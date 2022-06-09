https://ria.ru/20220609/turpotok-1794381509.html

Турпоток в Новгородскую область за последние годы вырос более чем вдвое

Турпоток в Новгородскую область за последние годы вырос более чем вдвое - РИА Новости, 09.06.2022

Турпоток в Новгородскую область за последние годы вырос более чем вдвое

Турпоток в Новгородскую область за последние годы увеличился более чем вдвое, что свидетельствует о внимании региональных властей к этой отрасли, считает... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T19:04

2022-06-09T19:04

2022-06-09T19:04

туризм

туризм

новости - туризм

россия

новгородская область

дмитрий чернышенко

андрей никитин (политик)

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Турпоток в Новгородскую область за последние годы увеличился более чем вдвое, что свидетельствует о внимании региональных властей к этой отрасли, считает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, где обсуждались проекты региона в инновационной, научно-образовательной и туристической сферах."Регион активно включился в реализацию национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Рост турпотока за последние годы более чем в два раза свидетельствует о том, что руководство области развивает туристическую отрасль", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Он напомнил, что президент России Владимир Путин на недавнем совещании по дорожному строительству обозначил необходимость обустройства сопутствующей инфраструктуры при создании современных и качественных дорог."В Новгородской области за последние 1,5-2 года на основных транспортных магистралях и хабах открыто четыре новых туристических информационных центра, в том числе на автомагистрали М-11. Считаю такой подход правильным, туристы видят, что в этом регионе их ждут", - отметил Чернышенко.Никитин проинформировал вице-премьера, что в 2021 году Новгородскую область посетили 1,7 миллиона человек. При этом траты туристов выросли в 2,3 раза, а продолжительность пребывания в регионе составила в среднем 4 дня."Благодаря внедрению областного муниципального туристского стандарта 60% туристов выбирают новые маршруты знакомства с регионом. Задача следующих лет – развитие перспективных дестинаций", - рассказал Никитин.По его словам, для формирования ключевых туристских локаций используется кластерный подход. "Благодаря участию в федеральных проектах вскоре перед гостями предстанет преобразившийся регион – обновятся туристические кластеры "Исторический центр Великого Новгорода" и "Старая Русса – город Достоевского". Всего до 2030 года планируем привлечь в регион 120 миллиардов рублей частных инвестиций", - заключил новгородский губернатор.

https://ria.ru/20220602/regiony-1792637342.html

https://ria.ru/20220609/gastroturizm-1794008438.html

https://ria.ru/20220609/sochi-1794176564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

туризм, новости - туризм, россия, новгородская область, дмитрий чернышенко, андрей никитин (политик)