https://ria.ru/20220609/tanzaniya-1794265076.html

Власти Танзании упростили правила въезда для российских туристов

Власти Танзании упростили правила въезда для российских туристов - РИА Новости, 09.06.2022

Власти Танзании упростили правила въезда для российских туристов

Танзания смягчила ковидные ограничения для российских туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:38

2022-06-09T14:38

2022-06-09T14:38

туризм

туризм

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танзания

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воз

сертификат о вакцинации

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Танзания смягчила ковидные ограничения для российских туристов, сообщает АТОР.С 7 июня страна признала отечественную вакцину "Спутник V". Как рассказали туроператоры, власти Занзибара отправили в принимающие компании документ, в котором говорится о том, что к привитым российским препаратом следует применять те же протоколы въезда, что и к иммунизированным признанными ВОЗ разработками.Это значит, что россиянам больше не нужно при пересечении границы предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-анализа на коронавирус, срок действия которого 72 часов до вылета. Также отменено требование пройти по прибытии экспресс-тест на антиген, который стоит 30 долларов.По словам участников рынка, упрощение правил въезда — отличная новость, но значительный рост интереса к направлению возможен только после возобновления прямого авиасообщения или появления перелетов со стыковкой по невысокой цене.Сейчас прямых рейсов в эту африканскую страну нет из-за авиасанкций. Стоимость десятидневного пляжного отдыха на Занзибаре начинается от 160 тысяч рублей на двоих. Комбинированные туры, включающие еще и сафари, дороже — от 127 тысяч рублей на туриста.В 2020 и начале 2021 года Танзания была одним из главных направлений, интересующих россиян. В первом квартале прошлого года чартеры туда летели из девяти городов, страну посетили 85,5 тысяч отдыхающих из РФ.

https://ria.ru/20200728/1574982415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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