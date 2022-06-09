Водитель не случайно наехал на людей в Берлине, считает полиция

БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Водитель, наехавший на людей в Берлине, действовал преднамеренно, заявили в четверг в пресс-службе полиции города, ссылаясь на начальные материалы, собранные следствием."В настоящее время есть признаки того, что это могло быть преднамеренным действием предположительно психически больного человека. Тем не менее, расследования продолжаются по всем направлениям", - заявили в ведомстве.В среду, 8 июня, автомобиль в центре Западного Берлина, возле площади Брайтшайдплац совершил наезд на группу пешеходов - в том числе на группу школьников выпускного класса из Гессена, которые приехали на экскурсию в германскую столицу. Учительница, сопровождавшая подростков, погибла. Еще 32 человека получили ранения, в том числе тяжелые. Семь школьников и учитель до сих пор находятся в больницах.Как сообщили в четверг в Сенате Берлина, водитель, который совершил наезд на группу школьников, в прошлом имел психические проблемы. Он ранее привлекался по делу о нанесении телесных повреждений и нарушении общественного порядка, однако не попадал в поле зрения госбезопасности. Власти Берлина склоняются к версии, что речь идет о "случае амока" - беспричинных агрессивных действиях "психологически уязвимого" лица.Как говорится в заявлении полиции, 29-летний подозреваемый, который проживает в Берлине и совершил наезд на людей на автомобиле, который принадлежит его сестре, получил травмы в результате столкновения и был направлен в больницу. После оказания ему медицинской помощи он был передан полиции. Криминалисты осмотрели автомобиль. Дальнейшее расследование ведет уголовная полиция и прокуратура Берлина.
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места наезда автомобиля на людей в Берлине
По данным спасательных служб, в Берлине автомобиль наехал на пешеходов, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и еще восемь получили ранения. Представитель берлинской полиции Мартин Дамс заявил, что инцидент произошел недалеко от популярного торгового бульвара Курфюрстендамм на западе немецкой столицы. По его словам, подозреваемый водитель автомобиля задержан. Пока неясно, была ли авария результатом несчастного случая или водитель намеренно въехал в толпу, сказал Дамс.
БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Водитель, наехавший на людей в Берлине, действовал преднамеренно, заявили в четверг в пресс-службе полиции города, ссылаясь на начальные материалы, собранные следствием.
"В настоящее время есть признаки того, что это могло быть преднамеренным действием предположительно психически больного человека. Тем не менее, расследования продолжаются по всем направлениям", - заявили в ведомстве.
В среду, 8 июня, автомобиль в центре Западного Берлина, возле площади Брайтшайдплац совершил наезд на группу пешеходов - в том числе на группу школьников выпускного класса из Гессена, которые приехали на экскурсию в германскую столицу. Учительница, сопровождавшая подростков, погибла. Еще 32 человека получили ранения, в том числе тяжелые. Семь школьников и учитель до сих пор находятся в больницах.
Как сообщили в четверг в Сенате Берлина, водитель, который совершил наезд на группу школьников, в прошлом имел психические проблемы. Он ранее привлекался по делу о нанесении телесных повреждений и нарушении общественного порядка, однако не попадал в поле зрения госбезопасности. Власти Берлина склоняются к версии, что речь идет о "случае амока" - беспричинных агрессивных действиях "психологически уязвимого" лица.
Как говорится в заявлении полиции, 29-летний подозреваемый, который проживает в Берлине и совершил наезд на людей на автомобиле, который принадлежит его сестре, получил травмы в результате столкновения и был направлен в больницу. После оказания ему медицинской помощи он был передан полиции. Криминалисты осмотрели автомобиль. Дальнейшее расследование ведет уголовная полиция и прокуратура Берлина.
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