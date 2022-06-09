Рейтинг@Mail.ru
Водитель не случайно наехал на людей в Берлине, считает полиция - РИА Новости, 09.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220609/voditel-1794296471.html
Водитель не случайно наехал на людей в Берлине, считает полиция
Водитель не случайно наехал на людей в Берлине, считает полиция - РИА Новости, 09.06.2022
Водитель не случайно наехал на людей в Берлине, считает полиция
Водитель, наехавший на людей в Берлине, действовал преднамеренно, заявили в четверг в пресс-службе полиции города, ссылаясь на начальные материалы, собранные... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:29
2022-06-09T15:32
в мире
берлин (город)
западный берлин
гессен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793966481_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7a7a246a3141295c18073cf02388da83.jpg
БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Водитель, наехавший на людей в Берлине, действовал преднамеренно, заявили в четверг в пресс-службе полиции города, ссылаясь на начальные материалы, собранные следствием."В настоящее время есть признаки того, что это могло быть преднамеренным действием предположительно психически больного человека. Тем не менее, расследования продолжаются по всем направлениям", - заявили в ведомстве.В среду, 8 июня, автомобиль в центре Западного Берлина, возле площади Брайтшайдплац совершил наезд на группу пешеходов - в том числе на группу школьников выпускного класса из Гессена, которые приехали на экскурсию в германскую столицу. Учительница, сопровождавшая подростков, погибла. Еще 32 человека получили ранения, в том числе тяжелые. Семь школьников и учитель до сих пор находятся в больницах.Как сообщили в четверг в Сенате Берлина, водитель, который совершил наезд на группу школьников, в прошлом имел психические проблемы. Он ранее привлекался по делу о нанесении телесных повреждений и нарушении общественного порядка, однако не попадал в поле зрения госбезопасности. Власти Берлина склоняются к версии, что речь идет о "случае амока" - беспричинных агрессивных действиях "психологически уязвимого" лица.Как говорится в заявлении полиции, 29-летний подозреваемый, который проживает в Берлине и совершил наезд на людей на автомобиле, который принадлежит его сестре, получил травмы в результате столкновения и был направлен в больницу. После оказания ему медицинской помощи он был передан полиции. Криминалисты осмотрели автомобиль. Дальнейшее расследование ведет уголовная полиция и прокуратура Берлина.
берлин (город)
западный берлин
гессен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места наезда автомобиля на людей в Берлине
По данным спасательных служб, в Берлине автомобиль наехал на пешеходов, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и еще восемь получили ранения. Представитель берлинской полиции Мартин Дамс заявил, что инцидент произошел недалеко от популярного торгового бульвара Курфюрстендамм на западе немецкой столицы. По его словам, подозреваемый водитель автомобиля задержан. Пока неясно, была ли авария результатом несчастного случая или водитель намеренно въехал в толпу, сказал Дамс.
2022-06-09T15:29
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793966481_27:0:984:717_1920x0_80_0_0_7df1560d18421541cd00842342314a73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), западный берлин, гессен
15:29 09.06.2022 (обновлено: 15:32 09.06.2022)
 
Водитель не случайно наехал на людей в Берлине, считает полиция

Пресс-служба полиции Берлина: водитель, наехавший на людей, действовал преднамеренно

© AP Photo / Michael SohnСпасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
Спасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Водитель, наехавший на людей в Берлине, действовал преднамеренно, заявили в четверг в пресс-службе полиции города, ссылаясь на начальные материалы, собранные следствием.
"В настоящее время есть признаки того, что это могло быть преднамеренным действием предположительно психически больного человека. Тем не менее, расследования продолжаются по всем направлениям", - заявили в ведомстве.
В среду, 8 июня, автомобиль в центре Западного Берлина, возле площади Брайтшайдплац совершил наезд на группу пешеходов - в том числе на группу школьников выпускного класса из Гессена, которые приехали на экскурсию в германскую столицу. Учительница, сопровождавшая подростков, погибла. Еще 32 человека получили ранения, в том числе тяжелые. Семь школьников и учитель до сих пор находятся в больницах.
Как сообщили в четверг в Сенате Берлина, водитель, который совершил наезд на группу школьников, в прошлом имел психические проблемы. Он ранее привлекался по делу о нанесении телесных повреждений и нарушении общественного порядка, однако не попадал в поле зрения госбезопасности. Власти Берлина склоняются к версии, что речь идет о "случае амока" - беспричинных агрессивных действиях "психологически уязвимого" лица.
Как говорится в заявлении полиции, 29-летний подозреваемый, который проживает в Берлине и совершил наезд на людей на автомобиле, который принадлежит его сестре, получил травмы в результате столкновения и был направлен в больницу. После оказания ему медицинской помощи он был передан полиции. Криминалисты осмотрели автомобиль. Дальнейшее расследование ведет уголовная полиция и прокуратура Берлина.
Наезд автомобиля на людей в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn

Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.

Спасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
1 из 6

Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.

Автомобиль, сбивший группу людей в Берлине
2 из 6

Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.

Место наезда автомобиля на людей в Берлине
3 из 6

Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.

Спасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
4 из 6

Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Улица, где произошел инцидент, перекрыта.

Место наезда автомобиля на людей в Берлине
5 из 6

Улица, где произошел инцидент, перекрыта.

© AP Photo / Michael Sohn
© AFP 2022 / John MacDougall

На месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

Полицейские на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
6 из 6

На месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

© AFP 2022 / John MacDougall
1 из 6

Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.

© AP Photo / Michael Sohn
2 из 6

Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.

© AP Photo / Michael Sohn
3 из 6

Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.

© AP Photo / Michael Sohn
4 из 6

Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.

© AP Photo / Michael Sohn
5 из 6

Улица, где произошел инцидент, перекрыта.

© AP Photo / Michael Sohn
6 из 6

На месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

© AFP 2022 / John MacDougall
 
В миреБерлин (город)Западный БерлинГессен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала