https://ria.ru/20220609/stoltenberg-1794173544.html

Столтенберг отменил визит в Берлин

Столтенберг отменил визит в Берлин - РИА Новости, 09.06.2022

Столтенберг отменил визит в Берлин

Генсек НАТО Йенс Столтенберг без объяснения причин отменил поездку в Германию, во время которой у него была запланирована встреча с канцлером Олафом Шольцем,... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T10:25

2022-06-09T10:25

2022-06-09T13:54

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берлин (город)

германия

йенс столтенберг

олаф шольц

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БЕРЛИН, 9 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг без объяснения причин отменил поездку в Германию, во время которой у него была запланирована встреча с канцлером Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Минобороны ФРГ.Брифинг со Столтенбергом был упомянут в анонсе мероприятий Шольца, который в четверг утром распространила его канцелярия. Он должен был пройти в Берлине в 12:00 (13:00 мск).В программе визита генсека НАТО значилась и встреча с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.Как сообщал 3 июня заместитель официального представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер, центральной темой встречи Шольца и Столтенберга должна была стать подготовка июньского саммита НАТО в Мадриде. Они также планировали обсудить российскую спецоперацию на Украине и ее последствия для евроатлантической безопасности.

https://ria.ru/20220527/nato-1791122581.html

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Кирилл Волков

в мире, нато, берлин (город), германия, йенс столтенберг, олаф шольц