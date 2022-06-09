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В Берлине уточнили число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов

В Берлине уточнили число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов - РИА Новости, 09.06.2022

В Берлине уточнили число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов

Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Берлине возросло до 32, погиб один человек, следует из сообщения пресс-службы полиции города. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T15:03

2022-06-09T15:03

2022-06-09T15:03

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германия

берлин (город)

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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Берлине возросло до 32, погиб один человек, следует из сообщения пресс-службы полиции города.Инцидент в немецкой столице произошел в среду. Ранее официально сообщалось о 14 пострадавших, СМИ утром в четверг писали о 29 получивших различные травмы."Согласно актуальной информации, 29-летний мужчина вел машину около 10.30 утра по Курфюрстендамм в направлении Виттенбергплац. Доехав до Ранкештрассе, он выехал на тротуар. Там он сбил автомобилем нескольких человек, продолжил движение по дороге в направлении Виттенбергплац, сбил других людей и, столкнувшись с другим автомобилем, остановился у витрины магазина... Свидетели задержали выезжающего водителя и передали его полиции Берлина", - говорится в заявлении полиции в четверг.Сообщается, что одна женщина скончалась на месте, это была учительница, которая сопровождала группу из 24 школьников выпускного десятого класса из федеральной земли Гессен."Ее коллега был серьезно ранен. Семь подростков из группы школьников поступили в больницы на лечение с тяжелыми травмами, еще семеро школьников получили легкие ранения. Кроме того, 17 прохожих получили ранения различной степени тяжести, им была оказана медицинская помощь", - говорится в заявлении, где отмечается, что еще 50 человек обратились за психологической помощью.

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, берлин (город)