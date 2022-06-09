https://ria.ru/20220609/ukraina-1794236114.html

СВР предположила, что Зеленский передает Польше украинский суверенитет

СВР предположила, что Зеленский передает Польше украинский суверенитет - РИА Новости, 09.06.2022

СВР предположила, что Зеленский передает Польше украинский суверенитет

Владимир Зеленский, похоже, соглашается на передачу Польше суверенитета Украины, отметили в пресс-бюро СВР. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T13:10

2022-06-09T13:10

2022-06-09T13:49

специальная военная операция на украине

украина

в мире

польша

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, похоже, соглашается на передачу Польше суверенитета Украины, отметили в пресс-бюро СВР."Зеленский, похоже, соглашается на передачу Польше суверенитета Украины. Как заявил директор СВР России Нарышкин, по поступающей в Службу внешней разведки Российской Федерации информации, грезы польских властей о возвращении "Восточных кресов" воплощаются в конкретные действия", - говорится в сообщении."Киев осознанно открывает польско-американскому тандему доступ к сведениям государственной важности, включая информацию о налогоплательщиках и, как следствие, реальном финансовом положении Украины. В бизнесе такую "сделку" можно было бы отнести к категории слияний и поглощений", - говорится в сообщении."Государство - не частная корпорация, и в данном случае мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдает ей государственный суверенитет", - добавил Нарышкин."Варшава усиленно подталкивает режим В. Зеленского к передаче ей де-факто контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями. С согласия Киева поляки в настоящий момент, в частности, размещают у себя резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ). До украинского руководства было доведено, что это якобы позволит повысить эффективность деятельности указанного ведомства", - подчеркнули в СВР. Отмечается, что основные задачи по монтажу оборудования ГНСУ в Польше взяла на себя аффилированная с местными спецслужбами технологическая компания SILTEC. Уточняется, что методическое сопровождение и поддержку осуществляемой операции оказывают представители американских цифровых гигантов - Dell, IBM и Cisco.

https://ria.ru/20220603/ukraina-1792688723.html

https://ria.ru/20220607/ukraina-1793777521.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, польша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр