https://ria.ru/20220609/pochva-1794357590.html

На Кубани разработают региональные стандарты сохранения плодородия почвы

На Кубани разработают региональные стандарты сохранения плодородия почвы - РИА Новости, 09.06.2022

На Кубани разработают региональные стандарты сохранения плодородия почвы

Власти Краснодарского края планируют разработать региональные стандарты, чтобы сохранить плодородие почвы региона, сообщила пресс-служба администрации Кубани. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T17:50

2022-06-09T17:50

2022-06-09T17:50

краснодарский край

экономика

краснодарский край

россия

природа

экология

почва

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 9 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют разработать региональные стандарты, чтобы сохранить плодородие почвы региона, сообщила пресс-служба администрации Кубани.По данным краевых властей, в 2022 году на Кубани планируют собрать около 12 миллионов тонн зерна – примерно на уровне прошлого года, когда урожай стал рекордным – 12,6 миллиона тонн.За последние пять лет сбор зерновых и зернобобовых в Краснодарском крае вырос на 5%, в том числе пшеницы на 15%, ячменя – на 42%. Как отмечают краевые власти, одна из стратегических задач науки сегодня – обеспечить аграриев региона местными семенами сахарной свеклы."Секрет кубанского плодородия – в упорном труде аграриев и тесном сотрудничестве с учеными. Сегодня мы полностью закрываем потребность в отечественных семенах ячменя, пшеницы, риса. Наша наука и селекция – сильнейшие в России. Мы должны и дальше развивать это уникальное конкурентное преимущество. В условиях мирового дефицита зерна Кубань по-прежнему остается надежным гарантом продовольственной безопасности страны", – заявил Кондратьев в ходе совещания о готовности сельхозпредприятий к уборочной кампании.Новые стандартыЧтобы сохранить плодородие почвы региона, губернатор края призвал разработать новые стандарты."Сегодня выгодно заниматься сельским хозяйством, и я согласен, что оно должно быть маржинальным, но только не за счет уничтожения почвы. Пора отвыкать гнаться за сверхприбылью, совместно с аграриями мы должны занять жесткую позицию – ввести новые региональные стандарты сохранения плодородия почвы, которые не сможет нарушить ни одно предприятие. Иначе мы просто потеряем нашу землю, и господдержка ситуацию не исправит", – пояснил глава региона.По его словам, важно полностью описать минимальный перечень агротехнических мероприятий, которые должны проводиться на поле, в том числе жестко регламентировать количество используемых удобрений.Как уточнила профессор кафедры общего и орошаемого земледелия КубГАУ Валентина Василько, одна сотая процента гумуса теряется ежегодно. По ее мнению, необходимо на уровне региона разработать биологизированную систему земледелия и без этого не давать господдержку.

https://ria.ru/20220608/vino-1793928848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, краснодарский край, россия, природа, экология, почва, вениамин кондратьев