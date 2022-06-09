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Торжества в честь 350-летия со дня рождения Петра I пройдут в Петербурге - РИА Новости, 09.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220609/torzhestva-1794206852.html
Торжества в честь 350-летия со дня рождения Петра I пройдут в Петербурге
Торжества в честь 350-летия со дня рождения Петра I пройдут в Петербурге - РИА Новости, 09.06.2022
Торжества в честь 350-летия со дня рождения Петра I пройдут в Петербурге
Масштабные торжества пройдут в Санкт-Петербурге в честь 350-летия со дня рождения Петра I. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T09:01
2022-06-09T12:16
культура
новости культуры
петр i
борис пиотровский
санкт-петербург
петергоф
государственный русский музей
александринский театр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Масштабные торжества пройдут в Санкт-Петербурге в честь 350-летия со дня рождения Петра I. Мерную икону возвращают в Петропавловку В Петропавловском соборе в день рождения Петра Великого проводится панихида по императору и церемония освящения и установки воссозданной мерной иконы Петра I на историческое место у захоронения российского императора. Мерная икона Петра I, высота которой соответствует его росту при рождении, находилась в Петропавловской крепости до 1942 года. Над ее воссозданием в 2022 году работал руководитель иконописно-реставрационной мастерской Александро-Невской лавры Дмитрий Мироненко.После возвращения мерной иконы на историческое место — торжественная церемония возложения цветов к надгробию российского императора. Традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости также посвящен 350-летию со дня рождения Петра I.В Эрмитажном театре открывается XV Международный Петровский конгресс "Не чародей, а гений… ". В нем участвуют более 70 специалистов по изучению петровской эпохи."Конгресс 2022 года – особый. Он посвящен самому Петру, а не его многообразным свершениям и преобразованиям. Задача юбилейного конгресса – осветить различные стороны многогранной личности императора, попытаться раскрыть сущность этого уникального явления нашей истории и культуры, имя которому – Петр Великий", - отмечается в материалах Института Петра Великого.Жизнь Петра I покажут в цифровом форматеВ день рождения основателя Петербурга на Марсовом поле также стартует выставочный проект "30 картин из жизни Петра Великого. 2022". Экспозиция представляет собой реконструкцию празднования 200-летнего юбилея императора при Александре II, поясняет городской комитет по культуре.В павильонах будут представлены 14 сохранившихся исторических произведений из собрания Государственного Русского музея в цифровом формате и 16 картин на исторические сюжеты времен царствования Петра I в современном прочтении. Смысловым центром проекта, по замыслу организаторов, станет павильон с экспозицией, размещенной в семи цифровых витринах."Это появление нового открытого культурного пространства, точки притяжения двух эпох. С одной стороны, здесь можно будет наслаждаться прогулками по городу, таким образом отмечая 350-летие Петра, с другой стороны – погружаться в историю петровских деяний", — считает вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.Экспозиция будет работать до 9 августа бесплатно и круглосуточно.Фестиваль цветов ко дню рождения императораЕще одним ключевым событием торжеств к 350-летию Петра I станет Международный фестиваль цветов. Он пройдет с 9 по 11 июня. С помощью флористического искусства на площади Островского оживут исторические события Петровской эпохи, в том числе Полтавская виктория и Петровская Ассамблея. Также на цветочных платформах представят главные достопримечательности Петербурга: Петропавловскую крепость, Адмиралтейство, Летний сад и Петергоф. В четверг их можно будет увидеть перед Александринским театром, а в пятницу и субботу — перед Российской Национальной библиотекой.Свои программы ко дню рождения императора представят и учреждения культуры. Так, в фойе театра марионеток пройдет "Потешная ассамблея", а в Эрмитажном театре вечером состоится концерт "Петр I в музыке". На исторической сцене Мариинского театра прозвучит опера Мусоргского "Хованщина", а на Новой сцене Мариинки покажут балет Глиэра "Медный всадник".
https://ria.ru/20220608/vystavka-1793886491.html
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новости культуры, петр i, борис пиотровский, санкт-петербург, петергоф, государственный русский музей, александринский театр, александр ii, российская национальная библиотека
09:01 09.06.2022 (обновлено: 12:16 09.06.2022)
 
