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Наезд автомобиля на людей в Берлине - РИА Новости, 08.06.2022
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Наезд автомобиля на людей в Берлине
Наезд автомобиля на людей в Берлине - РИА Новости, 08.06.2022
Наезд автомобиля на людей в Берлине
В Берлине автомобиль въехал в толпу пешеходов, есть погибший и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.06.2022
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фото
берлин (город)
полиция
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В Берлине автомобиль въехал в толпу пешеходов, есть погибший и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, берлин (город), полиция
14:46 08.06.2022 (обновлено: 15:36 08.06.2022)
 

Наезд автомобиля на людей в Берлине

Читать ria.ru в
В Берлине автомобиль въехал в толпу пешеходов, есть погибший и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Michael Sohn

Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.

Спасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
1 из 6

Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.

Автомобиль, сбивший группу людей в Берлине
2 из 6

Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.

Место наезда автомобиля на людей в Берлине
3 из 6

Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.

Спасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
4 из 6

Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Улица, где произошел инцидент, перекрыта.

Место наезда автомобиля на людей в Берлине
5 из 6

Улица, где произошел инцидент, перекрыта.

© AP Photo / Michael Sohn
© AFP 2022 / John MacDougall

На месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

Полицейские на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
6 из 6

На месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

© AFP 2022 / John MacDougall
 
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