https://ria.ru/20220609/vuzy-1794385711.html

Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов

Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов - РИА Новости, 09.06.2022

Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов

Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против 236 российских вузов, в том числе МГУ, МГТУ имени Баумана, СПБГУ. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T19:19

2022-06-09T19:19

2022-06-09T19:19

санкции в отношении россии

образование

вузы

мгу имени м. в. ломоносова

мгту имени баумана

спбгу

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против 236 российских вузов, в том числе МГУ, МГТУ имени Баумана, СПБГУ.Текст указа опубликован на сайте офиса Зеленского. Всего в списке 236 российских вузов. Санкции вводятся со дня опубликования документа бессрочно и предусматривают "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами".Кроме того, санкции введены в отношении ректоров российских вузов. Всего в списке 261 фамилия. Среди них ректоры МГУ Виктор Садовничий, МГТУ Анатолий Александров, первого Московского государственного медуниверситета Петр Глыбочко, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов.Санкциями предусматривается в частности блокирование активов, предотвращение вывода капиталов из Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, лишения госнаград Украины, запрет въезда в страну.

https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794372655.html

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санкции в отношении россии, образование, вузы, мгу имени м. в. ломоносова, мгту имени баумана, спбгу, владимир зеленский, украина, виктор садовничий, анатолий александров (ректор), петр глыбочко