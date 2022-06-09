Эрдоган вновь заявил о намерении Турции провести операцию в Сирии
Президент Турции Эрдоган повторил намерение провести операцию в Сирии, но не назвал дату
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 9 июн – РИА Новости. Турция рассчитывает завершить процесс создания коридора безопасности глубиной в 30 км вдоль сирийской границы, просит партнеров понять беспокойства Анкары, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Начало операции ВС Турции на севере Сирии ожидается на этой неделе, сообщила ранее газета Hurriyet, корреспондент которой посетил район планируемой операции. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.
"Турция обязательно завершит процесс создания коридора безопасности глубиной в 30 км вдоль сирийской границы в самое ближайшее время. Мы просим друзей и партнеров наши беспокойства", - сказал Эрдоган, выступая на учениях "Эфес-2022" в Измире.
Турция рассчитывает расширить 30-километровую зону безопасности, созданную после операции "Источник мира", и включить в нее районы на западном берегу реки Евфрат, контролируемые членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).