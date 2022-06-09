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Украинские войска обстреляли из "Града" донецкий Спартак

Украинские войска обстреляли из "Града" донецкий Спартак - РИА Новости, 09.06.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" донецкий Спартак

Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Спартак в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:01

2022-06-09T16:01

2022-06-09T16:34

специальная военная операция на украине

в мире

спартак

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Спартак в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15:00 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Спартак: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

спартак

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, спартак, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины