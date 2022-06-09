https://ria.ru/20220609/vuzy-1794385711.html
Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов
Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов - РИА Новости, 09.06.2022
Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов
Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против 236 российских вузов, в том числе МГУ, МГТУ имени Баумана, СПБГУ. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:19
2022-06-09T19:19
2022-06-09T19:19
санкции в отношении россии
образование
вузы
мгу имени м. в. ломоносова
мгту имени баумана
спбгу
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против 236 российских вузов, в том числе МГУ, МГТУ имени Баумана, СПБГУ.Текст указа опубликован на сайте офиса Зеленского. Всего в списке 236 российских вузов. Санкции вводятся со дня опубликования документа бессрочно и предусматривают "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами".Кроме того, санкции введены в отношении ректоров российских вузов. Всего в списке 261 фамилия. Среди них ректоры МГУ Виктор Садовничий, МГТУ Анатолий Александров, первого Московского государственного медуниверситета Петр Глыбочко, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов.Санкциями предусматривается в частности блокирование активов, предотвращение вывода капиталов из Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, лишения госнаград Украины, запрет въезда в страну.
https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794372655.html
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санкции в отношении россии, образование, вузы, мгу имени м. в. ломоносова, мгту имени баумана, спбгу, владимир зеленский, украина, виктор садовничий, анатолий александров (ректор), петр глыбочко
Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов
Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов, включая МГУ и МГТУ имени Баумана