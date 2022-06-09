https://ria.ru/20220609/spg-1794149221.html

Трутнев рассказал о локализации производства оборудования для перевозки СПГ

Трутнев рассказал о локализации производства оборудования для перевозки СПГ - РИА Новости, 09.06.2022

Трутнев рассказал о локализации производства оборудования для перевозки СПГ

Россия ведет работу по локализации производства оборудования для перевозки сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T08:48

2022-06-09T08:48

2022-06-09T08:49

экономика

россия

юрий трутнев

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Россия ведет работу по локализации производства оборудования для перевозки сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев."Работа по локализации производства оборудования для перевозки сжиженного природного газа идет, эта задача Россией будет решена", - сказал Трутнев на пленарной сессии на Медиасаммите во Владивостоке.

https://ria.ru/20220528/gaz-1791467499.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, юрий трутнев