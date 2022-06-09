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"АйСи Инвест" приобрела две крупнейшие сотовые компании Крыма - РИА Новости, 09.06.2022
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"АйСи Инвест" приобрела две крупнейшие сотовые компании Крыма
"АйСи Инвест" приобрела две крупнейшие сотовые компании Крыма - РИА Новости, 09.06.2022
"АйСи Инвест" приобрела две крупнейшие сотовые компании Крыма
Инвестиционная компания "АйСи Инвест" стала владельцем двух сотовых операторов Крыма – ООО "К-Телеком" (бренд Winmobile) и ООО "КТК Телеком" (бренд Volna),... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:16
2022-06-09T14:37
республика крым
экономика
"крымтелеком"
к-телеком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости, Максим Грознов. Инвестиционная компания "АйСи Инвест" стала владельцем двух сотовых операторов Крыма – ООО "К-Телеком" (бренд Winmobile) и ООО "КТК Телеком" (бренд Volna), сообщили РИА Новости в пресс-службе "АйСи Инвест"."Такое решение – часть запланированной и принятой в прошлом году стратегии развития "АйСи Инвест"… За счет широкого сотрудничества компаний в сфере совместного использования инфраструктуры связи, создания продуктов, "АйСи Инвест" сможет выполнить важную задачу – значимо улучшить качество мобильной связи и интернета, наполнить крымский рынок необходимыми современными, продуктами", - отметили в пресс-службе.Приобретенные компании имеют разный фокус на телеком-рынке региона: "К-Телеком" активно увеличивает инфраструктуру связи, строит на полуострове самую масштабную сеть фиксированного доступа в интернет, "КТК Телеком" предоставляет современные сервисы для абонентов. Новый владелец считает, что они продолжат развиваться независимо друг от друга, под разными брендами.Приобретение мобильных компаний - не первые инвестиции "АйСи Инвест" в Крыму, только за первый год деятельности компания уже выступила инвестором проектов в реальном секторе экономики Крыма: это крупные строительные проекты в Симферополе – самой большой на полуострове Соборной мечети и современного делового квартала категории А+ с организацией зеленой зоны для горожан, сообщили в пресс-службе.Отмечается, что в ближайшем будущем инвестор намерен приступить к реализации проектов в приоритетных отраслях экономики Крыма и Севастополя – транспортно-логистической, туристической и других сферах.Возглавляет "АйСи Инвест" российский предприниматель Павел Кузнецов, который занимался бизнесом во многих регионах: Пенза, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Ульяновск. Руководил крупными нефтяными компаниями. Имеет опыт в сфере реализации крупных инфраструктурный проектов, в сфере телекоммуникаций. С 2011 года женат на уроженке Симферополя, с 2020 года вместе с семьей живет и работает Крыму.На полуострове на данный момент работают четыре компании сотовой связи: "К-Телеком" (бренд Winmobile), "КТК Телеком" (бренд Volna), "КрымТелеком" и "СевМобайл".
https://ria.ru/20220609/krym-1794144549.html
https://ria.ru/20220609/gruzy-1794137734.html
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республика крым, экономика, "крымтелеком", к-телеком
11:16 09.06.2022 (обновлено: 14:37 09.06.2022)
 
"АйСи Инвест" приобрела две крупнейшие сотовые компании Крыма

Инвестиционная компания "АйСи Инвест" приобрела два крупнейших сотовых оператора Крыма

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости, Максим Грознов. Инвестиционная компания "АйСи Инвест" стала владельцем двух сотовых операторов Крыма – ООО "К-Телеком" (бренд Winmobile) и ООО "КТК Телеком" (бренд Volna), сообщили РИА Новости в пресс-службе "АйСи Инвест".
"Такое решение – часть запланированной и принятой в прошлом году стратегии развития "АйСи Инвест"… За счет широкого сотрудничества компаний в сфере совместного использования инфраструктуры связи, создания продуктов, "АйСи Инвест" сможет выполнить важную задачу – значимо улучшить качество мобильной связи и интернета, наполнить крымский рынок необходимыми современными, продуктами", - отметили в пресс-службе.
Приобретенные компании имеют разный фокус на телеком-рынке региона: "К-Телеком" активно увеличивает инфраструктуру связи, строит на полуострове самую масштабную сеть фиксированного доступа в интернет, "КТК Телеком" предоставляет современные сервисы для абонентов. Новый владелец считает, что они продолжат развиваться независимо друг от друга, под разными брендами.
Приобретение мобильных компаний - не первые инвестиции "АйСи Инвест" в Крыму, только за первый год деятельности компания уже выступила инвестором проектов в реальном секторе экономики Крыма: это крупные строительные проекты в Симферополе – самой большой на полуострове Соборной мечети и современного делового квартала категории А+ с организацией зеленой зоны для горожан, сообщили в пресс-службе.
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Отмечается, что в ближайшем будущем инвестор намерен приступить к реализации проектов в приоритетных отраслях экономики Крыма и Севастополя – транспортно-логистической, туристической и других сферах.
Возглавляет "АйСи Инвест" российский предприниматель Павел Кузнецов, который занимался бизнесом во многих регионах: Пенза, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Ульяновск. Руководил крупными нефтяными компаниями. Имеет опыт в сфере реализации крупных инфраструктурный проектов, в сфере телекоммуникаций. С 2011 года женат на уроженке Симферополя, с 2020 года вместе с семьей живет и работает Крыму.
На полуострове на данный момент работают четыре компании сотовой связи: "К-Телеком" (бренд Winmobile), "КТК Телеком" (бренд Volna), "КрымТелеком" и "СевМобайл".
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