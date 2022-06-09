https://ria.ru/20220609/obstrel-1794253110.html

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града" - РИА Новости, 09.06.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из "Града"

Украинские войска в 13:46 мск нанесли удар по Донецку 20 ракетами из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:01

2022-06-09T14:01

2022-06-09T14:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днр

владимир путин

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Украинские войска в 13:46 мск нанесли удар по Донецку 20 ракетами из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Кроме того, ВСУ обстреляли Макеевку, Кременец, Александровку и Гольмовский, применив артиллерию калибра 122 миллиметра и минометы калибров 120 и 82 миллиметра.Позднее украинские боевики дважды за три минуты обстреляли Донецк, а также нанесли удар по Еленовке.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эта часть столицы республики регулярно подвергалась обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220609/obstrel-1794212171.html

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр, владимир путин, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины