном управлении Росприроднадзора информацию о загрязнении не подтвердили. Однако местные жители продолжают жаловаться на сбросы: пить воду из реки, которая раньше была главным источником питьевой воды для полуторатысячного села Балыкса, теперь никто не рискует.Согласно Декларации ООН о правах коренных народов и положению о ТТП (территория традиционного природопользования), вести промысел без согласия местных жителей нельзя. Однако добычу начали без ведома людей.На территории, где ведутся работы, деревья засыпаны землей и утрамбованы бульдозерами, что по закону запрещено: лес находится в федеральной собственности, земля у артели в аренде, лицензия есть только на недра. Все деревья после вырубки должны быть переданы в подведомственное учреждение Росимущества для продажи.Есть вопросы и в части промывки драгметалла. На участке должно быть несколько очистных резервуаров, через которые проходит отработанная вода, чтобы затем ее снова можно было бы использовать. На деле в целях экономии времени вместо отфильтрованной воды каждый раз берут новую из рек, из-за чего они обмелели.Как указывает экс-министр природных ресурсов Сергей Арехов, уже набралось достаточно оснований для прекращения работы "Артели старателей Хакасии" и отзыва лицензии.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, лицензия, красноярск, республика хакасия, генеральная прокуратура рф, россия
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Генпрокуратура России поручила прокуратуре Республики Хакасии организовать проверку по поводу нарушений природоохранного законодательства при добыче золота после публикации материала
на сайте ria.ru.
"В целях оперативного реагирования публикация направлена в прокуратуру Республики Хакасия для организации проверки и информирования вас о результатах", — сообщает пресс-служба ведомства.
В июне в республиканском Минприроды сообщили о сбросе в реку Балыксу цинка и "других взвешенных веществ". Уровень был превышен в три раза. В Енисейском межрегиональном управлении Росприроднадзора информацию о загрязнении не подтвердили. Однако местные жители продолжают жаловаться на сбросы: пить воду из реки, которая раньше была главным источником питьевой воды для полуторатысячного села Балыкса, теперь никто не рискует.
Согласно Декларации ООН о правах коренных народов и положению о ТТП (территория традиционного природопользования), вести промысел без согласия местных жителей нельзя. Однако добычу начали без ведома людей.
На территории, где ведутся работы, деревья засыпаны землей и утрамбованы бульдозерами, что по закону запрещено: лес находится в федеральной собственности, земля у артели в аренде, лицензия есть только на недра. Все деревья после вырубки должны быть переданы в подведомственное учреждение Росимущества для продажи.
Есть вопросы и в части промывки драгметалла. На участке должно быть несколько очистных резервуаров, через которые проходит отработанная вода, чтобы затем ее снова можно было бы использовать. На деле в целях экономии времени вместо отфильтрованной воды каждый раз берут новую из рек, из-за чего они обмелели.
Как указывает экс-министр природных ресурсов Сергей Арехов, уже набралось достаточно оснований для прекращения работы "Артели старателей Хакасии" и отзыва лицензии.