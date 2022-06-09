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В Microsoft рассекретили большое обновление Windows - РИА Новости, 09.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220609/windows-1794208368.html
В Microsoft рассекретили большое обновление Windows
В Microsoft рассекретили большое обновление Windows - РИА Новости, 09.06.2022
В Microsoft рассекретили большое обновление Windows
Корпорация Microsoft готовит к выпуску крупное обновление Windows 11, которое получит кодовое название 22H2. Сборка появилась на официальной странице... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T12:08
2022-06-09T12:08
наука
технологии
microsoft corporation
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Корпорация Microsoft готовит к выпуску крупное обновление Windows 11, которое получит кодовое название 22H2. Сборка появилась на официальной странице бета-канала Release Preview.Обновление станет своеобразной работой над ошибками, допущенными в конце 2021-го, когда Windows 11 вышла в релиз. Так, в компании прислушались к критике и улучшат меню "Пуск" и панель задач, которые в новой "форточке" оказались запутанными. Вернется функция перетаскивания, удаленная вопреки желанию комьюнити.В Windows 11 22H2 уменьшат количество рекомендуемого контента в меню "Пуск". Появятся новые сенсорные жесты, в Microsoft активно продвигают свою платформу для устройств с тач-экранами. Наконец, немного переработают интерфейс, например, перерисуют ползунок громкости, который не менялся со времени Windows 8.Обновление пока доступно для участников инсайдерской программы Microsoft. Официальный выход Windows 11 22H2 ожидается во второй половине года, когда она станет доступна для всех пользователей.
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технологии, microsoft corporation
12:08 09.06.2022
 

В Microsoft рассекретили большое обновление Windows

© MicrosoftMicrosoft Windows 11
Microsoft Windows 11
© Microsoft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Корпорация Microsoft готовит к выпуску крупное обновление Windows 11, которое получит кодовое название 22H2. Сборка появилась на официальной странице бета-канала Release Preview.
Обновление станет своеобразной работой над ошибками, допущенными в конце 2021-го, когда Windows 11 вышла в релиз. Так, в компании прислушались к критике и улучшат меню "Пуск" и панель задач, которые в новой "форточке" оказались запутанными. Вернется функция перетаскивания, удаленная вопреки желанию комьюнити.
В Windows 11 22H2 уменьшат количество рекомендуемого контента в меню "Пуск". Появятся новые сенсорные жесты, в Microsoft активно продвигают свою платформу для устройств с тач-экранами. Наконец, немного переработают интерфейс, например, перерисуют ползунок громкости, который не менялся со времени Windows 8.
Обновление пока доступно для участников инсайдерской программы Microsoft. Официальный выход Windows 11 22H2 ожидается во второй половине года, когда она станет доступна для всех пользователей.
Windows 11
9 октября 2021, 08:00Наука
Пора переходить: как установить новую Windows 11 и что из этого получится
 
НаукаТехнологииMicrosoft Corporation
 
 
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