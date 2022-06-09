15:52 09.06.2022 (обновлено: 17:31 09.06.2022)
Глава ЕК призвала реализовать аналог плана Маршалла для Украины
Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюзу нужно реализовать аналог плана Маршалла для Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
РИМ, 9 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила разработать механизм восстановления Украины, подобный плану Маршалла.
"Мы начнем восстанавливать Украину. Это не только в интересах Европы, это и наш моральный долг — внести весомый вклад в восстановление. Способствовать этому должны все финансовые институты. Я говорила об этом с Зеленским. Будут инициативы по финансированию, план Маршалла для Украины", — заявила она, выступая на конференции, организованной в Ватикане Папской академией наук.
Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз в этом проекте должен выступить в роли основного инвестора, а задачу восстановления страны будут решать сами украинцы. При этом все должно основываться на принципах "экологической устойчивости", добавила глава ЕК.
"Если мы инвестируем миллионы и миллионы, которые, помимо прочего, откроют дорогу для вступления в ЕС, мы должны это сделать наилучшим образом", — подчеркнула фон дер Ляйен.
План Маршалла — программа восстановления и развития Европы после Второй мировой войны на основе американской экономической помощи.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.