Шоураннер рассказал о судьбе Саманты во втором сезоне "И просто так"
Шоураннер Майкл Патрик Кинг рассказал о судьбе Саманты во втором сезоне "И просто так"
© AP Photo / Lefteris PitarakisАктрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Ким Кэттролл и Синтия Никсон на премьере фильма "Секс в большом городе 2"
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Шоураннер Майкл Патрик Кинг рассказал о судьбе Саманты во втором сезоне "И просто так", сиквела легендарного "Секса в большом городе", пишет Variety.
Героиня продолжит общаться посредством СМС со своей подругой Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), подтвердил кинематографист.
Переписка была способом сохранить Саманту в сериале после того, как актриса Ким Кэтролл, воплотившая ее образ в оригинальном проекте, заявила, что больше не хочет играть эту роль.
Также Кинг поделился мнением, как прошла состоявшаяся за кадром в конце первого сезона встреча Кэрри и Саманты. Он считает, что они прекрасно провели время и смогли поговорить по душам.
Премьера сиквела состоялась в декабре 2021 года. На 9 июня у проекта гнилой рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Это говорит о том, что большинству критиков шоу не понравилось. Зрители оказались солидарны с обозревателями. Раскритиковала продолжение и Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе".