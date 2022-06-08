Наезд автомобиля на людей в Берлине
Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.
Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.
Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.
Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.
Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.
Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.
Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.
Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.
Улица, где произошел инцидент, перекрыта.
Улица, где произошел инцидент, перекрыта.
На месте происшествия работают полицейские и криминалисты.