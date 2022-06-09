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Глава ФНПР предложил индексировать зарплату чаще раза в год - РИА Новости, 09.06.2022
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Глава ФНПР предложил индексировать зарплату чаще раза в год
Глава ФНПР предложил индексировать зарплату чаще раза в год - РИА Новости, 09.06.2022
Глава ФНПР предложил индексировать зарплату чаще раза в год
Индексацию зарплаты по уровню инфляции сегодня надо проводить чаще, чем раз в год, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:39
2022-06-09T12:39
общество
совет федерации рф
россия
зарплата
федерация независимых профсоюзов россии
михаил шмаков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Индексацию зарплаты по уровню инфляции сегодня надо проводить чаще, чем раз в год, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков."Я уже не говорю о том, что неотложные меры по обеспечению занятости граждан, индексация заработной платы в зависимости от уровня инфляции, которая должна сейчас проводиться и анализироваться чаще, чем это записано в наших законах, которые были приняты в докризисный период, в довоенный период, когда раз в год это надо производить - такой анализ и индексацию как заработной платы, так и минимального размера оплаты труда, как социальной гарантии", - сказал Шмаков, выступая на круглом столе "Суверенитет как важная основа социально-экономического развития России" в Совете Федерации.Шмаков отметил, что инфляция сейчас выходит на более низкий уровень, но нет гарантии, что она и далее останется на нем.
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общество, совет федерации рф, россия, зарплата, федерация независимых профсоюзов россии, михаил шмаков
12:39 09.06.2022
 
Глава ФНПР предложил индексировать зарплату чаще раза в год

Глава ФНПР Шмаков предложил индексировать зарплату по уровню инфляции чаще раза в год

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Индексацию зарплаты по уровню инфляции сегодня надо проводить чаще, чем раз в год, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
"Я уже не говорю о том, что неотложные меры по обеспечению занятости граждан, индексация заработной платы в зависимости от уровня инфляции, которая должна сейчас проводиться и анализироваться чаще, чем это записано в наших законах, которые были приняты в докризисный период, в довоенный период, когда раз в год это надо производить - такой анализ и индексацию как заработной платы, так и минимального размера оплаты труда, как социальной гарантии", - сказал Шмаков, выступая на круглом столе "Суверенитет как важная основа социально-экономического развития России" в Совете Федерации.
Шмаков отметил, что инфляция сейчас выходит на более низкий уровень, но нет гарантии, что она и далее останется на нем.
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ОбществоСовет Федерации РФРоссияЗарплатаФедерация независимых профсоюзов РоссииМихаил Шмаков
 
 
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