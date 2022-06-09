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Трутнев рассказал о локализации производства оборудования для перевозки СПГ - РИА Новости, 09.06.2022
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Трутнев рассказал о локализации производства оборудования для перевозки СПГ
Трутнев рассказал о локализации производства оборудования для перевозки СПГ - РИА Новости, 09.06.2022
Трутнев рассказал о локализации производства оборудования для перевозки СПГ
Россия ведет работу по локализации производства оборудования для перевозки сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T08:48
2022-06-09T08:49
экономика
россия
юрий трутнев
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Россия ведет работу по локализации производства оборудования для перевозки сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев."Работа по локализации производства оборудования для перевозки сжиженного природного газа идет, эта задача Россией будет решена", - сказал Трутнев на пленарной сессии на Медиасаммите во Владивостоке.
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экономика, россия, юрий трутнев
08:48 09.06.2022 (обновлено: 08:49 09.06.2022)
 
Трутнев рассказал о локализации производства оборудования для перевозки СПГ

Трутнев: Россия работает над локализацией производства оборудования для перевозки СПГ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Россия ведет работу по локализации производства оборудования для перевозки сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.
"Работа по локализации производства оборудования для перевозки сжиженного природного газа идет, эта задача Россией будет решена", - сказал Трутнев на пленарной сессии на Медиасаммите во Владивостоке.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 20:56
Источник сообщил, что Южная Корея по-прежнему закупает российский СПГ
 
ЭкономикаРоссияЮрий Трутнев
 
 
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