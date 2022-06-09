https://ria.ru/20220609/torzhestva-1794206852.html

Торжества в честь 350-летия со дня рождения Петра I пройдут в Петербурге

Торжества в честь 350-летия со дня рождения Петра I пройдут в Петербурге - РИА Новости, 09.06.2022

Торжества в честь 350-летия со дня рождения Петра I пройдут в Петербурге

Масштабные торжества пройдут в Санкт-Петербурге в честь 350-летия со дня рождения Петра I. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T09:01

2022-06-09T09:01

2022-06-09T12:16

культура

новости культуры

петр i

борис пиотровский

санкт-петербург

петергоф

государственный русский музей

александринский театр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Масштабные торжества пройдут в Санкт-Петербурге в честь 350-летия со дня рождения Петра I. Мерную икону возвращают в Петропавловку В Петропавловском соборе в день рождения Петра Великого проводится панихида по императору и церемония освящения и установки воссозданной мерной иконы Петра I на историческое место у захоронения российского императора. Мерная икона Петра I, высота которой соответствует его росту при рождении, находилась в Петропавловской крепости до 1942 года. Над ее воссозданием в 2022 году работал руководитель иконописно-реставрационной мастерской Александро-Невской лавры Дмитрий Мироненко.После возвращения мерной иконы на историческое место — торжественная церемония возложения цветов к надгробию российского императора. Традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости также посвящен 350-летию со дня рождения Петра I.В Эрмитажном театре открывается XV Международный Петровский конгресс "Не чародей, а гений… ". В нем участвуют более 70 специалистов по изучению петровской эпохи."Конгресс 2022 года – особый. Он посвящен самому Петру, а не его многообразным свершениям и преобразованиям. Задача юбилейного конгресса – осветить различные стороны многогранной личности императора, попытаться раскрыть сущность этого уникального явления нашей истории и культуры, имя которому – Петр Великий", - отмечается в материалах Института Петра Великого.Жизнь Петра I покажут в цифровом форматеВ день рождения основателя Петербурга на Марсовом поле также стартует выставочный проект "30 картин из жизни Петра Великого. 2022". Экспозиция представляет собой реконструкцию празднования 200-летнего юбилея императора при Александре II, поясняет городской комитет по культуре.В павильонах будут представлены 14 сохранившихся исторических произведений из собрания Государственного Русского музея в цифровом формате и 16 картин на исторические сюжеты времен царствования Петра I в современном прочтении. Смысловым центром проекта, по замыслу организаторов, станет павильон с экспозицией, размещенной в семи цифровых витринах."Это появление нового открытого культурного пространства, точки притяжения двух эпох. С одной стороны, здесь можно будет наслаждаться прогулками по городу, таким образом отмечая 350-летие Петра, с другой стороны – погружаться в историю петровских деяний", — считает вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.Экспозиция будет работать до 9 августа бесплатно и круглосуточно.Фестиваль цветов ко дню рождения императораЕще одним ключевым событием торжеств к 350-летию Петра I станет Международный фестиваль цветов. Он пройдет с 9 по 11 июня. С помощью флористического искусства на площади Островского оживут исторические события Петровской эпохи, в том числе Полтавская виктория и Петровская Ассамблея. Также на цветочных платформах представят главные достопримечательности Петербурга: Петропавловскую крепость, Адмиралтейство, Летний сад и Петергоф. В четверг их можно будет увидеть перед Александринским театром, а в пятницу и субботу — перед Российской Национальной библиотекой.Свои программы ко дню рождения императора представят и учреждения культуры. Так, в фойе театра марионеток пройдет "Потешная ассамблея", а в Эрмитажном театре вечером состоится концерт "Петр I в музыке". На исторической сцене Мариинского театра прозвучит опера Мусоргского "Хованщина", а на Новой сцене Мариинки покажут балет Глиэра "Медный всадник".

https://ria.ru/20220608/vystavka-1793886491.html

https://ria.ru/20220608/sazhentsy-1794064222.html

https://ria.ru/20220609/muzey-1794001029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, петр i, борис пиотровский, санкт-петербург, петергоф, государственный русский музей, александринский театр, александр ii, российская национальная библиотека