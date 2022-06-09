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Шоураннер рассказал о судьбе Саманты во втором сезоне "И просто так" - РИА Новости, 09.06.2022
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Культура
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Шоураннер рассказал о судьбе Саманты во втором сезоне "И просто так"
Шоураннер рассказал о судьбе Саманты во втором сезоне "И просто так" - РИА Новости, 09.06.2022
Шоураннер рассказал о судьбе Саманты во втором сезоне "И просто так"
Шоураннер Майкл Патрик Кинг рассказал о судьбе Саманты во втором сезоне "И просто так", сиквела легендарного "Секса в большом городе", пишет Variety. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:26
2022-06-09T15:26
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Шоураннер Майкл Патрик Кинг рассказал о судьбе Саманты во втором сезоне "И просто так", сиквела легендарного "Секса в большом городе", пишет Variety. Героиня продолжит общаться посредством СМС со своей подругой Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), подтвердил кинематографист. Переписка была способом сохранить Саманту в сериале после того, как актриса Ким Кэтролл, воплотившая ее образ в оригинальном проекте, заявила, что больше не хочет играть эту роль. Также Кинг поделился мнением, как прошла состоявшаяся за кадром в конце первого сезона встреча Кэрри и Саманты. Он считает, что они прекрасно провели время и смогли поговорить по душам. Премьера сиквела состоялась в декабре 2021 года. На 9 июня у проекта гнилой рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Это говорит о том, что большинству критиков шоу не понравилось. Зрители оказались солидарны с обозревателями. Раскритиковала продолжение и Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе".
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новости культуры, кино и сериалы, сара джессика паркер, знаменитости, звезды
15:26 09.06.2022
 
Шоураннер рассказал о судьбе Саманты во втором сезоне "И просто так"

Шоураннер Майкл Патрик Кинг рассказал о судьбе Саманты во втором сезоне "И просто так"

© AP Photo / Lefteris PitarakisАктрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Ким Кэттролл и Синтия Никсон на премьере фильма "Секс в большом городе 2"
Актрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Ким Кэттролл и Синтия Никсон на премьере фильма Секс в большом городе 2 - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Шоураннер Майкл Патрик Кинг рассказал о судьбе Саманты во втором сезоне "И просто так", сиквела легендарного "Секса в большом городе", пишет Variety.
Героиня продолжит общаться посредством СМС со своей подругой Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), подтвердил кинематографист.
Переписка была способом сохранить Саманту в сериале после того, как актриса Ким Кэтролл, воплотившая ее образ в оригинальном проекте, заявила, что больше не хочет играть эту роль.
Также Кинг поделился мнением, как прошла состоявшаяся за кадром в конце первого сезона встреча Кэрри и Саманты. Он считает, что они прекрасно провели время и смогли поговорить по душам.
Премьера сиквела состоялась в декабре 2021 года. На 9 июня у проекта гнилой рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Это говорит о том, что большинству критиков шоу не понравилось. Зрители оказались солидарны с обозревателями. Раскритиковала продолжение и Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе".
Кадр из сериала Секс в большом городе
5 мая, 16:50Культура
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