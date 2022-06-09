Минцифры предложило повысить стоимость лицензии на услуги связи
Минцифры России предложило поднять пошлину за лицензию на услуги связи до миллиона рублей
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило поправки в Налоговый кодекс, Кодекс об административных правонарушениях (КоАп РФ) и закон "О связи", призванные уменьшить число правонарушений и уклонения от ответственности со стороны операторов связи, об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Пакет нововведений размещен в среду для общественных обсуждений.
Так, в Налоговый кодекс ведомство предлагает внести поправку, которая повысит до миллиона рублей сумму госпошлины на девять видов лицензий по услугам связи. Как считают в Минцифры, такая мера не позволит провайдерам-нарушителям законодательства получать без проблем новые лицензии. Нововведение затронет лишь новых провайдеров, продлить лицензию, как и прежде, можно будет за 750 рублей.
Как пояснили в министерстве, в России работают порядка 10 тысяч провайдеров, а стоит лицензия всего 7,5 тысячи рублей. В результате недобросовестные компании при выявлении нарушений вместо оплаты штрафа подают заявление о прекращении лицензии и тут же переоформляют другую.
Изменение в КоАП, в свою очередь, подразумевает введение оборотного штрафа в размере 0,01%—0,05% от годовой выручки провайдера за услуги связи, но не выше 0,02% от общей выручки за год и не менее миллиона рублей. Штраф предусматривается за отсутствие на сетях связи оператора СОРМ (системы, позволяющей расследовать преступления и предотвращать теракты).
Согласно предлагаемой поправке в законопроект "О связи", до получения лицензии провайдер обязан согласовать с ФСБ схему построения сети. Как уточнили в Минцифры, новые провайдеры должны будут получать от ФСБ соответствующую визу, после чего обращаться за лицензией в Роскомнадзор.