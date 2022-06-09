https://ria.ru/20220609/ukraina-1794309700.html

Глава ЕК призвала реализовать аналог плана Маршалла для Украины

Глава ЕК призвала реализовать аналог плана Маршалла для Украины - РИА Новости, 09.06.2022

Глава ЕК призвала реализовать аналог плана Маршалла для Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила разработать механизм восстановления Украины, подобный плану Маршалла. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:52

2022-06-09T15:52

2022-06-09T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

еврокомиссия

евросоюз

урсула фон дер ляйен

ситуация в днр и лнр

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РИМ, 9 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила разработать механизм восстановления Украины, подобный плану Маршалла. Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз в этом проекте должен выступить в роли основного инвестора, а задачу восстановления страны будут решать сами украинцы. При этом все должно основываться на принципах "экологической устойчивости", добавила глава ЕК."Если мы инвестируем миллионы и миллионы, которые, помимо прочего, откроют дорогу для вступления в ЕС, мы должны это сделать наилучшим образом", — подчеркнула фон дер Ляйен.Позднее, выступая в Риме на открытии международного фестиваля New European Bauhaus, глава ЕК сообщила, что пообщается на эту тему с мэром Мариуполя и украинскими архитекторами.План Маршалла — программа восстановления и развития Европы после Второй мировой войны на основе американской экономической помощи.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793114308.html

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790155165.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, ситуация в днр и лнр