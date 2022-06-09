https://ria.ru/20220609/zarplata-1794222247.html

Глава ФНПР предложил индексировать зарплату чаще раза в год

Глава ФНПР предложил индексировать зарплату чаще раза в год - РИА Новости, 09.06.2022

Глава ФНПР предложил индексировать зарплату чаще раза в год

Индексацию зарплаты по уровню инфляции сегодня надо проводить чаще, чем раз в год, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:39

2022-06-09T12:39

2022-06-09T12:39

общество

совет федерации рф

россия

зарплата

федерация независимых профсоюзов россии

михаил шмаков

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Индексацию зарплаты по уровню инфляции сегодня надо проводить чаще, чем раз в год, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков."Я уже не говорю о том, что неотложные меры по обеспечению занятости граждан, индексация заработной платы в зависимости от уровня инфляции, которая должна сейчас проводиться и анализироваться чаще, чем это записано в наших законах, которые были приняты в докризисный период, в довоенный период, когда раз в год это надо производить - такой анализ и индексацию как заработной платы, так и минимального размера оплаты труда, как социальной гарантии", - сказал Шмаков, выступая на круглом столе "Суверенитет как важная основа социально-экономического развития России" в Совете Федерации.Шмаков отметил, что инфляция сейчас выходит на более низкий уровень, но нет гарантии, что она и далее останется на нем.

https://ria.ru/20220605/ekonomika-1793230308.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

общество, совет федерации рф, россия, зарплата, федерация независимых профсоюзов россии, михаил шмаков