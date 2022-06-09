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Трутнев пообещал расширить поддержку бизнеса на Дальнем Востоке - РИА Новости, 09.06.2022
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Трутнев пообещал расширить поддержку бизнеса на Дальнем Востоке
Трутнев пообещал расширить поддержку бизнеса на Дальнем Востоке - РИА Новости, 09.06.2022
Трутнев пообещал расширить поддержку бизнеса на Дальнем Востоке
В 2022 году будут расширены меры поддержки для всех видов бизнеса на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T08:46
2022-06-09T08:58
юрий трутнев
экономика
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. В 2022 году будут расширены меры поддержки для всех видов бизнеса на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев."Следующий шаг по расширению поддержки бизнеса на Дальнем Востоке мы в этом году сделаем", -сказал Трутнев на пленарной сессии на Медиасаммите во Владивостоке.Он отметил, что эти меры поддержки касаются и большого, и малого и среднего бизнеса.
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юрий трутнев, экономика, дальний восток, владивосток
08:46 09.06.2022 (обновлено: 08:58 09.06.2022)
 
Трутнев пообещал расширить поддержку бизнеса на Дальнем Востоке

Вице-премьер Трутнев пообещал расширить поддержку всех видов бизнеса на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн – РИА Новости. В 2022 году будут расширены меры поддержки для всех видов бизнеса на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.
"Следующий шаг по расширению поддержки бизнеса на Дальнем Востоке мы в этом году сделаем", -сказал Трутнев на пленарной сессии на Медиасаммите во Владивостоке.
Он отметил, что эти меры поддержки касаются и большого, и малого и среднего бизнеса.
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Юрий ТрутневЭкономикаДальний ВостокВладивосток
 
 
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