https://ria.ru/20220609/podderzhka-1794148801.html
Трутнев пообещал расширить поддержку бизнеса на Дальнем Востоке
Трутнев пообещал расширить поддержку бизнеса на Дальнем Востоке - РИА Новости, 09.06.2022
Трутнев пообещал расширить поддержку бизнеса на Дальнем Востоке
В 2022 году будут расширены меры поддержки для всех видов бизнеса на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T08:46
2022-06-09T08:46
2022-06-09T08:58
юрий трутнев
экономика
дальний восток
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. В 2022 году будут расширены меры поддержки для всех видов бизнеса на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев."Следующий шаг по расширению поддержки бизнеса на Дальнем Востоке мы в этом году сделаем", -сказал Трутнев на пленарной сессии на Медиасаммите во Владивостоке.Он отметил, что эти меры поддержки касаются и большого, и малого и среднего бизнеса.
https://ria.ru/20220527/shkola-1791132521.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий трутнев, экономика, дальний восток, владивосток
08:46 09.06.2022 (обновлено: 08:58 09.06.2022)
Трутнев пообещал расширить поддержку бизнеса на Дальнем Востоке
Вице-премьер Трутнев пообещал расширить поддержку всех видов бизнеса на Дальнем Востоке