Рейтинг@Mail.ru
Адам Делимханов: с шайтанами разберемся – на Украине ли, на Западе - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/delimkhanov-1794149917.html
Адам Делимханов: с шайтанами разберемся – на Украине ли, на Западе
Адам Делимханов: с шайтанами разберемся – на Украине ли, на Западе - РИА Новости, 09.06.2022
Адам Делимханов: с шайтанами разберемся – на Украине ли, на Западе
Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции России на Украине, рассказал РИА Новости, когда может закончиться эта... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:00
2022-06-09T11:02
интервью
адам делимханов
россия
вооруженные силы украины
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770850923_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70dcd87b2ceb45ecf73bc5a045f873a0.jpg
Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции России на Украине, рассказал РИА Новости, когда может закончиться эта операция, останутся ли на Украине чеченские подразделения, и пришло ли время говорить о вхождении в состав России Херсонской области и части Запорожской. Беседовали Мария Балынина-Урбан и Дмитрий Зимин.– Адам Султанович, первый вопрос к вам – по спецоперации на Украине. Есть, на ваш взгляд, временные рамки, сроки, пусть приблизительные, окончания операции, демилитаризации Украины?– На мой взгляд, пока говорить об окончании, естественно, рано. Там еще остается сегодняшний режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что конец будет этому всему, и все предпосылки к этому уже есть. Они видны не только нам, но и тем же их хозяевам-американцам, натовцам и так далее. Однако окончание и начало таких мероприятий у нас определяет президент страны.Я со своей стороны могу сказать как доброволец, который был там по поручению уважаемого Рамзана Ахматовича Кадырова. Все те задачи, которые были перед нами поставлены в Мариупольском направлении, мы решили. Дальше также совместно с министерством обороны РФ, с ДНР и ЛНР участвуем в этих специальных мероприятиях. И я уверен, что победа будет за нами, потому что мы идем по пути справедливости и добра.Как говорил наш уважаемый президент Владимир Владимирович, России не оставили ни одного шанса – ни политического, ни другого – чтобы решить ситуацию другим путем и не начинать спецоперации. Мы долго терпели издевательства над русскоязычными людьми.Сегодня Россия – министерство обороны РФ, наши подразделения и подразделения Донецкой и Луганской народных республик – не воюет с украинским народом, тому есть тысяча свидетельств. К сожалению, сейчас западный мир находится в спячке, но мы уверены, что и он скоро проснется. Им ведь нет дела ни до Украины, ни до украинского народа, Украина им нужна как главный плацдарм, чтобы уничтожить Россию, и они не скрывают этого на самом высшем уровне. Но как говорит наш президент, если мы в этой борьбе умрем, то мы попадем в рай, а они сдохнут. Поэтому победа будет за нами.– Я правильно понимаю, что чеченские подразделения будут находиться на Украине, пока не закончится операция?– Да, безусловно. У нас есть такое поручение Рамзана Ахматовича. Наше подразделение по-прежнему находится в Луганской народной республике, выполняет задачи, которые определены совместно с Минобороны, с самими подразделениями, с руководством республики. У нас братство, тесные братские отношения, никакое оружие его не может сломить и победить. А у них (ВСУ – ред.) не осталось ни духа, ни веры в то, что они творят.С этими шайтанами мы в любом случае разберемся – на Украине ли будет это, в Европе ли, без разницы. Глобальная борьба будет продолжаться, потому что пока Запад, Америка, Европа не образумятся, не придут к пониманию общепринятых религиозных, семейных, человеческих ценностей, то у них будет очень плохое будущее, это я могу уверенно сказать.– Как вы полагаете, с учетом вашего боевого опыта, можно ли ожидать, что специальная операция на Украине закончится до конца года? Понятно, что об этом можно говорить только приблизительно.– Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет. Украинский народ – православный, со своими традициями, обычаями – братский народ российскому народу, всем народам нашей большой страны. Поэтому мы не обвиняем украинский народ, мы обвиняем сегодняшнюю украинскую власть, ту власть, которая способствовала сегодняшнему развитию событий.– Вы находились постоянно в ДНР и ЛНР с начала операции, знаете ситуацию там не понаслышке. Как вы считаете, останутся ли эти республики независимыми государствами или войдут в состав России?– Желание народа превыше всего, каждый народ волен выбирать (государственное – ред.) образование, тогда это будет воля народа. Здесь никто ничего не навязывает, тем более Россия никогда никому ничего не навязывала. Поэтому это решат сами люди в Луганской и Донецкой народных республиках.– Россия примет в свой состав ДНР и ЛНР, если их жители проголосуют за вступление?– С удовольствием. Я уверен, что мы своих не можем бросать и никогда не будем.– И защитить людей, которые там живут, мы сможем лучше, если республики будут в составе России?– Конечно.– Жители Херсонской области и приазовской части Запорожской области на юге Украины также говорят о своем желании, чтобы эти регионы вошли в состав России. На ваш взгляд, пока рано об этом говорить?– Я не считаю, что рано, я считаю, что поздно. Но лучше поздно, чем никогда.
https://ria.ru/20220608/azovstal-1793748652.html
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770850923_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_15fc6bd9f27137c46c423a7e00914275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
интервью, адам делимханов, россия, вооруженные силы украины, украина, донбасс
11:00 09.06.2022 (обновлено: 11:02 09.06.2022)
 

