https://ria.ru/20220609/zarplata-1794222247.html
Глава ФНПР предложил индексировать зарплату чаще раза в год
Глава ФНПР предложил индексировать зарплату чаще раза в год - РИА Новости, 09.06.2022
Глава ФНПР предложил индексировать зарплату чаще раза в год
Индексацию зарплаты по уровню инфляции сегодня надо проводить чаще, чем раз в год, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:39
2022-06-09T12:39
2022-06-09T12:39
общество
совет федерации рф
россия
зарплата
федерация независимых профсоюзов россии
михаил шмаков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Индексацию зарплаты по уровню инфляции сегодня надо проводить чаще, чем раз в год, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков."Я уже не говорю о том, что неотложные меры по обеспечению занятости граждан, индексация заработной платы в зависимости от уровня инфляции, которая должна сейчас проводиться и анализироваться чаще, чем это записано в наших законах, которые были приняты в докризисный период, в довоенный период, когда раз в год это надо производить - такой анализ и индексацию как заработной платы, так и минимального размера оплаты труда, как социальной гарантии", - сказал Шмаков, выступая на круглом столе "Суверенитет как важная основа социально-экономического развития России" в Совете Федерации.Шмаков отметил, что инфляция сейчас выходит на более низкий уровень, но нет гарантии, что она и далее останется на нем.
https://ria.ru/20220605/ekonomika-1793230308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, россия, зарплата, федерация независимых профсоюзов россии, михаил шмаков
Глава ФНПР предложил индексировать зарплату чаще раза в год
Глава ФНПР Шмаков предложил индексировать зарплату по уровню инфляции чаще раза в год