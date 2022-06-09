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Эрдоган вновь заявил о намерении Турции провести операцию в Сирии - РИА Новости, 09.06.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220609/operatsiya-1794255307.html
Эрдоган вновь заявил о намерении Турции провести операцию в Сирии
Эрдоган вновь заявил о намерении Турции провести операцию в Сирии - РИА Новости, 09.06.2022
Эрдоган вновь заявил о намерении Турции провести операцию в Сирии
Турция рассчитывает завершить процесс создания коридора безопасности глубиной в 30 км вдоль сирийской границы, просит партнеров понять беспокойства Анкары,... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:06
2022-06-09T14:06
война в сирии
в мире
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 9 июн – РИА Новости. Турция рассчитывает завершить процесс создания коридора безопасности глубиной в 30 км вдоль сирийской границы, просит партнеров понять беспокойства Анкары, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Начало операции ВС Турции на севере Сирии ожидается на этой неделе, сообщила ранее газета Hurriyet, корреспондент которой посетил район планируемой операции. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии."Турция обязательно завершит процесс создания коридора безопасности глубиной в 30 км вдоль сирийской границы в самое ближайшее время. Мы просим друзей и партнеров наши беспокойства", - сказал Эрдоган, выступая на учениях "Эфес-2022" в Измире.Турция рассчитывает расширить 30-километровую зону безопасности, созданную после операции "Источник мира", и включить в нее районы на западном берегу реки Евфрат, контролируемые членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
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в мире, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган
14:06 09.06.2022
 
Эрдоган вновь заявил о намерении Турции провести операцию в Сирии

Президент Турции Эрдоган повторил намерение провести операцию в Сирии, но не назвал дату

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 9 июн – РИА Новости. Турция рассчитывает завершить процесс создания коридора безопасности глубиной в 30 км вдоль сирийской границы, просит партнеров понять беспокойства Анкары, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Начало операции ВС Турции на севере Сирии ожидается на этой неделе, сообщила ранее газета Hurriyet, корреспондент которой посетил район планируемой операции. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы начнут антитеррористические операции на границах страны, вскоре по этому поводу будет принято решение. По данным СМИ, операции пройдут в четырех регионах Сирии.
"Турция обязательно завершит процесс создания коридора безопасности глубиной в 30 км вдоль сирийской границы в самое ближайшее время. Мы просим друзей и партнеров наши беспокойства", - сказал Эрдоган, выступая на учениях "Эфес-2022" в Измире.
Турция рассчитывает расширить 30-километровую зону безопасности, созданную после операции "Источник мира", и включить в нее районы на западном берегу реки Евфрат, контролируемые членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
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Война в СирииВ миреТурцияСирияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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