11:16 09.06.2022 (обновлено: 14:37 09.06.2022)
"АйСи Инвест" приобрела две крупнейшие сотовые компании Крыма
Инвестиционная компания "АйСи Инвест" приобрела два крупнейших сотовых оператора Крыма
Город Симферополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости, Максим Грознов. Инвестиционная компания "АйСи Инвест" стала владельцем двух сотовых операторов Крыма – ООО "К-Телеком" (бренд Winmobile) и ООО "КТК Телеком" (бренд Volna), сообщили РИА Новости в пресс-службе "АйСи Инвест".
"Такое решение – часть запланированной и принятой в прошлом году стратегии развития "АйСи Инвест"… За счет широкого сотрудничества компаний в сфере совместного использования инфраструктуры связи, создания продуктов, "АйСи Инвест" сможет выполнить важную задачу – значимо улучшить качество мобильной связи и интернета, наполнить крымский рынок необходимыми современными, продуктами", - отметили в пресс-службе.
Приобретенные компании имеют разный фокус на телеком-рынке региона: "К-Телеком" активно увеличивает инфраструктуру связи, строит на полуострове самую масштабную сеть фиксированного доступа в интернет, "КТК Телеком" предоставляет современные сервисы для абонентов. Новый владелец считает, что они продолжат развиваться независимо друг от друга, под разными брендами.
Приобретение мобильных компаний - не первые инвестиции "АйСи Инвест" в Крыму, только за первый год деятельности компания уже выступила инвестором проектов в реальном секторе экономики Крыма: это крупные строительные проекты в Симферополе – самой большой на полуострове Соборной мечети и современного делового квартала категории А+ с организацией зеленой зоны для горожан, сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в ближайшем будущем инвестор намерен приступить к реализации проектов в приоритетных отраслях экономики Крыма и Севастополя – транспортно-логистической, туристической и других сферах.
Возглавляет "АйСи Инвест" российский предприниматель Павел Кузнецов, который занимался бизнесом во многих регионах: Пенза, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Ульяновск. Руководил крупными нефтяными компаниями. Имеет опыт в сфере реализации крупных инфраструктурный проектов, в сфере телекоммуникаций. С 2011 года женат на уроженке Симферополя, с 2020 года вместе с семьей живет и работает Крыму.
На полуострове на данный момент работают четыре компании сотовой связи: "К-Телеком" (бренд Winmobile), "КТК Телеком" (бренд Volna), "КрымТелеком" и "СевМобайл".