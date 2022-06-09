Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/vuzy-1794385711.html
Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов
Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов - РИА Новости, 09.06.2022
Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов
Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против 236 российских вузов, в том числе МГУ, МГТУ имени Баумана, СПБГУ. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T19:19
2022-06-09T19:19
санкции в отношении россии
образование
вузы
мгу имени м. в. ломоносова
мгту имени баумана
спбгу
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147403/27/1474032771_0:32:3527:2016_1920x0_80_0_0_364b6773dfba0adc3523837cd68fc7a8.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против 236 российских вузов, в том числе МГУ, МГТУ имени Баумана, СПБГУ.Текст указа опубликован на сайте офиса Зеленского. Всего в списке 236 российских вузов. Санкции вводятся со дня опубликования документа бессрочно и предусматривают "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами".Кроме того, санкции введены в отношении ректоров российских вузов. Всего в списке 261 фамилия. Среди них ректоры МГУ Виктор Садовничий, МГТУ Анатолий Александров, первого Московского государственного медуниверситета Петр Глыбочко, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов.Санкциями предусматривается в частности блокирование активов, предотвращение вывода капиталов из Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, лишения госнаград Украины, запрет въезда в страну.
https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794372655.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147403/27/1474032771_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_611675d374c0b07d329337823a52c9a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, образование, вузы, мгу имени м. в. ломоносова, мгту имени баумана, спбгу, владимир зеленский, украина, виктор садовничий, анатолий александров (ректор), петр глыбочко
19:19 09.06.2022
 
Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов

Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов, включая МГУ и МГТУ имени Баумана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрием документов абитуриентов в МГТУ им. Н.Э. Баумана
Прием документов абитуриентов в МГТУ им. Н.Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Прием документов абитуриентов в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против 236 российских вузов, в том числе МГУ, МГТУ имени Баумана, СПБГУ.
Текст указа опубликован на сайте офиса Зеленского. Всего в списке 236 российских вузов. Санкции вводятся со дня опубликования документа бессрочно и предусматривают "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами".
Кроме того, санкции введены в отношении ректоров российских вузов. Всего в списке 261 фамилия. Среди них ректоры МГУ Виктор Садовничий, МГТУ Анатолий Александров, первого Московского государственного медуниверситета Петр Глыбочко, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов.
Санкциями предусматривается в частности блокирование активов, предотвращение вывода капиталов из Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, лишения госнаград Украины, запрет въезда в страну.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 18:40Специальная военная операция на Украине
Кравцов назвал санкции Украины против себя жестом отчаяния
 
Санкции в отношении РоссииОбразованиеВузыМГУ имени М. В. ЛомоносоваМГТУ имени БауманаСПбГУВладимир ЗеленскийУкраинаВиктор СадовничийАнатолий Александров (ректор)Петр Глыбочко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала