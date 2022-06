https://ria.ru/20220612/windows-1794882293.html

Как установить Windows на компьютер или ноутбук: инструкция

Как установить Windows на компьютер или ноутбук: с флешки и диска

Как установить Windows на компьютер или ноутбук: инструкция

Каждый пользователь ПК сталкивается с задачей по установке или обновлению операционной системы. Иной раз бывает так, что та или иная ОС не подходит для...

Каждый пользователь ПК сталкивается с задачей по установке или обновлению операционной системы. Иной раз бывает так, что та или иная ОС не подходит для компьютера или загрузить ее не получается. Как правильно установить Windows 7 или 10 на компьютер или ноутбук, откуда скачать необходимые файлы бесплатно — в материале РИА Новости.Подготовка к установкеПрежде чем перейти непосредственно к установке операционной системы, необходимо создать копии папок и файлов, сохраненных на ПК. Для этогоподойдет внешний USB жесткий диск, онлайн-хранилище (или как его еще называют “облачное”), флешка или диск.Но копирование не понадобится в том случае, если планируется сменить программное обеспечение на новом компьютере. Например, на нем согласно заводской установке есть Linux (семейство Unix-подобных операционных систем) или DOS (семейство операционных систем для PC-совместимых компьютеров), и эти ОС не подходят владельцу компьютера.Также не придется переносить все файлы и в том случае, если необходимо выполнить переустановку с сохранением всех папок и файлов. Данная функция доступна для Windows 8, 8.1, Windows 10. Сбрасываются только ОС, параметры и настройки системы, а файлы во внутреннем хранилище остаются. Стоит иметь в виду, что речь идет только о документах — установленные программы не сохраняются при таком типе переустановки, кроме портативных версий.Создание загрузочной флешки или дискаЛучше использовать флешку с памятью не менее 3 Гб, dvd-диск или внешний жесткий диск.Сначала необходимо вставить в компьютер флешку или диск. Далее стоит придерживаться определенного алгоритма действий:Шаг 1. Зайти в “Компьютер” и открыть папку с накопителем.Шаг 2. Найти значок Setup.exe, кликнуть по нему два раза левой кнопкой мыши и выбрать “Установить”.Шаг 3. Далее зайти в "Панель управления" — "Центр поддержки" — "Восстановление" — "Расширенные параметры".Шаг 4. В “Расширенных методах восстановления” выбрать флешку.Шаг 5. Затем ждать, пока завершится архивация, несколько перезагрузок и скачивание обновлений. Выбрать “Обновление” в “Типах установки”.Сохранение файлов с рабочего столаШаг 1. Вставить флешку, создать в ней папку “Рабочий стол” и вручную мышкой перетащить все папки и файлы с рабочего стола.Шаг 2. Либо использовать другой способ. Вставить флешку, зайти в “Компьютер” — "Диск C" — "Пользователи" — "Ваше_имя_пользователя" — Desktop. Перетащить папку на флешку.Настройка BIOSЧтобы зайти в BIOS, нужно сразу после включения компьютера зажать клавишу Delete. На некоторых ПК используются кнопки F2, F10, Esc. Затем необходимо выбрать вкладку “Boot”. В порядке загрузочных устройств выбрать флешку или DVD-привод приоритетным.Если установка будет происходить с диска, то нужно выбрать устройство "ATAPI CD-ROM". Если ОС устанавливается с флешки, то выбрать "Removable Dev.". В том случае когда на компьютере два жестких диска, то на первом месте должен стоять приоритетный, на который будет устанавливаться Windows.Для сохранения изменений нажать клавишу F10 либо выбрать пункт Exit Saving Changes во вкладке Exit.Как установить WindowsПосле перенесения данных на внешнее устройство, создания загрузочного диска или флешки и настройки BIOS можно приступить к установке Windows.ИнструкцияОбщая инструкция по установке Windows:Шаг 1. После нового включения на экране появится надпись Press any key, после этого нужно нажать на любую клавишу, например, пробел. Если эта фраза не появилась, значит, ОС на установочную флешку записана неверно.Шаг 2. Далее ожидать, пока временные файлы распакуются.Шаг 3. Выбрать язык, формат времени и раскладку клавиатуры.Шаг 4. Нажать “Установить”.Шаг 5. Если операционных систем несколько, то выбрать “Максимальную”, Pro или “Домашнюю” в зависимости от потребностей пользователя.Шаг 6. В “Условиях лицензионного соглашения” выбрать “Принять”, затем “Полную установку”.Шаг 7. В разделе HDD, куда будет установлена операционная система, нажать на подходящий с максимальным объемом свободной памяти.Шаг 8. Если разделов нет, то необходимо создать новый.Шаг 9. Процесс распаковки, настройки компонентов и обновлений займет много времени, придется подождать.Шаг 10. Далее будет предложено ввести имя пользователя и установить пароль.Процесс установки завершен.Обновление операционной системыПри выборе типа установки нужно выбрать “Обновление” вместо “Выборочной установки”. В этом случае операционная система сохранит и интегрирует файлы. После установки ОС можно будет сразу ею воспользоваться. Для других способов установки потребуется несколько часов: настройка программ, настройка ОС, перенос других данных.Обновление подойдет в том случае, если какие-то файлы были повреждены. Они будут переписаны, и ОС начнет корректно работать. Однако такой тип установки не убережет устройство от вирусов. Лучше всего выбирать полноценный тип установки несмотря на то, что она занимает много времени. Обновление может вызывать сбои в компьютере.Установка необходимых драйверовПроцесс установки Windows сопровождается установкой драйверов — служебных программ, необходимых для корректной работы звуковой карты, дисплея, видео и т.д. Драйверы можно скачать из интернета или использовать авторские. Также они прилагаются к ПК или ноутбуку от производителя при покупке.Когда активация драйверов завершится, компьютер готов к работе.Рекомендации экспертов при установкеОбщие рекомендации по установке операционной системы:Родион Черный, компьютерный мастер, владелец компьютерной мастерской BLAQRODION, рекомендует:При установке Windows 10 стоит иметь в виду, что полноценно эта ОС работает только на SSD-диске, особенно учитывая последние обновления.Для установки W10 понадобится флешка объемом памяти 4 Гб для версии 32 бита или 8 Гб для версии 64 бита. Чтобы определить, какая версия будет подходящей, можно ориентироваться на такие параметры:Для создания загрузочной флешки используется программа Media Creation Tool для скачивания с официального сайта Microsoft. При возникновении вопросов на этом же сайте есть FAQ.Не стоит паниковать и пробовать перезагрузить компьютер, если установка длится очень долго. Такое бывает на материнских платах сокетов 775, 1156, АМ2, АМ2+, АМ3.При выборе носителя для установки ОС есть два варианта:После установки системы в первую очередь нужно скачать браузер через Пуск — Стандартные — Internet Explorer. Одним из самых удобных является Google Chrome.Для оптимизации Windows следует установить обновления. Для этого в Пуске в строке с лупой необходимо написать “обновления” и открыть окно “Проверить наличие обновлений”. Лучше всего несколько раз кликнуть по этой кнопке, так как Windows начинает их скачивать иногда со второго или третьего раза. Далее необходимо ожидать загрузку и установку обновлений. После компьютер следует перезагрузить и повторить цикл "загрузка — установка обновлений — перезагрузка". В результате должна появиться надпись “У вас установлены все обновления”.

