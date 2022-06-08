https://ria.ru/20220608/berlin-1793971368.html

Наезд автомобиля на людей в Берлине

Наезд автомобиля на людей в Берлине - РИА Новости, 08.06.2022

Наезд автомобиля на людей в Берлине

В Берлине автомобиль въехал в толпу пешеходов, есть погибший и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T14:46

2022-06-08T14:46

2022-06-08T15:36

фото

берлин (город)

полиция

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В Берлине автомобиль въехал в толпу пешеходов, есть погибший и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

берлин (город)

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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