Торжества в честь 350-летия со дня рождения Петра I пройдут в Петербурге

Масштабные торжества пройдут в Санкт-Петербурге в честь 350-летия со дня рождения Петра I

© РИА Новости / Сергей ПятаковПамятник Петру Первому "Медный всадник"
Памятник Петру Первому Медный всадник - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Масштабные торжества пройдут в Санкт-Петербурге в честь 350-летия со дня рождения Петра I.

Мерную икону возвращают в Петропавловку

В Петропавловском соборе в день рождения Петра Великого проводится панихида по императору и церемония освящения и установки воссозданной мерной иконы Петра I на историческое место у захоронения российского императора.
Мерная икона Петра I, высота которой соответствует его росту при рождении, находилась в Петропавловской крепости до 1942 года. Над ее воссозданием в 2022 году работал руководитель иконописно-реставрационной мастерской Александро-Невской лавры Дмитрий Мироненко.
После возвращения мерной иконы на историческое место — торжественная церемония возложения цветов к надгробию российского императора. Традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости также посвящен 350-летию со дня рождения Петра I.
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В Эрмитажном театре открывается XV Международный Петровский конгресс "Не чародей, а гений… ". В нем участвуют более 70 специалистов по изучению петровской эпохи.
"Конгресс 2022 года – особый. Он посвящен самому Петру, а не его многообразным свершениям и преобразованиям. Задача юбилейного конгресса – осветить различные стороны многогранной личности императора, попытаться раскрыть сущность этого уникального явления нашей истории и культуры, имя которому – Петр Великий", - отмечается в материалах Института Петра Великого.

Жизнь Петра I покажут в цифровом формате

В день рождения основателя Петербурга на Марсовом поле также стартует выставочный проект "30 картин из жизни Петра Великого. 2022". Экспозиция представляет собой реконструкцию празднования 200-летнего юбилея императора при Александре II, поясняет городской комитет по культуре.
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В павильонах будут представлены 14 сохранившихся исторических произведений из собрания Государственного Русского музея в цифровом формате и 16 картин на исторические сюжеты времен царствования Петра I в современном прочтении. Смысловым центром проекта, по замыслу организаторов, станет павильон с экспозицией, размещенной в семи цифровых витринах.
"Это появление нового открытого культурного пространства, точки притяжения двух эпох. С одной стороны, здесь можно будет наслаждаться прогулками по городу, таким образом отмечая 350-летие Петра, с другой стороны – погружаться в историю петровских деяний", — считает вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
Экспозиция будет работать до 9 августа бесплатно и круглосуточно.

Фестиваль цветов ко дню рождения императора

Еще одним ключевым событием торжеств к 350-летию Петра I станет Международный фестиваль цветов. Он пройдет с 9 по 11 июня. С помощью флористического искусства на площади Островского оживут исторические события Петровской эпохи, в том числе Полтавская виктория и Петровская Ассамблея.
Также на цветочных платформах представят главные достопримечательности Петербурга: Петропавловскую крепость, Адмиралтейство, Летний сад и Петергоф. В четверг их можно будет увидеть перед Александринским театром, а в пятницу и субботу — перед Российской Национальной библиотекой.
Свои программы ко дню рождения императора представят и учреждения культуры. Так, в фойе театра марионеток пройдет "Потешная ассамблея", а в Эрмитажном театре вечером состоится концерт "Петр I в музыке". На исторической сцене Мариинского театра прозвучит опера Мусоргского "Хованщина", а на Новой сцене Мариинки покажут балет Глиэра "Медный всадник".
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