https://ria.ru/20220609/stoltenberg-1794173544.html
Столтенберг отменил визит в Берлин
Столтенберг отменил визит в Берлин - РИА Новости, 09.06.2022
Столтенберг отменил визит в Берлин
Генсек НАТО Йенс Столтенберг без объяснения причин отменил поездку в Германию, во время которой у него была запланирована встреча с канцлером Олафом Шольцем,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T10:25
2022-06-09T10:25
2022-06-09T13:54
в мире
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берлин (город)
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йенс столтенберг
олаф шольц
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БЕРЛИН, 9 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг без объяснения причин отменил поездку в Германию, во время которой у него была запланирована встреча с канцлером Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Минобороны ФРГ.Брифинг со Столтенбергом был упомянут в анонсе мероприятий Шольца, который в четверг утром распространила его канцелярия. Он должен был пройти в Берлине в 12:00 (13:00 мск).В программе визита генсека НАТО значилась и встреча с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.Как сообщал 3 июня заместитель официального представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер, центральной темой встречи Шольца и Столтенберга должна была стать подготовка июньского саммита НАТО в Мадриде. Они также планировали обсудить российскую спецоперацию на Украине и ее последствия для евроатлантической безопасности.
https://ria.ru/20220527/nato-1791122581.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, берлин (город), германия, йенс столтенберг, олаф шольц
10:25 09.06.2022 (обновлено: 13:54 09.06.2022)
Столтенберг отменил визит в Берлин
Генсек НАТО Столтенберг без объяснения причин отменил визит в Германию и встречу с Шольцем