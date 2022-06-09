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В Берлине уточнили число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов - РИА Новости, 09.06.2022
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В Берлине уточнили число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов
В Берлине уточнили число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов - РИА Новости, 09.06.2022
В Берлине уточнили число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов
Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Берлине возросло до 32, погиб один человек, следует из сообщения пресс-службы полиции города. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T15:03
2022-06-09T15:03
в мире
германия
берлин (город)
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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Берлине возросло до 32, погиб один человек, следует из сообщения пресс-службы полиции города.Инцидент в немецкой столице произошел в среду. Ранее официально сообщалось о 14 пострадавших, СМИ утром в четверг писали о 29 получивших различные травмы."Согласно актуальной информации, 29-летний мужчина вел машину около 10.30 утра по Курфюрстендамм в направлении Виттенбергплац. Доехав до Ранкештрассе, он выехал на тротуар. Там он сбил автомобилем нескольких человек, продолжил движение по дороге в направлении Виттенбергплац, сбил других людей и, столкнувшись с другим автомобилем, остановился у витрины магазина... Свидетели задержали выезжающего водителя и передали его полиции Берлина", - говорится в заявлении полиции в четверг.Сообщается, что одна женщина скончалась на месте, это была учительница, которая сопровождала группу из 24 школьников выпускного десятого класса из федеральной земли Гессен."Ее коллега был серьезно ранен. Семь подростков из группы школьников поступили в больницы на лечение с тяжелыми травмами, еще семеро школьников получили легкие ранения. Кроме того, 17 прохожих получили ранения различной степени тяжести, им была оказана медицинская помощь", - говорится в заявлении, где отмечается, что еще 50 человек обратились за психологической помощью.
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в мире, германия, берлин (город)
15:03 09.06.2022
 
В Берлине уточнили число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов

Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Берлине выросло до 32

© AP Photo / Michael SohnСпасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
Спасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Спасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Берлине возросло до 32, погиб один человек, следует из сообщения пресс-службы полиции города.
Инцидент в немецкой столице произошел в среду. Ранее официально сообщалось о 14 пострадавших, СМИ утром в четверг писали о 29 получивших различные травмы.
"Согласно актуальной информации, 29-летний мужчина вел машину около 10.30 утра по Курфюрстендамм в направлении Виттенбергплац. Доехав до Ранкештрассе, он выехал на тротуар. Там он сбил автомобилем нескольких человек, продолжил движение по дороге в направлении Виттенбергплац, сбил других людей и, столкнувшись с другим автомобилем, остановился у витрины магазина... Свидетели задержали выезжающего водителя и передали его полиции Берлина", - говорится в заявлении полиции в четверг.
Сообщается, что одна женщина скончалась на месте, это была учительница, которая сопровождала группу из 24 школьников выпускного десятого класса из федеральной земли Гессен.
"Ее коллега был серьезно ранен. Семь подростков из группы школьников поступили в больницы на лечение с тяжелыми травмами, еще семеро школьников получили легкие ранения. Кроме того, 17 прохожих получили ранения различной степени тяжести, им была оказана медицинская помощь", - говорится в заявлении, где отмечается, что еще 50 человек обратились за психологической помощью.
Наезд автомобиля на людей в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn

Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.

Спасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
1 из 6

Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.

Автомобиль, сбивший группу людей в Берлине
2 из 6

Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.

Место наезда автомобиля на людей в Берлине
3 из 6

Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.

Спасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
4 из 6

Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.

© AP Photo / Michael Sohn
© AP Photo / Michael Sohn

Улица, где произошел инцидент, перекрыта.

Место наезда автомобиля на людей в Берлине
5 из 6

Улица, где произошел инцидент, перекрыта.

© AP Photo / Michael Sohn
© AFP 2022 / John MacDougall

На месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

Полицейские на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
6 из 6

На месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

© AFP 2022 / John MacDougall
1 из 6

Инцидент произошел в оживленном районе Шарлоттенбург на западе Берлина.

© AP Photo / Michael Sohn
2 из 6

Мужчина, управлявший автомобилем, дважды выехал на тротуар: он сбил людей, вернулся на проезжую часть, снова двинулся на тротуар и врезался в витрину магазина.

© AP Photo / Michael Sohn
3 из 6

Один человек погиб, еще восемь пострадали от наезда автомобиля. Ранен и сам водитель, он задержан и готовится к допросу.

© AP Photo / Michael Sohn
4 из 6

Пока неизвестно, произошла авария или преступление было спланировано.

© AP Photo / Michael Sohn
5 из 6

Улица, где произошел инцидент, перекрыта.

© AP Photo / Michael Sohn
6 из 6

На месте происшествия работают полицейские и криминалисты.

© AFP 2022 / John MacDougall
 
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