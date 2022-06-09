https://ria.ru/20220609/shri-lanka-1794377252.html

Посол Шри-Ланки подтвердила интерес в возобновлении авиасообщения с Россией

Посол Шри-Ланки подтвердила интерес в возобновлении авиасообщения с Россией - РИА Новости, 09.06.2022

Посол Шри-Ланки подтвердила интерес в возобновлении авиасообщения с Россией

Посол Шри-Ланки в Москве Джанита А. Лиянаг подтвердила заинтересованность в возобновлении авиасообщения с РФ на встрече с замглавы МИД России Игорем Моргуловым, РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T18:51

2022-06-09T18:51

2022-06-09T18:59

шри-ланка

россия

аэрофлот

airbus a330

москва

коломбо

туризм

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посол Шри-Ланки в Москве Джанита А. Лиянаг подтвердила заинтересованность в возобновлении авиасообщения с РФ на встрече с замглавы МИД России Игорем Моргуловым, сообщается на сайте ведомства.Ранее компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня самолета Airbus A330-300. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки. Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и ирландской Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.В понедельник суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Действие приказа было приостановлено после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором. Вскоре после этого самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа.

https://ria.ru/20220601/shri-lanka-1792313767.html

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