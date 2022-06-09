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Новый устав Белгородской области принят в первом чтении областной думой - РИА Новости, 09.06.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220609/ustav-1794431175.html
Новый устав Белгородской области принят в первом чтении областной думой
Новый устав Белгородской области принят в первом чтении областной думой - РИА Новости, 09.06.2022
Новый устав Белгородской области принят в первом чтении областной думой
Белгородская областная дума приняла в первом чтении проект нового устава региона, сообщает в четверг заксобрание. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T23:05
2022-06-09T23:05
белгородская область
политика
белгородская область
совет федерации рф
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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Белгородская областная дума приняла в первом чтении проект нового устава региона, сообщает в четверг заксобрание.Новый устав станет третьим в истории региона. Самый первый приняла областная дума I созыва 27 лет назад, 20 апреля 1995 года."В те годы каждый субъект страны (а их было 89) должен был принять свой устав, и, что интересно, Совет Федерации признал тогда белгородский документ модельным. По его образцу законодатели других территорий разрабатывали свои уставы", - отмечает заксобрание.Через восемь лет облдума III созыва приняла закон Белгородской области №108 от 31 декабря 2003 года - действующий основной закон региона. За 19 лет изменения в него вносились 30 раз."В новой редакции устава 43 статьи (вместо 60, как было в предыдущей), но количество глав осталось неизменным, их 7. Среди новелл - появление нового субъекта, обладающего правом законодательной инициативы в облдуме. Это уполномоченный по правам человека в Белгородской области. Он сможет инициировать региональные законы по вопросам своего ведения", - информирует областная дума.Поправки к проекту принимает комитет облдумы по законодательству, местному самоуправлению и безопасности до 20 июня 2022 года.
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политика, белгородская область, совет федерации рф
23:05 09.06.2022
 

Новый устав Белгородской области принят в первом чтении областной думой

© Фото : Will1045Город Белгород
Город Белгород - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : Will1045
Город Белгород. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Белгородская областная дума приняла в первом чтении проект нового устава региона, сообщает в четверг заксобрание.
Новый устав станет третьим в истории региона. Самый первый приняла областная дума I созыва 27 лет назад, 20 апреля 1995 года.
"В те годы каждый субъект страны (а их было 89) должен был принять свой устав, и, что интересно, Совет Федерации признал тогда белгородский документ модельным. По его образцу законодатели других территорий разрабатывали свои уставы", - отмечает заксобрание.
Через восемь лет облдума III созыва приняла закон Белгородской области №108 от 31 декабря 2003 года - действующий основной закон региона. За 19 лет изменения в него вносились 30 раз.
"В новой редакции устава 43 статьи (вместо 60, как было в предыдущей), но количество глав осталось неизменным, их 7. Среди новелл - появление нового субъекта, обладающего правом законодательной инициативы в облдуме. Это уполномоченный по правам человека в Белгородской области. Он сможет инициировать региональные законы по вопросам своего ведения", - информирует областная дума.
Поправки к проекту принимает комитет облдумы по законодательству, местному самоуправлению и безопасности до 20 июня 2022 года.

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