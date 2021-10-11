https://ria.ru/20211011/zoloto-1754001042.html

Генпрокуратура проверит законность добычи золота после статьи РИА Новости

Генпрокуратура проверит законность добычи золота после статьи РИА Новости - РИА Новости, 11.10.2021

Генпрокуратура проверит законность добычи золота после статьи РИА Новости

Генпрокуратура России поручила прокуратуре Республики Хакасии организовать проверку по поводу нарушений природоохранного законодательства при добыче золота... РИА Новости, 11.10.2021

2021-10-11T13:15

2021-10-11T13:15

2021-10-11T14:18

общество

лицензия

красноярск

республика хакасия

генеральная прокуратура рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751947795_340:469:3072:2005_1920x0_80_0_0_c4308c23799ed62007464147383c5a89.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Генпрокуратура России поручила прокуратуре Республики Хакасии организовать проверку по поводу нарушений природоохранного законодательства при добыче золота после публикации материала на сайте ria.ru.В июне в республиканском Минприроды сообщили о сбросе в реку Балыксу цинка и "других взвешенных веществ". Уровень был превышен в три раза. В Енисейском межрегиональном управлении Росприроднадзора информацию о загрязнении не подтвердили. Однако местные жители продолжают жаловаться на сбросы: пить воду из реки, которая раньше была главным источником питьевой воды для полуторатысячного села Балыкса, теперь никто не рискует.Согласно Декларации ООН о правах коренных народов и положению о ТТП (территория традиционного природопользования), вести промысел без согласия местных жителей нельзя. Однако добычу начали без ведома людей.На территории, где ведутся работы, деревья засыпаны землей и утрамбованы бульдозерами, что по закону запрещено: лес находится в федеральной собственности, земля у артели в аренде, лицензия есть только на недра. Все деревья после вырубки должны быть переданы в подведомственное учреждение Росимущества для продажи.Есть вопросы и в части промывки драгметалла. На участке должно быть несколько очистных резервуаров, через которые проходит отработанная вода, чтобы затем ее снова можно было бы использовать. На деле в целях экономии времени вместо отфильтрованной воды каждый раз берут новую из рек, из-за чего они обмелели.Как указывает экс-министр природных ресурсов Сергей Арехов, уже набралось достаточно оснований для прекращения работы "Артели старателей Хакасии" и отзыва лицензии.

https://ria.ru/20210928/zoloto-1752016372.html

красноярск

республика хакасия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, лицензия, красноярск, республика хакасия, генеральная прокуратура рф, россия