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Шоураннер рассказал о судьбе Саманты во втором сезоне "И просто так"

Шоураннер рассказал о судьбе Саманты во втором сезоне "И просто так" - РИА Новости, 09.06.2022

Шоураннер рассказал о судьбе Саманты во втором сезоне "И просто так"

Шоураннер Майкл Патрик Кинг рассказал о судьбе Саманты во втором сезоне "И просто так", сиквела легендарного "Секса в большом городе", пишет Variety. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:26

2022-06-09T15:26

2022-06-09T15:26

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Шоураннер Майкл Патрик Кинг рассказал о судьбе Саманты во втором сезоне "И просто так", сиквела легендарного "Секса в большом городе", пишет Variety. Героиня продолжит общаться посредством СМС со своей подругой Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), подтвердил кинематографист. Переписка была способом сохранить Саманту в сериале после того, как актриса Ким Кэтролл, воплотившая ее образ в оригинальном проекте, заявила, что больше не хочет играть эту роль. Также Кинг поделился мнением, как прошла состоявшаяся за кадром в конце первого сезона встреча Кэрри и Саманты. Он считает, что они прекрасно провели время и смогли поговорить по душам. Премьера сиквела состоялась в декабре 2021 года. На 9 июня у проекта гнилой рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Это говорит о том, что большинству критиков шоу не понравилось. Зрители оказались солидарны с обозревателями. Раскритиковала продолжение и Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе".

https://ria.ru/20220505/cattrall-1787037822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, сара джессика паркер, знаменитости, звезды