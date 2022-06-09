https://ria.ru/20220609/voennye-1794174868.html

Чеченские бойцы останутся в Донбассе до конца спецоперации, заявил депутат

Чеченские бойцы останутся в Донбассе до конца спецоперации, заявил депутат - РИА Новости, 09.06.2022

Чеченские бойцы останутся в Донбассе до конца спецоперации, заявил депутат

Чеченские подразделения останутся на Украине и в Донбассе до окончания специальной военной операции (СВО), заявил РИА Новости депутат Госдумы Адам Делимханов,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:29

2022-06-09T10:29

2022-06-09T11:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

в мире

украина

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Чеченские подразделения останутся на Украине и в Донбассе до окончания специальной военной операции (СВО), заявил РИА Новости депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в СВО."Да, безусловно. У нас есть такое поручение Рамзана Ахматовича (Кадырова)", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли бойцы из Чечни находиться в зоне проведения операции вплоть до ее окончания.По словам Делимханова, его подразделение по-прежнему находится в ЛНР, выполняет задачи, которые определены совместно с Минобороны РФ, самими подразделениями, с руководством республики. "У нас братство, тесные братские отношения, никакое оружие его не может сломить и победить. А у них (украинских военных - ред.) не осталось ни духа, ни веры в то, что они творят", - заявил депутат.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220609/spetsoperatsiya-1794161716.html

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Делимханов заявил, что чеченские подразделения останутся на Украине до окончания спецоперации Чеченские подразделения останутся на Украине и в Донбассе до окончания спецоперации, заявил РИА Новости депутат Госдумы Делимханов, принимавший в ней участие 2022-06-09T10:29 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, россия, в мире, украина