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Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 09.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска в четверг выпустили по Донецку еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T19:05

2022-06-09T19:05

2022-06-09T19:05

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

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нато

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг выпустили по Донецку еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 18.10 - н.п. Невельское - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра; 18.10 - н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В четверг в 17.22 мск представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел Калининского района Донецка украинскими войсками, в ходе которого по городу выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров. При обстреле погибла женщина, еще одна жительница получила ранения.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Ранее США поставили дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк (днр), в мире, донецкая народная республика, украина, нато