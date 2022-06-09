https://ria.ru/20220609/spg-1794149221.html
Трутнев рассказал о локализации производства оборудования для перевозки СПГ
Трутнев рассказал о локализации производства оборудования для перевозки СПГ - РИА Новости, 09.06.2022
Трутнев рассказал о локализации производства оборудования для перевозки СПГ
Россия ведет работу по локализации производства оборудования для перевозки сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T08:48
2022-06-09T08:48
2022-06-09T08:49
экономика
россия
юрий трутнев
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. Россия ведет работу по локализации производства оборудования для перевозки сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев."Работа по локализации производства оборудования для перевозки сжиженного природного газа идет, эта задача Россией будет решена", - сказал Трутнев на пленарной сессии на Медиасаммите во Владивостоке.
https://ria.ru/20220528/gaz-1791467499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, юрий трутнев
08:48 09.06.2022 (обновлено: 08:49 09.06.2022)
Трутнев рассказал о локализации производства оборудования для перевозки СПГ
Трутнев: Россия работает над локализацией производства оборудования для перевозки СПГ