https://ria.ru/20220609/ukraina-1794171374.html

Западный мир скоро осознает происходящее на Украине, считает Делимханов

Западный мир скоро осознает происходящее на Украине, считает Делимханов - РИА Новости, 09.06.2022

Западный мир скоро осознает происходящее на Украине, считает Делимханов

Западный мир пока "находится в спячке", но и он скоро проснется и осознает, что на самом деле происходит на Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адам... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:12

2022-06-09T10:12

2022-06-09T11:10

в мире

владимир путин

украина

россия

луганская народная республика

адам делимханов

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Западный мир пока "находится в спячке", но и он скоро проснется и осознает, что на самом деле происходит на Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в спецоперации России на Украине."Сегодня Россия... наши подразделения и подразделения Донецкой и Луганской народных республик - не воюет с украинским народом, тому есть тысяча свидетельств. К сожалению, сейчас западный мир находится в спячке, но мы уверены, что и он скоро проснется", - заявил депутат.Делимханов напомнил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что России на Украине не оставили иного выхода, кроме как начать спецоперацию. "Мы долго терпели издевательства над русскоязычными людьми", - сказал он.Он отметил, что украинский народ - "православный, со своими традициями, обычаями" является братским для всех граждан России. "Поэтому мы не обвиняем украинский народ, мы обвиняем сегодняшнюю украинскую власть, ту власть, которая способствовала сегодняшнему развитию событий", - заявил Делимханов. По словам депутата, Западу "нет дела ни до Украины, ни до украинского народа", Украина им нужна как главный плацдарм, чтобы уничтожить Россию, и они не скрывают этого на самом высшем уровне.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

украина

россия

луганская народная республика

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"Западный мир находится в спячке, но и он скоро проснется" – Делимханов Западный мир пока находится "в спячке", но он скоро проснётся и осознает, что на самом деле происходит на Украине, сказал РИА Новости первый замглавы думского комитета по безопасности Делимханов 2022-06-09T10:12 true PT1M20S

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Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, украина, россия, луганская народная республика, адам делимханов