https://ria.ru/20220609/podderzhka-1794148801.html

Трутнев пообещал расширить поддержку бизнеса на Дальнем Востоке

Трутнев пообещал расширить поддержку бизнеса на Дальнем Востоке - РИА Новости, 09.06.2022

Трутнев пообещал расширить поддержку бизнеса на Дальнем Востоке

В 2022 году будут расширены меры поддержки для всех видов бизнеса на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T08:46

2022-06-09T08:46

2022-06-09T08:58

юрий трутнев

экономика

дальний восток

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. В 2022 году будут расширены меры поддержки для всех видов бизнеса на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев."Следующий шаг по расширению поддержки бизнеса на Дальнем Востоке мы в этом году сделаем", -сказал Трутнев на пленарной сессии на Медиасаммите во Владивостоке.Он отметил, что эти меры поддержки касаются и большого, и малого и среднего бизнеса.

https://ria.ru/20220527/shkola-1791132521.html

дальний восток

владивосток

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Влада Копылова

юрий трутнев, экономика, дальний восток, владивосток