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Столтенберг отменил визит в Берлин - РИА Новости, 09.06.2022
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Столтенберг отменил визит в Берлин
Столтенберг отменил визит в Берлин - РИА Новости, 09.06.2022
Столтенберг отменил визит в Берлин
Генсек НАТО Йенс Столтенберг без объяснения причин отменил поездку в Германию, во время которой у него была запланирована встреча с канцлером Олафом Шольцем,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:25
2022-06-09T13:54
в мире
нато
берлин (город)
германия
йенс столтенберг
олаф шольц
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БЕРЛИН, 9 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг без объяснения причин отменил поездку в Германию, во время которой у него была запланирована встреча с канцлером Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Минобороны ФРГ.Брифинг со Столтенбергом был упомянут в анонсе мероприятий Шольца, который в четверг утром распространила его канцелярия. Он должен был пройти в Берлине в 12:00 (13:00 мск).В программе визита генсека НАТО значилась и встреча с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.Как сообщал 3 июня заместитель официального представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер, центральной темой встречи Шольца и Столтенберга должна была стать подготовка июньского саммита НАТО в Мадриде. Они также планировали обсудить российскую спецоперацию на Украине и ее последствия для евроатлантической безопасности.
https://ria.ru/20220527/nato-1791122581.html
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в мире, нато, берлин (город), германия, йенс столтенберг, олаф шольц
10:25 09.06.2022 (обновлено: 13:54 09.06.2022)
 
Столтенберг отменил визит в Берлин

Генсек НАТО Столтенберг без объяснения причин отменил визит в Германию и встречу с Шольцем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг без объяснения причин отменил поездку в Германию, во время которой у него была запланирована встреча с канцлером Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Минобороны ФРГ.

"Генсек НАТО проинформировал, что он неожиданно отменил визит в Берлин", — рассказали в ведомстве.

Брифинг со Столтенбергом был упомянут в анонсе мероприятий Шольца, который в четверг утром распространила его канцелярия. Он должен был пройти в Берлине в 12:00 (13:00 мск).
В программе визита генсека НАТО значилась и встреча с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.
Как сообщал 3 июня заместитель официального представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер, центральной темой встречи Шольца и Столтенберга должна была стать подготовка июньского саммита НАТО в Мадриде. Они также планировали обсудить российскую спецоперацию на Украине и ее последствия для евроатлантической безопасности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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В миреНАТОБерлин (город)ГерманияЙенс СтолтенбергОлаф Шольц
 
 
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