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Власти рассказали о водителе, совершившем наезд на школьников в Берлине

Власти рассказали о водителе, совершившем наезд на школьников в Берлине - РИА Новости, 09.06.2022

Власти рассказали о водителе, совершившем наезд на школьников в Берлине

Водитель, который совершил наезд на группу школьников, в прошлом имел психические проблемы, сообщила сенатор по внутренней политике Берлина Ирис Шпрангер. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T12:50

2022-06-09T12:50

2022-06-09T13:15

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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Водитель, который совершил наезд на группу школьников, в прошлом имел психические проблемы, сообщила сенатор по внутренней политике Берлина Ирис Шпрангер."Подозреваемый... немец армянского происхождения получил гражданство в 2015 году. У нас есть информация о том, что у подозреваемого в прошлом были психические проблемы", - сказала Шпрангер, ее заявление транслировал телеканал Welt.Ранее в среду автомобиль в центре Западного Берлина, возле площади Брайтшайдплац совершил наезд на группу пешеходов - это была группа школьников выпускного класса из Гессена, которые приехали на экскурсию в германскую столицу. Учительница, сопровождавшая подростков, погибла. Еще 14 человек получили ранения, в том числе тяжелые.По словам Шпрангер, никаких признательных записок у подозреваемого обнаружено не было, в автомобиле были найдены "плакаты", но в какой степени они связаны со случившимся, в настоящее время изучает следствие."Есть общая полицейская информация о подозреваемом, например, дело о нанесении телесных повреждений, нарушение порядка и оскорблениях, но нет данных, относящихся к госбезопасности, также в связи с враждебными конституции намерениями, в них подозреваемый пока не был замечен", - сказала сенатор.Шпрангер добавила, что на данный момент оценивает происшествие как "случай амока (беспричинно агрессивного поведения) со стороны психически уязвимого лица".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, берлин (город), германия