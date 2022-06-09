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Глава ЕК призвала реализовать аналог плана Маршалла для Украины - РИА Новости, 09.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Глава ЕК призвала реализовать аналог плана Маршалла для Украины
Глава ЕК призвала реализовать аналог плана Маршалла для Украины - РИА Новости, 09.06.2022
Глава ЕК призвала реализовать аналог плана Маршалла для Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила разработать механизм восстановления Украины, подобный плану Маршалла. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:52
2022-06-09T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
ситуация в днр и лнр
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РИМ, 9 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила разработать механизм восстановления Украины, подобный плану Маршалла. Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз в этом проекте должен выступить в роли основного инвестора, а задачу восстановления страны будут решать сами украинцы. При этом все должно основываться на принципах "экологической устойчивости", добавила глава ЕК."Если мы инвестируем миллионы и миллионы, которые, помимо прочего, откроют дорогу для вступления в ЕС, мы должны это сделать наилучшим образом", — подчеркнула фон дер Ляйен.Позднее, выступая в Риме на открытии международного фестиваля New European Bauhaus, глава ЕК сообщила, что пообщается на эту тему с мэром Мариуполя и украинскими архитекторами.План Маршалла — программа восстановления и развития Европы после Второй мировой войны на основе американской экономической помощи.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, ситуация в днр и лнр
15:52 09.06.2022 (обновлено: 17:31 09.06.2022)
 
Глава ЕК призвала реализовать аналог плана Маршалла для Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюзу нужно реализовать аналог плана Маршалла для Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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РИМ, 9 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила разработать механизм восстановления Украины, подобный плану Маршалла.

"Мы начнем восстанавливать Украину. Это не только в интересах Европы, это и наш моральный долг — внести весомый вклад в восстановление. Способствовать этому должны все финансовые институты. Я говорила об этом с Зеленским. Будут инициативы по финансированию, план Маршалла для Украины", — заявила она, выступая на конференции, организованной в Ватикане Папской академией наук.

Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз в этом проекте должен выступить в роли основного инвестора, а задачу восстановления страны будут решать сами украинцы. При этом все должно основываться на принципах "экологической устойчивости", добавила глава ЕК.
"Если мы инвестируем миллионы и миллионы, которые, помимо прочего, откроют дорогу для вступления в ЕС, мы должны это сделать наилучшим образом", — подчеркнула фон дер Ляйен.
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Позднее, выступая в Риме на открытии международного фестиваля New European Bauhaus, глава ЕК сообщила, что пообщается на эту тему с мэром Мариуполя и украинскими архитекторами.
План Маршалла — программа восстановления и развития Европы после Второй мировой войны на основе американской экономической помощи.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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