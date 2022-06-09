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Посол Шри-Ланки подтвердила интерес в возобновлении авиасообщения с Россией - РИА Новости, 09.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220609/shri-lanka-1794377252.html
Посол Шри-Ланки подтвердила интерес в возобновлении авиасообщения с Россией
Посол Шри-Ланки подтвердила интерес в возобновлении авиасообщения с Россией - РИА Новости, 09.06.2022
Посол Шри-Ланки подтвердила интерес в возобновлении авиасообщения с Россией
Посол Шри-Ланки в Москве Джанита А. Лиянаг подтвердила заинтересованность в возобновлении авиасообщения с РФ на встрече с замглавы МИД России Игорем Моргуловым, РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T18:51
2022-06-09T18:59
шри-ланка
россия
аэрофлот
airbus a330
москва
коломбо
туризм
туризм
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посол Шри-Ланки в Москве Джанита А. Лиянаг подтвердила заинтересованность в возобновлении авиасообщения с РФ на встрече с замглавы МИД России Игорем Моргуловым, сообщается на сайте ведомства.Ранее компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня самолета Airbus A330-300. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки. Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и ирландской Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.В понедельник суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Действие приказа было приостановлено после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором. Вскоре после этого самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа.
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шри-ланка, россия, аэрофлот, airbus a330, москва, коломбо, туризм, новости - туризм
18:51 09.06.2022 (обновлено: 18:59 09.06.2022)
 
Посол Шри-Ланки подтвердила интерес в возобновлении авиасообщения с Россией

МИД: посол Шри-Ланки Лиянаг подтвердила интерес в возобновлении авиасообщения с Россией

© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри-Ланка
Вид на город Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Fotolia / M.V. Photography
Вид на город Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Посол Шри-Ланки в Москве Джанита А. Лиянаг подтвердила заинтересованность в возобновлении авиасообщения с РФ на встрече с замглавы МИД России Игорем Моргуловым, сообщается на сайте ведомства.
"Глава дипмиссии подтвердила заинтересованность ланкийской стороны в возобновлении регулярного авиасообщения между Москвой и Коломбо. Обсуждались также другие вопросы, касающиеся перспектив развития российско-ланкийского сотрудничества", - говорится в сообщении.
Ранее компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня самолета Airbus A330-300. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки. Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между ОАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" и ирландской Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.
В понедельник суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Действие приказа было приостановлено после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором. Вскоре после этого самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа.
Коломбо - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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ТуризмШри-ЛанкаРоссияАэрофлотAirbus A330МоскваКоломбоТуризмНовости - Туризм
 
 
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