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Bloomberg раскрыл "серьезный провал" США в отношении России - РИА Новости, 09.06.2022
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Bloomberg раскрыл "серьезный провал" США в отношении России
Bloomberg раскрыл "серьезный провал" США в отношении России - РИА Новости, 09.06.2022
Bloomberg раскрыл "серьезный провал" США в отношении России
Отказ ряда стран мира критиковать действия России на Украине стали результатом "провала" и "серьезной ошибки" США и их союзников, говорится в редакционной... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T03:08
2022-06-09T06:36
в мире
владимир путин
россия
украина
сша
оон
китай
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Отказ ряда стран мира критиковать действия России на Украине стали результатом "провала" и "серьезной ошибки" США и их союзников, говорится в редакционной статье агентства Bloomberg.Как напоминают авторы материала, ряд государств в Африке, Латинской Америке и Азии отказались критиковать российскую спецоперацию на Украине, что, по их мнению, стало "серьезной ошибкой" Запада. "Попросту обескураживающая терпимость" Глобального Юга к действиям России — это "провал США и их друзей", который надо "исправлять", утверждают они.Так, во время голосования в Генассамблее ООН по российской спецоперации от ее "осуждения" воздержались 35 стран, включая Китай, Индию, ЮАР и ряд других, напоминается в статье. По мнению журналистов, сочетание российских оружейных поставок, китайских инвестиций и "пренебрежения со стороны США" внушило многим странам, что союз с Америкой "бесперспективен".При этом похоже, что это стало всемирной тенденцией, пишут они. Так, проходящий Саммит Америк привел к новым трениям: лидеры региона сопротивляются "стремлению США приглашать страны по своему усмотрению". А в мае "оглушительное фиаско" потерпел саммит США-АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Вашингтоне."Многим бедствующим странам Пекин поставил вакцины от коронавируса. Россия же была и остается ключевым поставщиком оружия, а также зерна и удобрений для Индии и значительной части Африки. При этом ни Москва, ни Пекин не задают вопросов насчет свободы выборов и прав человека", - говорится в статье.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства подчеркивал, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться и ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220603/indiya-1792973688.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, сша, оон, китай, индия
03:08 09.06.2022 (обновлено: 06:36 09.06.2022)
 
Bloomberg раскрыл "серьезный провал" США в отношении России

Bloomberg: отказ части стран критиковать Россию стал провалом США и их союзников

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Отказ ряда стран мира критиковать действия России на Украине стали результатом "провала" и "серьезной ошибки" США и их союзников, говорится в редакционной статье агентства Bloomberg.
Как напоминают авторы материала, ряд государств в Африке, Латинской Америке и Азии отказались критиковать российскую спецоперацию на Украине, что, по их мнению, стало "серьезной ошибкой" Запада. "Попросту обескураживающая терпимость" Глобального Юга к действиям России — это "провал США и их друзей", который надо "исправлять", утверждают они.
Министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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Глава МИД Индии резко ответил на вопрос об Украине и отношениях с Западом
Так, во время голосования в Генассамблее ООН по российской спецоперации от ее "осуждения" воздержались 35 стран, включая Китай, Индию, ЮАР и ряд других, напоминается в статье. По мнению журналистов, сочетание российских оружейных поставок, китайских инвестиций и "пренебрежения со стороны США" внушило многим странам, что союз с Америкой "бесперспективен".
При этом похоже, что это стало всемирной тенденцией, пишут они. Так, проходящий Саммит Америк привел к новым трениям: лидеры региона сопротивляются "стремлению США приглашать страны по своему усмотрению". А в мае "оглушительное фиаско" потерпел саммит США-АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Вашингтоне.
"Многим бедствующим странам Пекин поставил вакцины от коронавируса. Россия же была и остается ключевым поставщиком оружия, а также зерна и удобрений для Индии и значительной части Африки. При этом ни Москва, ни Пекин не задают вопросов насчет свободы выборов и прав человека", - говорится в статье.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства подчеркивал, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться и ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 03:50Специальная военная операция на Украине
Ситуация на Украине показала изоляцию Запада от мира, заявил Берлускони
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаСШАООНКитайИндия
 
 
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