Адам Делимханов: с шайтанами разберемся – на Украине ли, на Западе

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Адам Делимханов
Депутат Государственной Думы Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Депутат Государственной Думы Адам Делимханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции России на Украине, рассказал РИА Новости, когда может закончиться эта операция, останутся ли на Украине чеченские подразделения, и пришло ли время говорить о вхождении в состав России Херсонской области и части Запорожской. Беседовали Мария Балынина-Урбан и Дмитрий Зимин.
– Адам Султанович, первый вопрос к вам – по спецоперации на Украине. Есть, на ваш взгляд, временные рамки, сроки, пусть приблизительные, окончания операции, демилитаризации Украины?
– На мой взгляд, пока говорить об окончании, естественно, рано. Там еще остается сегодняшний режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что конец будет этому всему, и все предпосылки к этому уже есть. Они видны не только нам, но и тем же их хозяевам-американцам, натовцам и так далее. Однако окончание и начало таких мероприятий у нас определяет президент страны.
Я со своей стороны могу сказать как доброволец, который был там по поручению уважаемого Рамзана Ахматовича Кадырова. Все те задачи, которые были перед нами поставлены в Мариупольском направлении, мы решили. Дальше также совместно с министерством обороны РФ, с ДНР и ЛНР участвуем в этих специальных мероприятиях. И я уверен, что победа будет за нами, потому что мы идем по пути справедливости и добра.
Металлургический комбинат Азовсталь - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Не успели уничтожить". Что обнаружили в бункерах "Азовстали"
Как говорил наш уважаемый президент Владимир Владимирович, России не оставили ни одного шанса – ни политического, ни другого – чтобы решить ситуацию другим путем и не начинать спецоперации. Мы долго терпели издевательства над русскоязычными людьми.
Сегодня Россия – министерство обороны РФ, наши подразделения и подразделения Донецкой и Луганской народных республик – не воюет с украинским народом, тому есть тысяча свидетельств. К сожалению, сейчас западный мир находится в спячке, но мы уверены, что и он скоро проснется. Им ведь нет дела ни до Украины, ни до украинского народа, Украина им нужна как главный плацдарм, чтобы уничтожить Россию, и они не скрывают этого на самом высшем уровне. Но как говорит наш президент, если мы в этой борьбе умрем, то мы попадем в рай, а они сдохнут. Поэтому победа будет за нами.
– Я правильно понимаю, что чеченские подразделения будут находиться на Украине, пока не закончится операция?
– Да, безусловно. У нас есть такое поручение Рамзана Ахматовича. Наше подразделение по-прежнему находится в Луганской народной республике, выполняет задачи, которые определены совместно с Минобороны, с самими подразделениями, с руководством республики. У нас братство, тесные братские отношения, никакое оружие его не может сломить и победить. А у них (ВСУ – ред.) не осталось ни духа, ни веры в то, что они творят.
С этими шайтанами мы в любом случае разберемся – на Украине ли будет это, в Европе ли, без разницы. Глобальная борьба будет продолжаться, потому что пока Запад, Америка, Европа не образумятся, не придут к пониманию общепринятых религиозных, семейных, человеческих ценностей, то у них будет очень плохое будущее, это я могу уверенно сказать.
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 08:00
История повторяется: нацистов ждет предварительный трибунал
– Как вы полагаете, с учетом вашего боевого опыта, можно ли ожидать, что специальная операция на Украине закончится до конца года? Понятно, что об этом можно говорить только приблизительно.
– Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет. Украинский народ – православный, со своими традициями, обычаями – братский народ российскому народу, всем народам нашей большой страны. Поэтому мы не обвиняем украинский народ, мы обвиняем сегодняшнюю украинскую власть, ту власть, которая способствовала сегодняшнему развитию событий.
– Вы находились постоянно в ДНР и ЛНР с начала операции, знаете ситуацию там не понаслышке. Как вы считаете, останутся ли эти республики независимыми государствами или войдут в состав России?
– Желание народа превыше всего, каждый народ волен выбирать (государственное – ред.) образование, тогда это будет воля народа. Здесь никто ничего не навязывает, тем более Россия никогда никому ничего не навязывала. Поэтому это решат сами люди в Луганской и Донецкой народных республиках.
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС России отправляется на выполнение боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 08:00
Сто дней военной спецоперации на Украине: когда все закончится
– Россия примет в свой состав ДНР и ЛНР, если их жители проголосуют за вступление?
– С удовольствием. Я уверен, что мы своих не можем бросать и никогда не будем.
– И защитить людей, которые там живут, мы сможем лучше, если республики будут в составе России?
– Конечно.
– Жители Херсонской области и приазовской части Запорожской области на юге Украины также говорят о своем желании, чтобы эти регионы вошли в состав России. На ваш взгляд, пока рано об этом говорить?
– Я не считаю, что рано, я считаю, что поздно. Но лучше поздно, чем никогда.
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
Почему Украина не Вьетнам и не Корея
 
ИнтервьюАдам ДелимхановРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала