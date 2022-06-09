https://ria.ru/20220609/delimkhanov-1794149917.html

Адам Делимханов: с шайтанами разберемся – на Украине ли, на Западе

Адам Делимханов: с шайтанами разберемся – на Украине ли, на Западе - РИА Новости, 09.06.2022

Адам Делимханов: с шайтанами разберемся – на Украине ли, на Западе

Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции России на Украине, рассказал РИА Новости, когда может закончиться эта... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:00

2022-06-09T11:00

2022-06-09T11:02

интервью

адам делимханов

россия

вооруженные силы украины

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донбасс

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Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции России на Украине, рассказал РИА Новости, когда может закончиться эта операция, останутся ли на Украине чеченские подразделения, и пришло ли время говорить о вхождении в состав России Херсонской области и части Запорожской. Беседовали Мария Балынина-Урбан и Дмитрий Зимин.– Адам Султанович, первый вопрос к вам – по спецоперации на Украине. Есть, на ваш взгляд, временные рамки, сроки, пусть приблизительные, окончания операции, демилитаризации Украины?– На мой взгляд, пока говорить об окончании, естественно, рано. Там еще остается сегодняшний режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что конец будет этому всему, и все предпосылки к этому уже есть. Они видны не только нам, но и тем же их хозяевам-американцам, натовцам и так далее. Однако окончание и начало таких мероприятий у нас определяет президент страны.Я со своей стороны могу сказать как доброволец, который был там по поручению уважаемого Рамзана Ахматовича Кадырова. Все те задачи, которые были перед нами поставлены в Мариупольском направлении, мы решили. Дальше также совместно с министерством обороны РФ, с ДНР и ЛНР участвуем в этих специальных мероприятиях. И я уверен, что победа будет за нами, потому что мы идем по пути справедливости и добра.Как говорил наш уважаемый президент Владимир Владимирович, России не оставили ни одного шанса – ни политического, ни другого – чтобы решить ситуацию другим путем и не начинать спецоперации. Мы долго терпели издевательства над русскоязычными людьми.Сегодня Россия – министерство обороны РФ, наши подразделения и подразделения Донецкой и Луганской народных республик – не воюет с украинским народом, тому есть тысяча свидетельств. К сожалению, сейчас западный мир находится в спячке, но мы уверены, что и он скоро проснется. Им ведь нет дела ни до Украины, ни до украинского народа, Украина им нужна как главный плацдарм, чтобы уничтожить Россию, и они не скрывают этого на самом высшем уровне. Но как говорит наш президент, если мы в этой борьбе умрем, то мы попадем в рай, а они сдохнут. Поэтому победа будет за нами.– Я правильно понимаю, что чеченские подразделения будут находиться на Украине, пока не закончится операция?– Да, безусловно. У нас есть такое поручение Рамзана Ахматовича. Наше подразделение по-прежнему находится в Луганской народной республике, выполняет задачи, которые определены совместно с Минобороны, с самими подразделениями, с руководством республики. У нас братство, тесные братские отношения, никакое оружие его не может сломить и победить. А у них (ВСУ – ред.) не осталось ни духа, ни веры в то, что они творят.С этими шайтанами мы в любом случае разберемся – на Украине ли будет это, в Европе ли, без разницы. Глобальная борьба будет продолжаться, потому что пока Запад, Америка, Европа не образумятся, не придут к пониманию общепринятых религиозных, семейных, человеческих ценностей, то у них будет очень плохое будущее, это я могу уверенно сказать.– Как вы полагаете, с учетом вашего боевого опыта, можно ли ожидать, что специальная операция на Украине закончится до конца года? Понятно, что об этом можно говорить только приблизительно.– Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет. Украинский народ – православный, со своими традициями, обычаями – братский народ российскому народу, всем народам нашей большой страны. Поэтому мы не обвиняем украинский народ, мы обвиняем сегодняшнюю украинскую власть, ту власть, которая способствовала сегодняшнему развитию событий.– Вы находились постоянно в ДНР и ЛНР с начала операции, знаете ситуацию там не понаслышке. Как вы считаете, останутся ли эти республики независимыми государствами или войдут в состав России?– Желание народа превыше всего, каждый народ волен выбирать (государственное – ред.) образование, тогда это будет воля народа. Здесь никто ничего не навязывает, тем более Россия никогда никому ничего не навязывала. Поэтому это решат сами люди в Луганской и Донецкой народных республиках.– Россия примет в свой состав ДНР и ЛНР, если их жители проголосуют за вступление?– С удовольствием. Я уверен, что мы своих не можем бросать и никогда не будем.– И защитить людей, которые там живут, мы сможем лучше, если республики будут в составе России?– Конечно.– Жители Херсонской области и приазовской части Запорожской области на юге Украины также говорят о своем желании, чтобы эти регионы вошли в состав России. На ваш взгляд, пока рано об этом говорить?– Я не считаю, что рано, я считаю, что поздно. Но лучше поздно, чем никогда.

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https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

интервью, адам делимханов, россия, вооруженные силы украины, украина, донбасс