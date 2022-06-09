https://ria.ru/20220609/prankery-1794277200.html

YouTube заблокировал канал Вована и Лексуса

YouTube заблокировал канал Вована и Лексуса - РИА Новости, 09.06.2022

YouTube заблокировал канал Вована и Лексуса

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) сообщил РИА Новости, что YouTube заблокировал канал Вована и Лексуса, по его мнению, причиной блокировки мог стать розыгрыш с... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:54

2022-06-09T14:54

2022-06-09T15:22

медиавойны

youtube

технологии

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) сообщил РИА Новости, что YouTube заблокировал канал Вована и Лексуса, по его мнению, причиной блокировки мог стать розыгрыш с бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим.Кузнецов пояснил, что это уже не первое удаление канала Вована и Лексуса на YouTube, в предыдущий раз был заблокирован основной канал блогеров."Когда в первый раз удалили основной канал, что-то пытались (сделать – ред.), но как бы тщетно, все без объяснения причин, что собственно и было сделано здесь, в этом случае, потому что мы сделали такой резервный канал, но он продержался буквально месяц. Видимо, о нем никто особо не знал, как узнали, решили его забанить также без объяснения причин, просто написали, что он нарушает какие-то правила", - сказал Кузнецов.Он предположил, что причиной могло стать видео с Бушем-младшим. "Может быть, это произошло из-за пранка с Бушем, потому что как раз мы выложили оригинал на английском и как раз его много смотрело на YouTube англоязычной аудитории. Может быть, удалили как раз из-за этого, из-за Буша. Вполне возможно", - добавил Кузнецов.Пранкеры Вован и Лексус продолжат вести свои страницы на RuTube, в Telegram и во "ВКонтакте". Кузнецов сказал, что ему "хочется, чтобы и зарубежная аудитория узнала про ролики". Однако ради YouTube они не намерены менять тематику контента. "Ну зачем? Ну что нам из-за каких-то глупых YouTube что-то менять? Нет", - заключил Кузнецов.

https://ria.ru/20220519/nato-1789515663.html

https://ria.ru/20220505/radonezh-1787075591.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

youtube, технологии, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)