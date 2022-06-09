Путин сравнил нынешнюю эпоху со временами Петра I

Путин заявил, что на долю современной России выпало "возвращать и укреплять"
О наследии Петра Великого
"Казалось бы, воевал (Петр I. — Прим. ред.) со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. <...> То же самое и в западном направлении, это касается <...> его там первых походов. Чего боялись-то? Возвращал, их укреплял. Вот что делал. Но, судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспели в решении задач, которые перед нами стоят".
Об исторической роли России
"Всегда Россия оставалась, была на острие происходящих событий. Да, были эпохи в истории нашей страны, когда приходилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись с силами, идти вперед, сосредоточиться и идти вперед".
О попытках изолировать Россию
"Невозможно такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить. <...> У нас не будет закрытой экономики".
"Была (закрытая экономика. — Прим. ред.) в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый железный занавес. Мы же создали своими руками, но мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же самые грабли. Наша экономика будет открытой — кто не хочет, тот сам себя будет обкрадывать. Уже себя обкрадывают, создают проблемы. Если дальше пойдут по этому пути, ситуация будет только усугубляться".
О суверенных государствах и колониях
"Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на лидерство, я уже не говорю — глобальное лидерство, хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет, потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или — колонией. <...> Я сейчас не буду приводить примеров каких-то, чтобы никого не обижать, но если страна либо группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже в известной степени колония. Колония таких исторических перспектив все-таки не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе (нет. — Прим. ред.)".
О составляющих суверенитета
"Суверенитет в современном смысле — вообще, в принципе, это было-то всегда, но сегодня это особенно очевидно, — он складывается из нескольких составляющих. Это военно-политический суверенитет, и здесь, безусловно, важно быть в состоянии принимать суверенные решения в сфере внутренней и внешней политики, обеспечить безопасность. Второе — это экономический суверенитет, развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства. В современном мире чрезвычайно важен технологический суверенитет".
"Ну и конечно, общественный суверенитет. Что я имею в виду — это способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач. Это уважение к своей истории, к своей культуре, своему языку, народам, которые проживают на единой территории. Вот эта консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий развития. Нет этой консолидации — и все будет рассыпаться".
"Совершенно очевидно, что это все взаимосвязано. Вот я перечислял первое, второе, третье, четвертое, но на самом деле можно поменять порядок и начать с последнего, с любой точки, потому что одно не существует без другого. Ну как добиться безопасности, внешней безопасности, скажем, не имея технологических возможностей, технологического суверенитета? Ну невозможно. У нас бы никогда не появилось гиперзвукового оружия, если бы не возможности нашей науки и промышленности. Ну никогда. И знаете, когда только сталкиваешься с этим, тогда и понимаешь".
О том, как противостоять санкциям
"Ответом на все ограничения, о которых мы уже говорили, с нашей стороны может и должно быть безусловное разбюрокрачивание принятия решений. Особенно в сфере медицины, в сфере лекарственных препаратов, фармацевтики, да и медицинской техники".
О "путинской инфляции" в США
"Пытаются ограничить вывоз нашего удобрения — цены поползли, у них прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители — опять цены взлетели до небес просто... Там уже моим именем инфляцию называют, а мы здесь совершенно ни при чем. Нет, серьезно, это правда, но мы ни при чем абсолютно. Это результат их ошибок, причем длительных".
"До всех сегодняшних событий, о которых говорят каждый год, это они сами сделали эти ошибки, а теперь прикрывают, извините, пусть здесь девушки меня простят, пытаясь прикрывать одно место, все перекладывают на Россию, что Россия во всем виновата. А мы здесь ни при чем".
О невероятных идеях
"Чем невероятнее проект, тем больше шансов, что мы будем двигаться вперед. Поэтому есть всякие мужские шуточки на этот счет, но даже если это невозможно, стремиться к этому надо. <...> Мне кажется, если думать, как Циолковский, что мы полетим к звездам, — мы полетим. И мы полетели первыми в истории человечества. Поэтому такие на первый взгляд невероятные и сумасшедшие идеи — они двигают развитие, мир двигают вперед".