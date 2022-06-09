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Чеченские бойцы останутся в Донбассе до конца спецоперации, заявил депутат - РИА Новости, 09.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220609/voennye-1794174868.html
Чеченские бойцы останутся в Донбассе до конца спецоперации, заявил депутат
Чеченские бойцы останутся в Донбассе до конца спецоперации, заявил депутат - РИА Новости, 09.06.2022
Чеченские бойцы останутся в Донбассе до конца спецоперации, заявил депутат
Чеченские подразделения останутся на Украине и в Донбассе до окончания специальной военной операции (СВО), заявил РИА Новости депутат Госдумы Адам Делимханов,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:29
2022-06-09T11:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
в мире
украина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Чеченские подразделения останутся на Украине и в Донбассе до окончания специальной военной операции (СВО), заявил РИА Новости депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в СВО."Да, безусловно. У нас есть такое поручение Рамзана Ахматовича (Кадырова)", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли бойцы из Чечни находиться в зоне проведения операции вплоть до ее окончания.По словам Делимханова, его подразделение по-прежнему находится в ЛНР, выполняет задачи, которые определены совместно с Минобороны РФ, самими подразделениями, с руководством республики. "У нас братство, тесные братские отношения, никакое оружие его не может сломить и победить. А у них (украинских военных - ред.) не осталось ни духа, ни веры в то, что они творят", - заявил депутат.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220609/spetsoperatsiya-1794161716.html
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Делимханов заявил, что чеченские подразделения останутся на Украине до окончания спецоперации
Чеченские подразделения останутся на Украине и в Донбассе до окончания спецоперации, заявил РИА Новости депутат Госдумы Делимханов, принимавший в ней участие
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РИА Новости
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луганская народная республика, россия, в мире, украина
10:29 09.06.2022 (обновлено: 11:33 09.06.2022)
 
Чеченские бойцы останутся в Донбассе до конца спецоперации, заявил депутат

Депутат Делимханов: чеченские бойцы останутся в Донбассе до окончания спецоперации

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Чеченские подразделения останутся на Украине и в Донбассе до окончания специальной военной операции (СВО), заявил РИА Новости депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в СВО.
"Да, безусловно. У нас есть такое поручение Рамзана Ахматовича (Кадырова)", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли бойцы из Чечни находиться в зоне проведения операции вплоть до ее окончания.
Делимханов предположил, когда закончится спецоперация на Украине - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Делимханов надеется, что спецоперация на Украине завершится к концу года
По словам Делимханова, его подразделение по-прежнему находится в ЛНР, выполняет задачи, которые определены совместно с Минобороны РФ, самими подразделениями, с руководством республики. "У нас братство, тесные братские отношения, никакое оружие его не может сломить и победить. А у них (украинских военных - ред.) не осталось ни духа, ни веры в то, что они творят", - заявил депутат.
Читайте полный текст интервью >>
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияВ миреУкраина
 
 
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