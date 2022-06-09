В Берлине уточнили число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов

БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Берлине возросло до 32, погиб один человек, следует из сообщения пресс-службы полиции города.Инцидент в немецкой столице произошел в среду. Ранее официально сообщалось о 14 пострадавших, СМИ утром в четверг писали о 29 получивших различные травмы."Согласно актуальной информации, 29-летний мужчина вел машину около 10.30 утра по Курфюрстендамм в направлении Виттенбергплац. Доехав до Ранкештрассе, он выехал на тротуар. Там он сбил автомобилем нескольких человек, продолжил движение по дороге в направлении Виттенбергплац, сбил других людей и, столкнувшись с другим автомобилем, остановился у витрины магазина... Свидетели задержали выезжающего водителя и передали его полиции Берлина", - говорится в заявлении полиции в четверг.Сообщается, что одна женщина скончалась на месте, это была учительница, которая сопровождала группу из 24 школьников выпускного десятого класса из федеральной земли Гессен."Ее коллега был серьезно ранен. Семь подростков из группы школьников поступили в больницы на лечение с тяжелыми травмами, еще семеро школьников получили легкие ранения. Кроме того, 17 прохожих получили ранения различной степени тяжести, им была оказана медицинская помощь", - говорится в заявлении, где отмечается, что еще 50 человек обратились за психологической помощью.
Спасатели на месте наезда автомобиля на людей в Берлине
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БЕРЛИН, 9 июн - РИА Новости. Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Берлине возросло до 32, погиб один человек, следует из сообщения пресс-службы полиции города.
Инцидент в немецкой столице произошел в среду. Ранее официально сообщалось о 14 пострадавших, СМИ утром в четверг писали о 29 получивших различные травмы.
"Согласно актуальной информации, 29-летний мужчина вел машину около 10.30 утра по Курфюрстендамм в направлении Виттенбергплац. Доехав до Ранкештрассе, он выехал на тротуар. Там он сбил автомобилем нескольких человек, продолжил движение по дороге в направлении Виттенбергплац, сбил других людей и, столкнувшись с другим автомобилем, остановился у витрины магазина... Свидетели задержали выезжающего водителя и передали его полиции Берлина", - говорится в заявлении полиции в четверг.
Сообщается, что одна женщина скончалась на месте, это была учительница, которая сопровождала группу из 24 школьников выпускного десятого класса из федеральной земли Гессен.
"Ее коллега был серьезно ранен. Семь подростков из группы школьников поступили в больницы на лечение с тяжелыми травмами, еще семеро школьников получили легкие ранения. Кроме того, 17 прохожих получили ранения различной степени тяжести, им была оказана медицинская помощь", - говорится в заявлении, где отмечается, что еще 50 человек обратились за психологической помощью.
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