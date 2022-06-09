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Минцифры предложило повысить стоимость лицензии на услуги связи - РИА Новости, 09.06.2022
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Минцифры предложило повысить стоимость лицензии на услуги связи
Минцифры предложило повысить стоимость лицензии на услуги связи - РИА Новости, 09.06.2022
Минцифры предложило повысить стоимость лицензии на услуги связи
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило поправки в Налоговый кодекс, Кодекс об административных правонарушениях (КоАп РФ) и... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T00:29
2022-06-09T00:29
технологии
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило поправки в Налоговый кодекс, Кодекс об административных правонарушениях (КоАп РФ) и закон "О связи", призванные уменьшить число правонарушений и уклонения от ответственности со стороны операторов связи, об этом говорится в Telegram-канале ведомства.Пакет нововведений размещен в среду для общественных обсуждений.Так, в Налоговый кодекс ведомство предлагает внести поправку, которая повысит до миллиона рублей сумму госпошлины на девять видов лицензий по услугам связи. Как считают в Минцифры, такая мера не позволит провайдерам-нарушителям законодательства получать без проблем новые лицензии. Нововведение затронет лишь новых провайдеров, продлить лицензию, как и прежде, можно будет за 750 рублей.Как пояснили в министерстве, в России работают порядка 10 тысяч провайдеров, а стоит лицензия всего 7,5 тысячи рублей. В результате недобросовестные компании при выявлении нарушений вместо оплаты штрафа подают заявление о прекращении лицензии и тут же переоформляют другую.Изменение в КоАП, в свою очередь, подразумевает введение оборотного штрафа в размере 0,01%—0,05% от годовой выручки провайдера за услуги связи, но не выше 0,02% от общей выручки за год и не менее миллиона рублей. Штраф предусматривается за отсутствие на сетях связи оператора СОРМ (системы, позволяющей расследовать преступления и предотвращать теракты).Согласно предлагаемой поправке в законопроект "О связи", до получения лицензии провайдер обязан согласовать с ФСБ схему построения сети. Как уточнили в Минцифры, новые провайдеры должны будут получать от ФСБ соответствующую визу, после чего обращаться за лицензией в Роскомнадзор.
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технологии, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
00:29 09.06.2022
 
Минцифры предложило повысить стоимость лицензии на услуги связи

Минцифры России предложило поднять пошлину за лицензию на услуги связи до миллиона рублей

© Depositphotos / stokketeНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Depositphotos / stokkete
Ноутбук. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило поправки в Налоговый кодекс, Кодекс об административных правонарушениях (КоАп РФ) и закон "О связи", призванные уменьшить число правонарушений и уклонения от ответственности со стороны операторов связи, об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Пакет нововведений размещен в среду для общественных обсуждений.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 09:09
ФАС и операторы связи запустили сервис для подачи жалоб на спам
Так, в Налоговый кодекс ведомство предлагает внести поправку, которая повысит до миллиона рублей сумму госпошлины на девять видов лицензий по услугам связи. Как считают в Минцифры, такая мера не позволит провайдерам-нарушителям законодательства получать без проблем новые лицензии. Нововведение затронет лишь новых провайдеров, продлить лицензию, как и прежде, можно будет за 750 рублей.
Как пояснили в министерстве, в России работают порядка 10 тысяч провайдеров, а стоит лицензия всего 7,5 тысячи рублей. В результате недобросовестные компании при выявлении нарушений вместо оплаты штрафа подают заявление о прекращении лицензии и тут же переоформляют другую.
Изменение в КоАП, в свою очередь, подразумевает введение оборотного штрафа в размере 0,01%—0,05% от годовой выручки провайдера за услуги связи, но не выше 0,02% от общей выручки за год и не менее миллиона рублей. Штраф предусматривается за отсутствие на сетях связи оператора СОРМ (системы, позволяющей расследовать преступления и предотвращать теракты).
Согласно предлагаемой поправке в законопроект "О связи", до получения лицензии провайдер обязан согласовать с ФСБ схему построения сети. Как уточнили в Минцифры, новые провайдеры должны будут получать от ФСБ соответствующую визу, после чего обращаться за лицензией в Роскомнадзор.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 22:11
Операторы предупредили о риске утечек из-за правок в законопроект о связи
 
ТехнологииРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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